Miguelito Barraza denuncia a director de su película ‘No vayan’: “Fue un zafarrancho y no me han pagado”

Fuertes declaraciones. Los reconocidos comediantes peruanos Melcochita y ‘Chato’ Barraza se unieron en un proyecto cinematográfico, estrenando la película ‘No vayan’ el pasado jueves 23 de noviembre de 2023, sin anticipar los acontecimientos futuros que enfrentarían tras su lanzamiento.

Al parecer, el filme no logró captar una audiencia suficiente para mantenerse en las salas de cine, lo que resultó en su pronta retirada de la cartelera. Miguelito atribuye este resultado a un trabajo inadecuado por parte del director, señalando que no incluyó en el corte final los chistes y escenas cómicas realizadas durante la filmación.

“La película es un zafarrancho, por eso, la gente se aburría y se iba del cine. Eso lo entiendo, pues nos estaban apoyando, pero estaba mal hecho, estaba mal editada, tiene problemas de sonido y le recortó muchas escenas graciosas que grabé con Melcochita. Me siento apenado por eso y también con mucha bronca por el maltrato”, dijo en un inicio el artista cómico.

Además, Barraza denuncia al director de la película, exponiendo que ni él ni su compañero han recibido aún la remuneración económica por su participación en el rodaje, situación que ha generado malestar en el comediante, quien exige el pago correspondiente.

“Son meses de trabajo y donde nosotros cancelamos shows particulares para no faltar e ir a grabar, y ahora nadie nos reconoce un mango”, agregó Miguelito a Trome, visiblemente molesto por la falta de remuneración por su participación en ‘No vayas’.

A pesar de las dificultades mencionadas, el popular ‘Chato’ Barraza sigue considerando la posibilidad de actuar en otra película, manteniendo la calma para no dejarse afectar por la situación actual.

“A pesar de esto, no he perdido el swing, hay que mantener el buen humor para no deprimirse. Pero quiero hacer otra película, poder tener un director con experiencia, capacitado, pero igual tengo que estar viendo todos los detalles porque mi compadre Melcochita se merece hacer algo grande y despedirnos bien”, aseguró.

¿De qué trata ‘No vayan’?

La película ‘No vayan’ narra la historia de dos primos que son inseparables y que sueñan con ser millonarios. En su realidad, al despertar, enfrentan una vida de escasez económica. Decididos a cumplir su sueño, emprenden la búsqueda de dinero a través de distintos empleos, lo que los sumerge en una serie de situaciones cómicas llenas de ingenio y disparates.

Miguelito Barraza afirma ser víctima de extorsionadores

Hace pocos días, el humorista Miguelito Barraza reveló que tanto él como su representante están siendo extorsionados por una persona que se identifica como el presidente del ‘Tren de Aragua de Lince’, quien les exige el pago de 3 mil soles para evitar amenazas a su integridad física o la de sus familiares.

Enfrentando la situación, Barraza, indignado, ha demandado respeto a su carrera por parte de estos criminales y se ha comprometido a seguir adelante hasta esclarecer la identidad de los responsables de estas extorsiones. El comediante, aunque afectado por los hechos, ha expresado su firme postura ante este delito.“Les pido por favor que tengan piedad de uno. Hay que respetar el trabajo del artista”, dijo el artista nacional.

“Te saluda Carlos Eduardo Mendoza, líder presidente principal positivo y perteneciente a una organización reconocida en todo Lince como ‘El Tren de Aragua de Venezuela’. Necesito que me prestes atención y me escuches claramente”, se escucha en un audio que la manager del artista ha guardado como evidencia.

En el audio se logra escuchar que la señora intenta finalizar la llamada con el propósito de disuadir al delincuente, pero este la amenaza, advirtiéndole que, si cuelga, atentarán contra su vida. “No quiero cortarle justamente me están llamando porque mi mamá también está delicada, tengo que ir a verla ahorita”, se le escucha decir.

“Si me cortas la llamada te quito un familiar, lo que queremos nosotros de su parte es una colaboración monetaria por una cantidad de 1000 soles”, fueron las palabras del delincuente de la supuesta organización criminal.