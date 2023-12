Martín Salwe minimiza fastidio de Milett Figueroa y reafirma que a peruana le gustó stripper: “Se enojó por una pavada”

Después que Milett Figueroa se mostrara enojada con Martín Salwe por vincularla con el stripper Fernando Goncalves, el argentino se presentó en el programa ‘Siempre con vos’ e indicó que no entiende por qué la modelo peruana se molestó tanto, si él solo dijo la verdad.

En una de las ediciones de Bailando 2023, previo a su baile, Martín Salwe indicó que Milett Figueroa quedó impactada con Fernando Goncalves, luego de verlo en una obra para adultos llamada ‘Sex’. En esta presentación, el argentino se termina sacando toda la ropa, hasta quedarse como Dios lo trajo al mundo.

Milett Figueroa no dejó pasar “esta broma” y enfrentó a Martín Salwe, indicando que no la utilice para hacer noticia.

En el programa ‘Siempre con vos’, Martín Salwe expresó que él solo dijo la verdad y no entiende por qué Milett Figueroa lo tomó tan mal.

“Milett se enojó en serio. Yo lo que dije fue cierto, que cuando vino a ver el show, le gustó, lo que hacía él. Que le guste lo que hace es porque le gusta él, le pareció atractivo, guapo, buen mozo”, indicó el locutor y excompañero de baile de Milett Figueroa.

Dice que separarlo de Milett Figueroa fue lo mejor

Asimismo, señaló que lo mejor que hizo el programa fue separarlo de Milett Figueroa, pues fue lo mejor para los dos. Para Salwe, la peruana es una figura bastante fuerte en el reality, más aún desde que es pareja de Marcelo Tinelli.

“Cuando nos separan fue la mejor decisión del mundo, para ella y para mí. Es difícil para bailar porque es una gran figura”, señaló Martín, quien hoy en día baila con Nenu López.

Los panelistas debatieron en si estuvo bien o no la reacción de Milett Figueroa ante la “broma” de Martín. Sin embargo, él continuó manteniéndose en su posición.

“Se enojó por algo que era una pavada, de verdad era un comentario light. No tiene nada de malo que te guste alguien o te parezca atractivo, él o lo que hace. Es un comentario muy simple. Se enojó como algo grave, como algo de pesa”, indicó el exintegrante de ‘El Hotel de los Famosos’.

Stripper involucrado con Milett estará en la pista de baile

En otro momento, Martín Salwe reveló que Fernando Goncalves aparecerá en Bailando 2023 como uno de los participantes. El stripper bailará con la modelo argentina Coki Ramírez un tema hot.

Recordemos que Goncalves también se refirió a Milett Figueroa. El argentino señaló que jamás habló con la peruana y desmintió que haya ocurrido un episodio de vela con ella. En el programa, indicaron en son de broma que la exchica reality había rociado cera en el cuerpo del exhibicionista.

“Lo de la vela es un cuadro aparte que lo hacía yo. Eso no pasó, es parte de la función, pero no pasó con Milett. Me llegó el comentario que a ella le gustó el show”, fueron las palabras de Fernando.

“Empezaron a decir que yo le había gustado, pero a mí no me dijo nada, yo no hablé con Milett. Se lo dijo como un comentario como que se lo dijeras a una amiga. Fue con el coreógrafo de Martín cuando eran equipo. Yo no hablé con ella”, aclaró.

Milett Figueroa aclara a Martín Salwe

El comentario de Martín Salwe ha sacado chispa en Bailando 2023. Después que el argentino hiciera su presentación de baile el pasado 30 de noviembre, Ángel de Brito le pidió que aclare lo que había dicho sobre Milett y el stripper Fernando Goncalves.

Sin tener otra opción, Martín Salwe procedió a repetir lo que dijo de su excompañera. El argentino reafirmó que a la peruana le había gustado el exhibicionista después de ver su candente performance.

“Yo lo que dije fue que Milett vio el espectáculo y le gustó mucho, le pareció atractivo Fernando. Que le habría gustado el DJ, claro, pero como algo artístico. Es muy llamativo Fer, es muy exótico, es distinto, es más, en la obra tiene un rol, dije que le gustó su rol en la obra”, dijo Salwe.

Marcelo Polino se mostró fastidiado y le pidió a Milett Figueroa que se defienda, pues ese tipo de comentario insinuaba otra cosa.

Muy incómoda, la modelo peruana dejó en claro que para ella no estas expresiones no eran una broma. Mucho menos cuando dijeron que solo buscaban poner celoso a Marcelo Tinelli.

“No está bien utilizar el nombre de alguien para promocionar una previa, no está bien eso... utiliza otro nombre, no me utilices a mí”, dijo muy molesta.