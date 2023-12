Bryan Torres habla sobre conflicto legal entre Samahara Lobatón y Youna: “No me gustaría pasar por lo mismo”

Bryan Torres habla sobre conflicto legal entre Samahara Lobatón y Youna. (Composición: Infobae)

El salsero Bryan Torres intervino en la última emisión de “Magaly TV La Firme” para abordar las cuestiones legales que enfrenta su pareja, Samahara Lobatón, con Youna, el padre de su hija. Mediante una videollamada con Magaly Medina, Torres ofreció su perspectiva sobre los obstáculos que enfrenta el barbero para poder compartir tiempo con su pequeña.

Torres expresó su deseo de que tanto la hija de Melissa Klug como Yonathan resuelvan sus diferencias por el bienestar de su hija, albergando la esperanza de que alcancen un acuerdo conciliatorio en breve. Optó, sin embargo, por no revelar la opinión de la modelo al respecto para evitar más rencillas en televisión.

Incluso el salsero, subrayó que existe respeto hacia la expareja de Samahara por su parte, aunque este reconoció que han tenido solo una conversación. En su afán de facilitar el encuentro entre Youna y su hija, Bryan señaló que ha intervenido para ayudar al barbero a pesar de las discrepancias con su pareja.

Youna, expareja de Samahara Lobatón, desmiente a Bryan Torres y aclara que no tiene comunicación con él. ATV. Instagram

“Yo conversé bien con Youna, y lo que quiero es que los dos estén bien para que la niña no salga afectada. Ya mucho se ha manoseado este tema, ella va a crecer y ver tantas cosas, a mí no me parece, ella vive con nosotros”, dijo en un inicio Bryan Torres.

Asimismo, el amigo de Jefferson Farfán se solidarizó con Youna, pues él no quisiera encontrarse en una situación donde tuviese que ver a su hija únicamente en horarios determinados. Hizo referencia a su gratitud por no haber pasado por una situación similar en su relación con la madre de su hija, lo que implica que puede verla sin las limitaciones de tiempo que enfrenta la expareja de Samahara.

“Me pongo del lado de él también, porque no me gustaría pasar por lo mismo, no me gustaría tener que ver a mi hija por horarios. Gracias a Dios, no me ha pasado con la mamá de mi hija”, agregó.

Samahara Lobatón y Bryan Torres continúan su relación y sellan su amor con una foto junto a la pequeña Xianna. (Captura: @sam_lobaton_klug)

Youna reclama a Samahara Lobatón por no incluirlo en proyecto escolar de su hija

En recientes declaraciones en Magaly TV La Firme, el barbero Youna expresó su desacuerdo con la decisión de su expareja Samahara Lobatón de excluirlo del entorno familiar al no incluirlo en proyecto escolar de su pequeña. Afirmó que, a pesar de que ella no cumpla con el acuerdo de conciliación, él sigue pendiente de la situación.

“Yo no sé por qué él ha salido a hablar, porque el post no era para él. Mi molestia es porque en un periódico mural, donde es una tarea que todos hemos hecho, y que tiene que demostrar quién es su mamá y quién es su papá, yo siempre he estado separado de mi papá. Me he criado con mi mamá, pero en todas mis tareas tenía a mi papá. Mi indignación es que en todo ese periódico mural y en todas las cosas buenas que dice que ha tenido la vida de Xianna, no hay ninguna que diga, al menos, “mi papá vive en los Estados Unidos”, “mi papá me quiere”, “mi papá me ama”, “mi papá piensa en mí”. Eso no dice ni mi nombre ni una foto mía, me hubiese gustado estar ahí”, dijo en un inicio Youna.

Ante ello, Magaly le dio la razón al barbero. “Bueno, te tengo que dar la razón por que papá es papá por más ausente que esté y solo un niño, en ese caso si tiene a su mamá y tiene a su papá”, acotó la periodista, mientras Youna asegura que no es su culpa no estar presente con su hija, sino que fue una decisión de la modelo.