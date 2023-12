Milett Figueroa minimiza los 32 años de diferencia de edad que tiene con Marcelo Tinelli: “Ni me acuerdo cuántos años tiene”

Milett Figueroa defiende su relación con Marcelo Tinelli, a pesar de las críticas por la diferencia de edades. (Video: Amor y fuego - Willax TV).

Luego de confirmarse que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han empezado a salir y estar en una relación, la modelo peruana se enlazó en vivo con Rodrigo González y Gigi Mitre para dar mayor detalle de su romance con el conductor argentino de “Bailando 2023″.

En la última gala de “Bailando 2023″, Tinelli no dudó en darle un beso en la boca a Figueroa, confirmando que han empezado a salir juntos. Por ello, la modelo se comunicó con “Amor y fuego” y brindó sus primeras declaraciones.

Milett Figueroa afirmó que se encuentra viviendo un momento muy feliz en su vida y que, junto a Tinelli, se están empezando a conocer de a pocos. Sin embargo, confirmó que ya conoce a los hijos del conductor argentino y que ha asistido a algunas reuniones familiares.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirman que mantienen una relación de 'exclusividad'. | Capturas América TV (Argentina)

Milett Figueroa minimiza los 32 años de edad que le lleva Marcelo Tinelli

Sin embargo, un detalle que le consultaron los conductores de “Amor y fuego”, fue acerca de la diferencia de edad que hay entre la modelo y el conductor argentino, de 32 años. Ya que Figueroa tiene 31 años; mientras que Tinelli tiene 63 años. Milett afirmó que es la primera vez que está con una persona mucho mayor que ella, pero la tiene sin cuidado.

“La diferencia de edad no me está haciendo ruido para nada, en lo absoluto. Creo que el ser humano no se define por la edad. Yo no siento ninguna diferencia, honestamente, sino, no saldría con la persona que estoy saliendo, va por otro lado, va más allá de un número”, comentó Milett Figueroa.

La modelo confirmó que se encuentra viviendo “un momento muy lindo” y que está disfrutando su relación día a día. Por su parte, Rodrigo González y Gigi Mitre confirmaron que la atracción entre Tinelli y Figueroa se habría dado desde un inicio, sobre todo por parte del conductor argentino.

“El primer acercamiento se da por un gusto, primero es la atracción y esto se mostró, al menos por Tinelli”, dijo el popular ‘Peluchín’, pero no dudó tampoco en hacer una acotación sobre la diferencia de edad que hay entre la pareja.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli inician una relación. (Captura: Bailando 2023)

“Se llevan más años de diferencia, que los que Milett tiene de vida. No es una diferencia poco significativa, pero, cada uno sabe qué le funciona. Hay gente que se lleva dos años y está tras las patadas todo el día y hay gente que encuentra un buen equilibrio sin importar ni mirar el DNI con una persona al lado”, puntualizó Rodrigo González.

Frente a ello, Milett Figueroa no dudó en defender su relación con Tinelli y reconfirmar que no le preocupa la diferencia de edad que hay entre ellos.

“No estoy mirando el DNI ni me acuerdo cuántos años tiene. Cuando realmente disfrutas un momento, un espacio, una experiencia con alguien, no estás pensando en un número o algo de eso”, enfatizó la modelo peruana.

Milett Figueroa niega mala relación con la hija de Marcelo Tinelli

Milett también respondió acerca de cómo es su relación con los hijos de Marcelo Tinelli, a quienes ya ha tenido la oportunidad de conocer en algunas reuniones familiares a las que ha asistido, como por ejemplo el cumpleaños de Candelaria, una de las hijas del conductor argentino.

Rodrigo González le mostró la imagen de una nota que publicó un medio argentino, donde daba a conocer que la última hija de Marcelo Tinelli, Juanita, quien tiene 20 años de edad. Según se lee en el artículo periodístico, la joven no estaría de acuerdo con la nueva relación de su padre.

“Los indicios de que a Juanita le hace mucho ruido la relación amorosa de su papá con Milett son contundentes y se vieron claramente en el cumpleaños de Cande, festejo que no se perdió la participante del Bailando”, dice la nota.