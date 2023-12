Janet Barboza critica el premio Martín Fierro y provoca la reacción de Magaly Medina: “Si hubiera ganado Gisela sería feriado”

Janet Barboza se burla por premio Martín Fierro de Magaly Medina. (Composición: Infobae)

Recientemente, Janet Barboza, presentadora de “América Hoy”, se mostró irónica al comentar el premio obtenido por Magaly Medina, quien fue nombrada “la mejor conductora de Latinoamérica” en los premios Martín Fierro. La conocida ‘rulitos’ criticó y se permitió hacer chistes acerca del reconocimiento concedido a la personalidad de ATV.

El inicio de la controversia surgió cuando Barboza expresó sarcasmo respecto al galardón que recibió Magaly, sugiriendo que se lo otorgaron por la pronta salida de Susana Jiménez del evento por desinterés. Además, la exbailarina ironizó acerca de aceptar el premio en ausencia de Jiménez y lo desvalorizó al equipararlo con otros trofeos que ya posee, refiriéndose a él como “un fierro cualquiera”, antes de reflexionar sobre la importancia de premiar la trayectoria profesional.

“Susana Jiménez fue a la entrega de premios y como demoraron tanto, se aburrió, se fue sin recibir el premio. Entonces por ella yo recibo el premio. Preséntalo bonito (...) tengo tantos premios en mi casa que este es un fierro cualquiera. Cuando se reconoce la carrera y trayectoria de alguien...”, fue el comentario que hizo la compañera de Ethel Pozo.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Durante la emisión más reciente de su espacio televisivo, Magaly Medina comentó acerca del programa matinal de Ethel Pozo, destacando la importancia del galardón internacional que recibió. La presentadora calificó a quienes critican dicho reconocimiento como ‘piconas’, señalando que, en vez de generar comentarios negativos, deberían celebrar el logro obtenido por otro ciudadano peruano.

“Para que sigan haciendo hígado esas piconas, envidiosas, aquí está, yo no me he fabricado un premio, no me lo he comprado, me lo merezco, trayectoria tengo. Hay unas despeinadas que dice su trayectoria, ¿de qué? De bataclana. Pobrecitas, vergüenza debería de darles, que solo las contraten para eso, para hacer el trabajo sucio que otros no quieren hacer. Qué feo por dios, envidiosas, pero muéranse, retuérzanse”, comentó la periodista en su programa Magaly TV La Firme.

En este sentido, la popular ‘urraca’ sugirió a sus detractores, que Gisela Valcárcel podría ser considerada para premiaciones futuras, y que mejor debería esperar su turno, indicando que “haga haciendo su cola”. “Gise estaba en la terna, eso les molesta, les araña y Gise ni siquiera ha tenido programa este año, y cuándo ha sido mejor presentadora”, acotó.

“Hagan su cola. Quizá los próximos años la vuelvan a nominar. Si hubiera ganado Gisela hubieran hecho fiesta nacional y como son sobonas. Sóbense, tómense un par de aspirinas, a ver si les pasa el dolor de cabeza”, sostuvo la comunicadora fiel a su estilo.

Magaly Medina contraataca a detractores ante preferencias por Gisela Valcárcel y premiación de Martín Fierro. (Composición: Infobae)

Yolanda Medina considera que premio Martín Fierro debió ser para Gisela Valcárcel

La cantante de cumbia Yolanda Medina aseguró que la conductora, Gisela Valcarcel, es la mejor y que debería haber sido la ganadora del premio “Martín Fierro”. “El premio debió ser para Gisela o para otra conductora. Estoy de acuerdo con lo dicho por Giuliana. Sí, el premio debió haber sido para Gisela, (Magaly) no es santo de mi devoción”, dijo la artista.

Ante ello, la cantante de cumbia mencionó que, aunque es espectadora del programa de Magaly Medina, opina que esta última destaca más en su rol de presentadora.“Me encanta ver su programa por el chisme, pero mejor conductora creo yo es Gisela. Entonces hay que hacerle un trofeo a Gisela y se lo damos”, acotó la cantante, pero Samuel Suárez le dijo: “Cualquiera de las dos podría haber sido, pero qué criterios habrán sido y ellos han decidido que sea Magaly y debe ser por algo”, dijo en “América Hoy”.