Patricia Benavides: Abogado de la Fiscal de la Nación revela la estrategia que tomará ante la JNJ

Entendidos en el tema afirman que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene atribuciones para suspender a fiscal Patricia Benavides. (Composición: Infobae Perú)

Se viene una semana crucial para la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; luego de que se revelara su presunta implicancia en el caso de tráfico de influencias conocido como “la Fiscal y su cúpula de poder”, en la que es sindicada de, por medio de sus asesores de confianza, haber negociado votaciones de su conveniencia con congresistas a cambio de archivar sus investigaciones.

Te puede interesar: Patricia Benavides, asesores y congresistas implicados en organización criminal: ¿cuántos años de cárcel recibirían?

La presión tras la revelación de la investigación, que la señala como líder de una organización criminal, ha llegado a tal punto que la Junta Nacional de Justicia ha dispuesto una audiencia en la que se determinará la suspensión de Benavides Vargas. En ese contexto, su abogado, Juan Mario Peña Flores, detalló los principales argumentos que usaría la titular del Ministerio Público ante los siete magistrados.

Según Peña, la fiscal buscará dejar claro que “los hechos que se le deben imputar son personalísimos; no de terceras personas”. En ese sentido, expresó que, si se le iba a sancionar “en el tema penal, o en el tema administrativo; como lo dice la norma, es un tema personalísimo”. “No se le puede sancionar por las acciones de un tercero”, detalló el abogado en una entrevista para Punto Final.

Tras salir del Gobierno de Pedro Castillo, Jaime Villanueva pasó a integrar el círculo cercano de Patricia Benavides - Crédito: Composición Infobae Perú

Asimismo, Peña Flores también aclaró que pese a su negativa a hablar ante diferentes casos, Patricia Benavides si se encontraría dispuesta a explicar los hechos ante las autoridades competentes. “Ella tiene que presentarse y se va a presentar de alguna manera. No solamente el miércoles, sino también el martes, que tiene una audiencia en la comisión de fiscalización”, aseguró.

La defensa que maneja Patricia Benavides

En la misma entrevista, Peña Flores también precisa que los hechos que se le imputan a Benavides no han sido claramente comprobados, pues “en la resolución que emite el dr. Chávez Tamariz (juez que dispuso el allanamiento al piso 9 del Ministerio Público, donde trabajan Benavides y sus asesores), te habla de una organización criminal en la que estarían involucrados cuatro personas, pero en la que, en realidad da a entender que solamente sería una la que tiene elementos de convicción”.

Te puede interesar: Patricia Benavides dilata su salida como fiscal de la Nación: los escenarios tras recurrir nuevamente al PJ

“El único que aparece, según esta resolución y según el informe de la policía, sería el señor Villanueva, y nadie más”, intento aclarar la defensa de Benavides, quien asegura que el presunto “agente especial”, del que todos hablan “nunca va a aparecer”.

Martha Moyano se desplaza por la alfombra roja instalada en la puerta principal del Congreso para la ceremonia solemne por Fiestas Patrias. | Infobae Perú / Paula Elizalde

Como si no fuera poco, el hombre de leyes aseveró que Benavides Vargas no teme que Villanueva se acoja a la colaboración eficaz; pues al darse, “sería, de alguna manera, acabar la novela y poder decir: ‘Ok, si hay indicios simples o reveladores de una conducta de la fiscal de la Nación, entonces hay que abrir una investigación’. Pero por lo pronto no lo hay”.

Te puede interesar: Patricia Benavides contra la JNJ: fiscal de la Nación pidió suspender proceso disciplinario en su contra

El abogado Juan Peña aclaró también que lo aseverado por Villanueva, ahora detenido preliminarmente hasta el jueves 7 de diciembre; en uno de los chats difundidos en los que aseguraba ser “el único representante de Benavides, no eran reales. “Por lo que he conversado (con la fiscal), no tenía ningún tipo de autorización para poder dar este tipo de mensajes”, detalló.

Esta postura de desmentir toda declaración adoptada por Villanueva en los chats se corrobora luego de que se supiera que la primera acción a tomar por parte de Benavides al enterarse de la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) en su contra, es la de retirar al exasesor de su cargo de confianza el mismo 27 de noviembre.

El factor Pedro Chávarry en la investigación

Patricia Benavides. Caso Cuellos Blancos. Ministerio Público. Composición Infobae | Difusión Andina

Como si la similitud en los casos de Benavides respecto a la investigación que se interpuso contra Pedro Chávarry en el caso Cuellos Blancos no fuera suficientemente reconocida por tratarse de Fiscales de la Nación cuestionados, la presentación de un nuevo abogado ha generado más suspicacias que claridad.

Al poco tiempo de haberse presentado como defensor de Benavides, el periodista Rodrigo Cruz advirtió que el hombre de leyes también había representado al investigado fiscal Pedro Chávarry apenas explotó el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. De hecho, la cercanía de Benavides no culmina ahí, sino que también recordó que la fiscal de la Nación era muy cercana a este cuestionado extitular del Ministerio Público cuando ella cumplía la labor de fiscal suprema adjunta.