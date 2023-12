Flavio Maestri cuestionó a FPF por negociar con Jorge Fossati sin concretar salida de Juan Reynoso de la selección peruana

El 'Tanque' se refirió a las negociaciones entre el organismo peruano y el entrenador uruguayo, sabiendo que el 'Cabezón' sigue en su puesto. (Video: Radio Ovación)

En las últimas semanas no se ha respirado un ambiente tranquilo en las instalaciones de la Videna. Y es que la salida de Juan Reynoso como técnico de la selección peruana no se llega a estrabar pese al interés de la misma FPF en terminar el vínculo entre ambas partes. De hecho, en los días recientes Jorge Fossati asomó como la principal opción para relevarlo en el cargo, aunque es un tema que sigue sin resolverse. En ese sentido, Flavio Maestri cuestionó el manejo del máximo organismo del balompié nacional y lamentó la situación que viene atravesando el ‘Cabezón’.

“Es una lástima como se está dando la situación. La selección tiene un técnico peruano y nosotros siempre tenemos la esperanza que se nos tome en cuenta. Juan está representando a todos los técnicos peruanos. Vamos a esperar hasta el último, ojalá que pueda llegar a un buen arreglo. Si se le da para poder quedarse todavía o tratar de consolidar su idea en la selección, bienvenido sea, pero si no es así ojalá que termine en buenos términos”, fueron sus primeras palabras en diálogo con el programa La Hora de Lalo de Radio Ovación.

De la misma manera, reconoció que el actual entrenador de Universitario de Deportes es una buena opción, sobre todo si se hace un comparativo como fue con Ricardo Gareca, además de enfatizar su experiencia en selecciones nacionales.

“Si se ha pensado en Fossati es por lo que ha hecho recientemente con Universitario y porque la gente de la FPF tiene el recuerdo del paso de Gareca por el fútbol peruano con Universitario. A Gareca le fue bien en la ‘U’, salió campeón, tuvo un buen manejo y es algo parecido a lo que está haciendo Fossati en Universitario. Aparte que Fossati ha pasado por selección uruguaya, sabe lo que es jugar una Eliminatoria... Ya conoce el medio, al jugador, conoce el entorno, le ha ido bien el primer año que estuvo en el fútbol peruano”, acotó.

Jorge Fossati salió campeón nacional con Universitario el 2023. - créditos: Universitario

Desconsideración hacia Juan Reynoso

Ahí fue cuando Flavio Maestri mostró su postura en contra a que la Federación Peruana de Fútbol haya establecido un contacto previo con Jorge Fossati por el motivo de que Juan Reynoso todavía no ha destrabado su desvinculación.

“Se tiene que negociar cuando la selección esté sin técnico, creo que primero tienen que ver el tema de Reynoso. Si se puede quedar o no, y de ahí pensar en otra opción. Ahora mismo la selección tiene un técnico”, señaló.

De hecho, el entorno del ‘Cabezón’ ha venido conversando con gente de la FPF para tratar la rescisión de su contrato. Sin embargo, no ha habido un acuerdo hasta el momento. Uno de los temas principales fue que la firma inicial se llevó a cabo sin ningún tipo de cláusula de salida, por lo que las charlas con el estratega no han sido favorables. En un principio, Infobae Perú averiguó que desde el lado de Reynoso la intención no era pedir todo lo que resta del contrato y que la vía legal es una opción si el panorama no mejora.

Terrible inicio de Perú en Eliminatorias 2026

La selección peruana solo ha podido acumular dos puntos en las primeras seis jornadas de las Eliminatorias 2026 producto de dos empates: ante Paraguay en Ciudad del Este y Brasil en Lima. Los cuestionamientos hacia Juan Reynoso pasan por la falta de una idea de juego, sumado a la poca capacidad ofensiva del equipo y otras decisiones - y declaraciones -, que han generado anticuerpos, no solo en la prensa, sino también en los hinchas, que en las últimas ocasiones pidieron la salida del DT nacional con gritos exasperados. Queda conocer lo que sucederá en los próximos días.