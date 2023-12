Examen de San Marcos: Denuncian que profesor intercambió fichas ópticas de 25 estudiantes

La estudiante aseguró que estuvieron esperando por al menos dos horas - crédito composición Infobae / Instagram / Tioconfe

Una postulante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) denunció que un profesor intercambió las fichas ópticas de 25 jóvenes antes de que comience el examen de admisión 2024-I.

De acuerdo a su declaración, hay una cartilla específica para cada evaluación. Sin embargo, el maestro, sin considerar esto, quitó la ficha óptica de todos los presentes y las repartió en desorden. “Entonces, todo se ‘barajeó. Acabó el examen y volví a consultar eso porque (...) para mí no estaba bien”, lamentó.

Luego, cuando finalizó la prueba, le comentó la molestia al docente, quien le dijo que iba a consultar con el coordinador, quien no pudo atender la queja, de acuerdo a la denunciante.

“Ni siquiera me miró, dijo lo voy a consultar, esperen 25 minutos. Pasaron dos horas, nadie sabía de nosotros porque el coordinador nunca presentó la queja, simplemente se fue a su casa, entonces nadie sabía de eso.”, sostuvo.

Las autoridades no accedieron a brindar otros 25 exámenes nuevos con las mismas preguntas - Crédito: Universidad de San Marcos

“Se enteraron de nuestros porque seguridad habló que había padres esperando a sus hijos y estábamos todo el rato en el salón porque no nos dejaban salir”, agregó.

De acuerdo a la joven, los agraviados no podían salir del salón porque las autoridades no quería que pasen las claves a otras personas.

“Hemos estado esperando dos horas hasta que vinieron unas señoras a decirnos que nuestra queja no tiene ninguna validez porque no había ninguna concordancia entre esto y la ficha óptica. Esperemos todo ese rato y venían varias personas a decirnos que no era válido”, relató.

Finalmente, el director de la Oficina Central de Admisión (OCA) les preguntó si ellos tenían pensado alguna opción para resarcir el error. Los postulantes propusieron que se impriman 25 exámenes o que entreguen otros que tengan guardados. Luego, se mercaría lo que ya habían contestado en la primera evaluación a la nueva ficha óptica.

Los padres de familia esperaban afuera de la universidad a sus hijos que salían del examen - Crédito: RTV San Marcos

“Dijo, pidan 25 comidas, se van a quedar. Salió, volvió a entrar, y dijo que esto no era factible y que entonces lo que se podría hacer es volver a imprimir 25 exámenes nuevos con todas las preguntas distintas, con todas las claves distintas”, mencionó.

No obstante, ellos no estuvieron de acuerdo con esta alternativa, ya iban a tener que rendir durante otras tres horas con una evaluación completamente distinta.

La joven explicó que el director les había dicho que los resultados no se iban a publicar; sin embargo, estos ya fueron compartidos en la página web de la casa de estudios.

Resultados de primera prueba

Para saber los puntajes finales de la evaluación para las áreas de Ciencias Básicas e Ingenierías, los postulantes solo deberán ingresar a la plataforma oficial de la Decana de América a través del siguiente LINK: https://admision.unmsm.edu.pe/

El examen de San Marcos tiene una duración de tres horas, aproximadamente - crédito Andina

En esta misma página se encuentran los resultados de la primera jornada de exámenes de las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión, además de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Nueva estructura de examen

La universidad San Marcos eliminó la sección actitudinal para el actual proceso, por lo que ahora la prueba solo tendrá dos apartados: Conocimientos, con 70 preguntas, y Habilidades, con 30 preguntas.

El objetivo es que respondían la mayor cantidad de preguntas en un plazo máximo de tres horas. Cada sección consta de lo siguiente: