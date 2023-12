Julián Zucchi recibió regalos de Yiddá Eslava luego de mudarse: “Gracias por ayudar a que esto suceda”

Julián Zucchi le da las gracias a Yiddá Eslava por regalarle cosas por su casa. (Foto: Captura de IG)

Hace unos meses, Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron que su relación sentimental de 11 años llegó a su fin. Esta noticia causó conmoción entre sus seguidores, quienes consideraban a la pareja como una de las más sólidas de la farándula peruana.

Ellos aclararon que su ruptura se dio en buenos términos, esto debido a que entendieron que su romance no daba para más; sin embargo, aclararon que si bien ya no estaban juntos como pareja, seguían siendo amigos y sobre todo padre de dos pequeños.

Asimismo, luego separarse, muchos esperaban que ambos vivan en diferentes casas, pero pasó totalmente lo contrario, pues ellos siguieron viviendo bajo el mismo techo, pero en ambientes totalmente separados. Ellos aseguraron que decidieron seguir de esta manera para que a sus hijos no le afecte una abrupta salida del argentino de su casa.

Yiddá Eslava descarta darle una oportunidad a Julián Zucchi. (Foto: Captura de IG)

Tras algunos meses de separación, Julián Zucchi decidió abandonar el hogar que compartía con Yiddá Eslava y sus hijos. Él ahora se encuentra viviendo en un nuevo departamento y recibió la ayuda de su expareja para hacer esto realidad, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

“Me esforcé mucho para que Tomás y Maro disfruten su otra casa. Estoy muy feliz que el primer fin de semana juntos está siendo un éxito. Gracias Yidda por ayudar a que esto suceda y también por los regalos para mi nuevo hogar. También por la paciencia (demora bastante armar un nuevo departamento)”, escribió.

Cabe precisar que el argentino se demoró varias semanas en poder amoblar el nuevo lugar en el que iba a vivir, pues no solo tenía que acondicionarlo para él, sino también para sus pequeños, con quienes iba a pasar tiempo de calidad.

Julián Zucchi agradece a Yiddá Eslava. (Foto: Captura de IG)

Julián Zucchi estuvo deprimido por mudanza

Julián Zucchi estuvo contando algunos detalles de su mudanza en su cuenta de Instagram. De acuerdo al argentino, la primera vez que llegó a su nuevo hogar se sintió deprimido, pues todo estaba completamente vacío.

“Ustedes saben que a mí siempre me gustó el diseño de las casas, tener una casa bonita. Durante muchos años luché por eso y de repente terminar en un departamento sin un mueble, soy un agradecido porque tengo un lugar donde vivir, pero con el paso de los días me fui deprimiendo, poniendo triste”, mencionó.

Asimismo, indicaba que se sentía deprimido porque sus hijos no podían ir a visitarlo, ya que su nuevo espacio no contaba con nada, por lo tanto, no podían quedarse a compartir tiempo con él hasta que no tuviera todo en orden.

Julián Zucchi estrenó departamento de soltero. (Instagram)

“Llegar a mi casa y ver que no tenía nada me mataba. Anímicamente, internamente me estaba destruyendo y que tampoco podían venir Tomás y Maro porque no tenía nada, donde ni siquiera se sienten. Estoy muy feliz, poco a poco. Ya veo el futuro por lo menos”, dijo el actor.

Sin embargo, hoy en día la situación es totalmente diferentes, pues ya todo se encuentra en orden, por lo que puede pasar más tiempo al lado de sus pequeños.