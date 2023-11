Magaly Medina responde a Andrés Hurtado por llamarla “desgraciada” en premiación y habla de sus dos estatuillas

Andrés Hurtado tildó de ‘la periodista más desgraciada’ a Magaly Medina en los Premios Martín Fierro. (Captura: Magaly TV La Firme)

Andrés Hurtado es conocido en Perú como uno de los personajes más polémicos de la televisión. Durante su paso por la premiación Martín Fierro Latino, lo dejó bastante claro cuando pasó al escenario para recoger su estatuilla. El presentador de Sábado con Andrés dedicó unas inesperadas palabras a Magaly Medina, donde inició calificándola como “desgraciada” y concluyó halagando su carrera

“Estoy frente a la mujer que se llama Magaly Medina, es la mujer más mala de Perú, la periodista más desgraciada de Perú. Es la versión (Jorge) Lanata del periodismo en versión del programa periodístico de espectáculos”, fueron las primeras palabras de Andrés Hurtado delante de un asombrado público.

“Después de 24 años me dio duro, pero aprendí. Los golpes y mis errores me hicieron aprender. Sí, es verdad que Magaly Medina es la periodista de espectáculos número 1 del país”, acotó el presentador, dejando en claro la admiración que sentía por Magaly Medina, pese a sus críticas a lo largo de su carrera.

Andrés Hurtado llenó en elogios a la conductora Magaly Medina en su discurso en premios "Martín Fierro". (Composición: Infobae)

La respuesta de Magaly Medina a Andrés Hurtado

Sin embargo, la prensa argentina no tomó a bien estas declaraciones y señaló que el peruano arremetió contra su compatriota. Debido a ello, la conductora de Magaly TV La Firme salió al frente para aclarar que, lejos de ofenderse, se sintió halagada.

“Han malinterpretado en Argentina algunas cosas que Andrés Hurtado dijo, él dice ella es la periodista más mala de Perú, es la más desgraciada de Perú, para alguna gente que no está acostumbrada a este tipo de términos, pensaron que él me estaba ofendiendo, que me estaba cuadrando en vivo y no, él no me estaba cuadrando en vivo, me estaba elogiando en vivo”, indicó Magaly Medina.

La conductora indicó que no entiende por qué Andrés Hurtado se refirió a ella en plena premiación en lugar de hablar de él, pero no considera que sus palabras hayan sido un ataque. “Yo no sé por qué Andrés, en vez de decir cosas sobre su carrera, más bien habló sobre mí. Me dio protagonismo a mí y el que estaba ganando era él, tampoco lo entiendo”, acotó la periodista en su programa, emitido el 28 de noviembre.

El discurso de Magaly Medina al recibir el premio Martín Fierro Latino.

¿Qué opina sobre los premios que de Andrés Hurtado?

En conversación con Infobae Perú, Magaly Medina se refirió sobre los premios que recibió Andrés Hurtado en la misma gala. El conductor de Sábado con Andrés ganó dos estatuillas a ‘Mejor producción Televisiva’ y ‘Mejor estilo y performance en conducción y plataforma’.

La periodista sabe que el conductor de TV es un personaje y lejos de lo que ella pueda pensar, debe respetar la decisión del jurado. En la entrevista, indicó que respeta la decisión de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), organizadores de los Premios Martín Fierro Latino.

Josetty y Génesis Hurtado estuvieron con Andrés Hurtado en la premiación Martín Fierro Latino. IG

“El miembro calificador decide a quién le dan su voto, se lo han dado por el show que tiene los sábados, que si bien es cierto, es un canal chico, es un programa al que llaman ‘big show’”, indicó Magaly Medina, que no dudó en reconocer a Andrés Hurtado como todo un “showman”.

“El premio es por los años que este hombre tiene en televisión. Es un showman, es un artista, un hombre de TV. Si ellos lo han escogido, es porque en esta industria televisiva latinoamericana todos nos conocemos. En esta primera gala internacional se ha querido reconocer a personajes de cada país y si a ellos les ha parecido merecedor de un premio, quién soy yo para objetarlo”, concluyó a este medio.

Como se recuerda, Andrés Hurtado llegó a la gala acompañado de sus dos hijas, Josetty y Génesis Hurtado, quienes se mostraron emocionadas y orgullosas de su progenitor.