Exasesora de Ávalos niega que ofreció obras a congresistas tras audio de Jaime Villanueva: “No soy ninguna operadora”

Exfuncionaria de Zoraida Ávalos niega conocer a Jaime Villanueva| Al Estilo Juliana

Los nuevos audios del exasesor de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, mencionan al premier Alberto Otárola, debido a que pedía ayuda a un congresista para que le contacte. Sin embargo, en este material también se hace referencia a Lenka Zajec, exjefa de imagen de Zoraida Ávalos, quien presuntamente coordinaba para evitar su inhabilitación.

Villanueva decía en el clip que Zajec ofrecía a los parlamentarios obras a cambio de respaldar a Ávalos. Ante esta acusación, la exfuncionaria negó estos dichos y señaló que nunca conoció al entonces asesor de Benavides. “En mi vida lo he visto y no he cruzado palabra alguna con él”, dijo.

“Rechazo que se me diga que soy una operadora. No soy ninguna operadora, operador es el señor Villanueva que se le escucha en diferentes comunicaciones conspirar contra la señora Zoraida Ávalos para que sea inhabilitada en el cargo de fiscal suprema”, indicó a Al Estilo Juliana.

Lenka Zajec niega afirmaciones de Jaime Villanueva que la mencionan en audio| Composición Infobae

En otro momento, afirmó que ella no ofrecía “obras públicas”, porque el financiamiento se encuentra a cargo de cada sector. En tanto, negó que sea la persona cercana a Ávalos que buscó que la respaldaran tras la mención de algunos congresistas.

Zajec recordó que se hizo un reportaje en otro medio de comunicación, donde se habría afirmado que era la “operadora” de Ávalos, pero afirma que envió una carta de rectificación. “Estaba claro que lo que buscaban era los votos para inhabilitarla”, añadió.

La hoy trabajadora del Ministerio de Economía y Finanzas afirmó que la mención en los audios podría darse, porque se convirtió en un “riesgo” en la hipótesis que estaría coordinando con los parlamentarios para que respalden Benavides.

Como se recuerda, este audio ya lo tiene el Equipo Especial contra la corrupción del poder y el cual ha sido uno de los motivos para solicitar su detención preliminar por 10 días. Asimismo, no se ha descartado que Villanueva se pueda convertir en colaborador eficaz, como ya lo ha hecho un congresista, según el seminario Hildebrandt y en sus Trece.

“Esta señora Lenka es coordinadora parlamentaria del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas], y me han dicho que está ofreciendo a la gente del Bloque [Magisterial] y otros congresistas obras a cambio de que la apoye [a] la lagarta”, se escucha.

Lenka Zajec Yelusic dijo que no había ofrecido a nadie obras a congresistas para respaldar a Zoraida Ávalos. Video: RPP Noticias

Crisis en el Ministerio Público

En horas de la madrugada, el organismo autónomo y encargado de investigar pasó por uno de los ‘terremotos’ que alcanzó hasta la titular Patricia Benavides. Precisamente, uno de ellos es Jaime Villanueva, de quien se difundió audios con un legislador.

En estos chats se puedo conocer que coordinaba para captar votos de los ‘padre de la patria’ y así puedan llegar a obtener la inhabilitación de Ávalos, la destitución de la Junta Nacional de Justicia y la designación de José Gutiérrez.

Benavides habría obtenido información de que la coordinadora de este equipo ya había obtenido la detención preliminar de su entonces asesor, por lo que buscó separarla del cargo el mismo lunes en la madrugada. Resolución que fue oficializada el martes en el diario El Peruano.

Lenka Zajec negó conocer a Jaime Villanueva. Video: RPP Noticias

En un allanamiento en la oficina donde se reunió la fiscal de la Nación con otros de sus colegas, se encontró discos, documentos y otros artículos. Entre ellos se halló en el tacho de basura un oficio que hacía mención a Barreto.

Lejos de contar con alguna aclaración de parte de la titular del Ministerio Público, salió al frente para anunciar que presentó una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y el premier Otárola por las muertes en las protestas.

De esta manera, la Junta Nacional de Justicia le abrió un proceso disciplinario que buscaría su retiro del cargo, pero Benavides envió un documento para evitar que se continúe con esta investigación.