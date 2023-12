¿Qué enfermedad hereditaria afecta a Armando Machuca desde los 17 años y cómo lo controla?

Armando Machuca revela que encontró el amor en medio de su lucha contra el corazón. | Instagram/Armando Machuca/El Gran Chef Famosos

Armando Machuca es una de las figuras de ‘El Gran Chef Famosos’ más queridas por los televidentes. El improvisador regresa al reality de cocina en una quinta temporada, tras varios pedidos de fans. Sin embargo, detrás de su sonrisa y su pasión por la gastronomía, se esconde una historia de lucha y superación.

El artista de 47 años padece desde los 17 años una enfermedad hereditaria que afecta su salud y calidad de vida. En declaraciones a Infobae Perú habló sobre la delicada situación que afronta y cómo convive con ello. Además, reveló el tratamiento que lleva para poder sanarse.

Armando Machuca revela su diagnóstico

El actor peruano reveló que fue diagnosticado de una enfermedad hereditaria del corazón, la cual lo ha llevado a ser candidato para una cirugía cardíaca en un futuro próximo. A pesar de conocer su estado desde muy joven, ha mantenido un enfoque positivo y ahora promueve la importancia de no ignorar los problemas de salud.

Armando Machuca estuvo en la tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos', llegó a la final, pero perdió ante Mariella Zanetti. | Instagram @armando_machuca

Según comentó, se encuentra actualmente recibiendo ánimos y apoyo en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, preparándose para el procedimiento médico necesario, pero riesgoso. En esa línea, se mostró abiertamente agradecido con el personal de la UCI que lo estuvo acompañando en su lucha contra la insuficiencia aórtica “moderada casi severa.

“Hay una cosita ahí (en el corazón) que no cierra y que, eventualmente, me van a tener que operar (…) No es una decisión mía, sino el médico te va diciendo: ‘todavía no, aguanta, todavía estás bien’. Y ahora me está diciendo que ya nos estamos acercando”, mencionó.

¿Cómo sobrelleva Armando Machuca la enfermedad?

Armando Machuca ha aprovechado esta etapa para reforzar su espiritualidad, la cual se ha visto incrementada después de experimentar la pandemia del coronavirus. En otras declaraciones a este medio, compartió cómo esta conexión le ha proporcionado una vida tranquila, más allá de las creencias religiosas tradicionales.

Agregó que el mal que afecta de su salud lo tuvo su abuela, y también su padre. Por ello, decidió tratarse para no recibir “malas noticias” en el futuro. “Tengo fe de que el ‘bobo’ va a patear lo que tiene que patear para seguir en este mundo un buen rato más”, expresó.

El participante de 'El Gran Chef Famosos' reveló que su enfermedad es hereditaria y que su abuela falleció por este diagnóstico. Confiesa sentir miedo. (Video: Carlos Diaz / Infobae)

La apertura sobre su vida personal a los medios, también lo llevó a hablar de sus relaciones sentimentales. El improvisador suele pedir respeto por su privacidad, sin embargo, se animó a compartir breves detalles sobre su relación actual.

Sobre la oportunidad en el amor que se está dando, esto dijo: “Nos conocemos hace muchos años. Nos hemos visto, desvisto. Y ahora como que nos juntamos hace poco. Y fue como, ‘ok, vamos a ver si esta es’. Así que ahí estamos”.

Armando Machuca ha sido convocado en la quinta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, titulado ‘La revancha’, donde no ha sido ajeno a las críticas y ha sabido manejarlas de manera constructiva. Adicionalmente, mencionó valiosas lecciones de su carrera en el teatro, particularmente las relacionadas con la importancia de escuchar, las cuales ha internalizado a lo largo de los años.

¿Qué pasó con Machuca en EsSalud?

Tras su participación en la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, El actor y comediante decidió compartir en su cuenta de Instagram su estado de salud y su experiencia en el hospital, en la sección de Cardiología. La noticia causó impacto entre sus seguidores, quiénes se preguntaron qué le pasó.

Armando Machuca, competidor de "El Gran Chef Famosos", reveló que se chequea en EsSalud desde los 17 años. (Video: Instagram Armando Machuca).

En un post que publicó, destacó la empatía que siente hacia los pacientes que enfrentan dificultades para obtener citas médicas en el servicio público de EsSalud, con el cual afirmó tener una “relación complicada”.

“Es una relación… complicada. Un día los quiero, otro los odio. Un saludo a los hermanos asegurados. Hermanos en busca de la cita prometida”, puso el artista.