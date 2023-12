Paro en Barrio Chino: trabajadores agrarios se enfrentan a policías y toman la Panamericana Sur en Ica

La región Ica vuelve a ser escenario de protestas de parte de trabajadores agrarios y pobladores de la zona conocida como Barrio Chino. La noche del domingo 3 de diciembre, se reportó que numerosos manifestantes tomaron parte de la Panamericana Sur, en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 263. Policía llegaron para recuperar el orden y liberar esta importante vía nacional.

La movilización social empezó pasada las 9 de la noche. Trascendió que, de a pocos, los agrarios y la población se fueron reuniendo en los alrededores de la Panamericana Sur. Momentos después ingresaron a la vía para empezar a colocar piedras, ramas y palos a los que prendieron fuego.

Dirigentes informaron que la convocatoria para la protesta se estuvo haciendo a través de grupos de WhatsApp desde hace ya algunos días. En redes sociales, no se veía que fueran a acatar un paro, pero esto habría sido para no alertar a las autoridades y no darles tiempo que repriman su manifestación.

Durante la quincena de noviembre, algunos dirigentes de Barrio Chino anunciaron que acatarían un paro, pero esto no se concretó, luego de la llegada de un fuerte contingente policial y militar a la región Ica.

¿Qué exigen los trabajadores y pobladores de Barrio Chino?

De acuerdo al Comité Unificado de Lucha del Perú (Conulp) y TUAGRAP, estas son textualmente las demandas de Barrio Chino:

La defensa de los trabajadores agrarios contra la explotación laboral de las empresas agroexportadoras.

Justicia para los trabajadores del agro y luchadores sociales 2019, 2020 y 2023, por las muertes y encarcelamiento con torturas.

Contra el alza de la canasta básica familiar y la inflación de los precios de los alimentos de primera necesidad.

Contra la inseguridad ciudadana , basta de sicariato, extorsión, hurto, robo. No más muertes en nuestra región Ica.

Defensa del recurso hídrico para la agricultura iqueña y agua potable urgente viabilidad de los proyectos estancados.

Contra la tala indiscriminada de árboles en la región Ica y a nivel nacional.

El kilómetro 263 de la Panamericana Sur se convirtió en el escenario de nuevas confrontaciones.

En videos compartidos por diversos cibernautas en las redes sociales, también se escuchó que hay un pedido unánime por la renuncia inmediata de Dina Boluarte a la Presidencia de la República, con el evidente fin de dar pase a nuevas elecciones generales.

En tanto, mediante su fanpage, el Frente de Trabajadores Agrícola de Ica (Fentagri) informó que se encuentra cerrado el sector de Barrio Chino por “la mala la mala comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su representación del ministro Alex Contreras, ya que hizo mención de una modificación a la Ley Agraria 31110, la mala práctica de gobernar y dar la tranquilidad al pueblo, hoy ha sido una equivocación por parte del Poder Ejecutivo”.

“Esperamos que puedan tener un buen pronunciamiento aclarando bien las propuestas y tomando medidas pacíficas por el bien de los trabajadores y del sector agroexportador. Exhortamos a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Presidencia de la República del Perú a ratificarse por el bien y la paz del pueblo iqueño, los trabajadores agrarios y el sector agroexportador”, remarcó dicho gremio.

Este incidente, que ha paralizado el tráfico en el kilómetro 262, desencadenó la intervención del personal de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes). | Andina

“Tampoco somos locos para salir y bloquear”

A El Informativo, un dirigente de Barrio Chino señaló: “Se le ha presentado los documentos a la PCM y hasta el día de hoy no vienen a sentar una mesa de diálogo. Nuestros hermanos del agro están pasando ahorita por momentos difíciles. El Congreso quiere aprobar una nueva ley para quitarles su bono y regresar a un salario que son 31 soles (por día). Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Si nosotros no nos radicalizamos, tampoco somos locos para salir y bloquear la Panamericana”.

A través de sus redes sociales, cerca a la medianoche del domingo, el CODEH Ica informó que el bloqueo en Barrio Chino se agrava e hizo un llamado a las autoridades del orden a detener el uso de bombas lacrimógenas. “Niños y adultos afectado. Pedimos a la PNP y la PCM tomar medidas inmediatas. ¡Es momento de proteger a la comunidad!”, remarcaron.

En el lugar se observó presencia de policias de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes). Este mismo personal se desplegó la noche del 14 de noviembre de este año hasta la zona de Barrio de Chino, pero en mayor número, ante el anuncio de un paro. Esa vez, no se concretó la protesta.