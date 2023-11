Nelly Rossinelli defiende a Giacomo Bocchio y descarta ‘homofobia’ o maltratos hacia Josi Martínez en ‘El Gran Chef Famosos’

Entrevista a Nelly Rossinelli. (Video: Carlos Díaz / Infobae)

Nelly Rossinelli, juez de ‘El Gran Chef Famosos’, defendió a su colega Giacomo Bocchio ante las fuertes acusaciones de dureza y presunta homofobia. Durante una entrevista a Infobae Perú, Rossinelli aseguró que existe un equilibrio en el jurado del reality de cocina, entre la rigurosidad de Bocchio y su propia predisposición de apoyo hacia los participantes en momentos difíciles.

“Somos un jurado que se equilibria bastante, existe la parte estricta de Giacomo Bocchio porque él el chef; y tienes la parte maternal (mía), una parte donde los participantes se pueden refugiar cuando sienten regañados, cuando sienten que todo ha salido mal, cuando necesitan ese hombro para sentirse tranquilos”, comentó.

Rossinelli, quien se alista para la quinta temporada del programa de cocina, ha sido testigo de cómo varios concursantes se han quebrado por las críticas del jurado. “Creo que todos los participantes y todas las personas en sí tenemos diferentes maneras de percibir las cosas, diferentes maneras de tomar un llamado de atención. Una persona puede sentir un llamado de atención más duro que otras personas, y eso no está mal ni está bien”, sostuvo.

La influencer consideró que los llamados de atención de Bocchio dependen de una cuestión de perspectiva personal.

“A algunos les puede doler o ser más sensibles ante la dureza de un Giacomo y otras personas que tienen más experiencia en la vida, que han recibido más golpes, lo pueden tomar con más tranquilidad, depende de cómo lo reciban, no está bien y no está mal, depende de cómo lo reciban. Y eso se tiene que saber respetar”, comentó a Infofabe Perú.

No cree que Giacomo sea homofóbico

Rossinelli reiteró su compromiso de ser una figura de soporte emocional, tanto ante las cámaras como fuera de ellas, principalmente cuando los competidores se ven afectados por la presión del programa. Frente a los comentarios del exparticipante, Josi Martínez, quien afirmó que Bocchio lo hizo llorar en el programa, Rossinelli, se identificó como una figura maternal disponible para cualquier concursante que necesite consuelo.

“Yo soy la parte maternal de todos los participantes en general, cuando cualquier participante se sienta mal o se quiebre ante cualquier suceso, de algo que pase en el programa me va a tener allí, como un hombro donde llorar, un abrazo, porque es mi forma de ser como persona”, respondió a Infobae Perú.

Según sus palabras, muchos participantes han llorado debido a la tensión del concurso y ella siempre ha ofrecido su apoyo. En cuanto a las alegaciones de conducta homofóbica hacia Bocchio, Rossinelli las negó enfáticamente, afirmando su respeto por su colega y subrayando que no comparte esa opinión.

“Muchos participantes han llorado por la presión de todo, creo que sí, ha llorado Josi, han llorado muchos participantes y siempre que ha pasado yo los he abrazado, tanto frente a cámaras como detrás de cámaras (…) yo respeto mucho a Giacomo y no considero que sea una persona... no considero que sea lo que le están diciendo”, agregó.

¿Qué dijo Josi Martínez de Giacomo Bocchio?

El creador de contenido Josi Martínez reveló en una entrevista con el tiktoker Zagaladas que consideró abandonar el programa de televisión ‘El Gran Chef Famosos’ por las tensiones con el chef Giacomo Bocchio. A pesar de su decisión de renunciar, los directivos del show los reunieron para resolver sus diferencias.

La tensión alcanzó un punto crítico cuando Martínez sintió que Bocchio prefirió su eliminación en el concurso culinario, situación que lo llevó a las lágrimas y que contó con el consuelo de su compañera Nelly Rossinelli. “Yo me puse a llorar porque ella me abrazó, me sentía muy mal”, compartió Martínez sobre el emotivo suceso.

Cabe mencionar que, semanas atrás, Josi acusó de homofóbico a Bocchio. “Yo he llegado a pensar que nunca le caí bien, que nunca me pasó y lo que sea, de que es homofóbico y transfóbico sí lo es, por las publicaciones que tiene en su Instagram”, resaltó el tiktoker.