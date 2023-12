Influencer de Satipo conocido como ‘Shuls’ es encañonado y asaltado en plena transmisión de TikTok

Tiktoker sufrió robo en vivo | Vídeo Exitosa Noticias.

El tiktoker John Estrada, más conocido en la plataforma como ‘Schuls’, enfrentó una situación de terror cuando fue asaltado por dos individuos mientras realizaba una transmisión en vivo desde un salón de belleza en San Román, Pangoa, provincia de Satipo en la región de Junín.

Te puede interesar: Chancho es paseado por las calles de Surquillo como una mascota

El incidente ocurrió cuando Estrada se encontraba siendo maquillado por una jovencita y compartía el momento con sus seguidores a través de su cuenta oficial en la red social de TikTok.

De pronto, fue interrumpido repentinamente por dos individuos armados, con gorras y mascarillas, que ingresaron al local y, bajo amenazas, les exigieron guardar silencio.

Te puede interesar: Esta es la nueva modalidad de estafa para quienes buscan arriendo denunció española en Colombia: “Lo voy a contar para que no os pase”

El vídeo que era transmitido en vivo y luego quedó guardado en la cuenta del influenciar muestra cómo los asaltantes sustraen el teléfono móvil y otros objetos de valor de sus víctimas quienes se mostraban consternados y pavoridos por lo que estaba ocurriendo.

Luego de concretarse el robo, ambos delincuentes salieron del lugar. No se habían percatado que el celular estaba grabando el hecho y que parte de sus rostros quedaron expuestos y registrados en la red social.

La denuncia ya se encuentra en manos de la comisaría de Pangoa y las imágenes capturadas durante la transmisión son ahora parte de la investigación policial, proporcionando posibles pistas para la identificación y captura de los criminales.

'Schuls' siendo sorprendido por dos delincuentes que ingresaron al salón de belleza donde estaba siendo maquillado. Uno de los criminales tenía un arma de fuego | Foto captura: Infobae Perú.

Los usuarios de las redes sociales han compartido masivamente el vídeo para colaborar con la localización de los responsables del audaz asalto. La Policía Nacional del Perú (PNP) espera que el testimonio gráfico ayude a rastrear a los asaltantes, uno de los cuales portaba un arma de fuego durante el acto delictivo.

Te puede interesar: TikTok: mujer realiza el ‘unboxing’ de su canasta navideña y se vuelve viral en las redes sociales

Este evento subraya la creciente incidencia de la criminalidad en la región, y es un llamado a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad. La Policía insta a cualquier persona con información sobre el incidente a reportarlo inmediatamente.

¿Qué dijo Schuls sobre el robo que sufrió?

El tiktoker escribió en sus redes: “Chicos, sé que dirán cómo es que subí el video. Ayer, varios de mis seguidores lograron captar el momento del robo. Muchachos, estoy triste a más no poder; mi esfuerzo de meses y de años se lo llevaron fácil. Vi mi vida pasar en ese momento; tengo una hijita. Solo pensé en que si me pasaba algo, no la podría ver crecer estos meses. Encima, me cerraron mi cuenta. Me robaron dos veces en menos de tres meses. Siento que todo va en contra de mí; a veces, solo quiero alejarme de todos y borrarme del mapa”.

Robo de celulares en Perú

Según un informe de Osiptel, en los primeros diez meses del año en curso se reportó el robo de aproximadamente 1.5 millones de teléfonos móviles en todo el territorio nacional. La entidad supervisora ha destacado que los picos más altos de esta ola delictiva fueron en marzo y mayo, alcanzando los 146 mil 666 y 150 mil 553 casos, respectivamente, tal como lo detalla El Comercio.

Expertos en materia de seguridad cibernética alertan que los smartphones contienen una vasta cantidad de datos personales y, en ausencia de medidas de protección adecuadas, los criminales tienen la capacidad de vaciar cuentas bancarias y cometer fraudes utilizando la identidad de sus propietarios.

Los delincuentes, cada vez más sofisticados, estudian los patrones de escritura de las víctimas para suplantar su identidad y solicitar dinero a través de aplicaciones populares como WhatsApp y Facebook.

Nuevas medidas para detener la ola de extorsión que atemoriza a miles de peruanos. (Foto: Andina)

Se ha observado que, durante el robo de celulares, los asaltantes priorizan la búsqueda de información en unas siete a ocho aplicaciones clave, que incluyen email, servicios bancarios, billeteras digitales, redes sociales, mensajería, almacenamiento en la nube y aplicaciones de notas.

Por otro lado, los datos proporcionados por el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad menciona que en el intervalo de enero a octubre, los días con mayor incidencia de reportes de robo de celulares correspondieron a los lunes, sábados y martes.

El reporte añadió que los horarios en los que se perpetran más frecuentemente estos hurtos son a las 10:00, 12:00 y 19:00 horas.