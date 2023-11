¿Catriel Cabellos jugará en Alianza Lima? La respuesta de Rubén Capria, gerente de Racing Club

¿Catriel Cabellos jugará en Alianza Lima? La respuesta de Rubén Capria, gerente deportivo de Racing Club

El mediocampista Catriel Cabellos es una alternativa para reforzar Alianza Lima. El futbolista nacido en Argentina, pero de nacionalidad peruana, no tuvo muchos minutos la última temporada con Racing Club, por lo que una salida a préstamo en busca de minutos podría relanzar su carrera. Además, su llegada a la Liga 1 le daría mayores chances de ser convocado a la selección peruana.

En este contexto, Infobae Perú se comunicó con Rubén Capria, gerente deportivo de la ‘academia’, quien indicó que por ahora no existe ninguna oferta formal por el futbolista de 19 años, aunque tampoco negó que existan sondeos por parte del elenco de La Victoria, al club o al entorno del jugador.

“Por el momento no llegó ningún interés formal”, fue la respuesta del directivo a la consulta sobre las opciones de una trasferencia del futbolista para la temporada 2024.

Catriel Cabellos fue promovido al plantel profesional de la 'academia' por pedido de Fernando Gago. - Crédito: Racing Club

Cabe señalar que, este 2023, el nacido en Buenos Aires el 18 de agosto del 2004, tuvo la oportunidad de debutar en primera división de la mano de Fernando Gago, no obstante, no pudo afianzarse ni en el once titular ni como una de las primeras opciones de recambio.

En total disputó siete partidos, de los cuales cinco fueron por Liga Profesional Argentina, uno por Copa Libertadores y otro por Copa Argentina. Siempre ingresó desde el banco de suplentes y su mejor actuación fue en el empate 1-1 con Instituto de Córdoba, cuando dio la asistencia para el gol de Maxi Moralez.

El centrocampista peruano asistió a Maximiliano Morales en el empate de Racing a Instituto por la fecha 20 de la Liga Profesional Argentina. (ESPN)

Todas las oportunidades de Catriel Cabellos llegaron cuando el equipo afrontó de forma paralela la Copa Libertadores y el torneo local. Sin embargo, con la eliminación del cuadro de Avellaneda en cuartos de final a manos de Boca Juniors por penales, Gago optó por devolverlo a la reserva.

Con la salida de ‘Pintita’ y la llegada de Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla como técnicos interinos, la situación del futbolista de madre peruana no cambió y, pese a cumplir buenas actuaciones con el equipo de reservas, no volvió a ser convocado con el equipo principal.

El volante peruano marcó un golazo con la reserva de la 'academia' por la Copa Proyección de la AFA. (Racing Club)

¿Qué dice el representante de Catriel Cabellos?

Cabe indicar que, Infobae Perú también se comunicó con Guillermo Carral, representante de Catriel Cabellos, el cual coincidió con la versión del ‘Mago’, de que no existe oferta formal, aunque si admitió que los ‘blanquiazules’ mostraron su interés por contar con el futbolista la próxima temporada:

No hay nada concreto sobre Catriel, sólo el interés de Alianza. Hay que esperar que se arme una propuesta formal; por ahora nada”, dijo en conversación con este medio.

Catriel Cabellos enfrentando a River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

¿Cómo encajaría Catriel Cabellos en el once de Alianza Lima?

Catriel Cabellos suele jugar como volante de primera línea, aunque cumpliendo labores más de creación que de marca. Pese a que aún no se conoce el esquema que utilizará Alejandro Restrepo, cabe mencionar que Alianza Lima se desprendió de un jugador de sus características como Osvaldo Valenzuela, además, Jairo Concha termina contrato y todavía no renueva, por lo que tiene claras chances de tener un hueco.

Cabe indicar que, los ‘íntimos’, tras la lesión de Andrés ‘El Rifle’ Andrade, el mal rendimiento y estado físico de Christian Cueva y la salida de Pablo Lavandeira, se quedaron sin alternativas en creación de juego, aspecto que les costó perder puntos en varios partidos del Torneo Clausura, como los empates 0-0 con Melgar y ADT en Matute, los cuales les impidieron ganar el título sin necesidad de jugar una definición , hecho que finalmente pagaron caro, pues perdieron la final con Universitario de Deportes.

Por el momento, los ‘grones’ llevan una política de fichar jugadores nacionales. De concretarse la llegada de Catriel, este se sumaría a Renzo Garcés, Kevin Serna y Marcos Huamán