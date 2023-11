Josi Martínez lo contó todo sobre su pelea con Giacomo Bocchio: “Yo tomé la decisión de salirme del programa”

Josi Martínez habló sobre pelea con Giacomo Bocchio en ‘El Gran Chef Famosos’ | Instagram/@zagaladas

Josi Martínez está listo para hablar sobre su conflicto con Giacomo Bocchio, jurado de ‘El Gran Chef Famosos’. Desde que fue eliminado de la competencia gastronómica, el tiktoker ha dejado en claro que jamás tuvo una buena relación con el cocinero tacneño, a quien acusó luego de homofobia y transfobia en redes sociales.

La última vez que el creador de contenido habló sobre Giacomo Bocchio fue a inicios de octubre de este año. En diálogo con espacio ‘Amor y Fuego’, Josi explicó que el chef lo hizo sentir mal en uno de los episodios del programa, pues no estaba de acuerdo en que haya eliminado a Santi Lesmes.

Santi Lesmes fue eliminado de la competencia y Josi Martínez se quedó por decisión del jurado. Créditos Latina TV

“Él se mostraba muy incómodo y molesto por la decisión. Cuando eliminan a alguien y cuando se queda otra persona, los jurados se acercan a felicitar a la persona que se queda. Pero cuando eliminan a Santi y me quedo yo, se acercaron Nelly y Javier, que son los otros dos jurados, y este señor no se acercó. Eso no salió al aire porque es grabado y no les conviene que salga”, expresó.

Según relató, fue tal la incomodidad que sintió en ese momento que salió corriendo del set de grabación y Nelly Rossinelli tuvo que consolarlo. “Yo llego a pensar que nunca le caí bien y quizás nunca me pasó”, añadió Josi Martínez, quien no formará parte de la temporada de ‘Revancha’.

Josi Martínez afirmó que Giacomo Bocchio tenía un trato distinto con él. Latina TV

Josi Martínez hace más revelaciones

En una reciente entrevista con el tiktoker Zagaladas, Josi Martínez admitió que llegó a renunciar a ‘El Gran Chef Famosos’ debido a la tensión que sentía al trabajar con Giacomo Bocchio. Sin embargo, la producción prefirió reunirlos para que puedan solucionar sus diferencias.

“Los jefes de dirección de ‘El Gran Chef Famosos’ dijeron que era mejor tener una reunión ambos porque yo había tomado la decisión de salirme del programa”, expresó el creador de contenido en un adelanto de lo que será la polémica entrevista.

En otro momento, se refirió a la vez que Nelly Rossinelli lo consoló porque Giacomo Bocchio le demostró que hubiera preferido que sea él el eliminado de la competencia gastronómica. “Yo me puse a llorar porque ella me abrazó, me sentía muy mal”, sostuvo Martínez.

Josi Martínez dio detalles de su relación con Giacomo Bocchio en 'El Gran Chef Famosos'. Captura/Instagram

Josi Martínez también hablará sobre su rencilla con Mariela Zanetti, a quien previamente llamó “hipócrita” por defender al cocinero tacneño, tomando en cuenta que ambos eran bastante unidos en el programa.

Figuras de ‘El Gran Chef’ defienden a Giacomo Bocchio

Giancarlo Granda, Renato Rossini Jr., Jimmy Santi, Tilsa Lozano, Armando Machuca, Milene Vásquez, Leslie Stewart, entre otros participantes y exparticipantes del programa culinario de Latina TV, han resaltado que Giacomo Bocchio es un jurado exigente y que a veces hace duros comentarios con la única intención de que los concursantes aprendan los principios básicos de su profesión.

“Cuando tiene que ser estricto lo es. No solo lo fue con Josi, lo veo también en esta (cuarta) temporada. A veces es tan fuerte que tú puedes hacer (quedarte en shock). Si no tienes la madurez, el manejo de entender que esto es para que tú crezcas, puedes ofenderte y resentirte”, manifestó Armando Machuca en ‘Tiempo Muerto’.

Giacomo Bocchio es un cocinero tacneño de larga trayectoria en el rubro. (Instagram/ Giacomo Bocchio)

Por su parte, Mariella Zanetti, ganadora de la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, dijo a Infobae Perú: “Giacomo es un profesional al carta caval. Él es el que te explica, te enseña. Y obviamente si no haces bien las cosas te lo va a decir. Si tú no estás acostumbrado a que te digan que estás haciendo mal las cosas, te va a chocar. Pero si eres una persona que estás acostumbrada a recibir críticas para mejorar, todo bien”.