Magaly Medina sorprendida por la apariencia de Cassandra Sánchez en la fiesta de su hijo: “Está descuidada”

Magaly Medina cuestionó aspecto físico de Cassandra Sánchez de Lamadrid | Magaly TV La Firme. ATV

Magaly Medina criticó el aspecto físico de Cassandra Sánchez de Lamadrid, quien celebró el cumpleaños de su hijo con una fiesta infantil el pasado fin de semana. Según la periodista, la pareja de Deyvis Orosco ha dejado de “brillar”, ya que ahora prefiere usar pantalones anchos, prendas oversized, cabello desordenado y un rostro sin maquillaje

Luego de ver imágenes de Cassandra Sánchez de Lamadrid en el evento familiar, la ‘Urraca’ recordó a la muchacha que conoció años atrás, cuando era mejor amiga de Jessica Newton. “Hay personas que te comparten su luz. Yo, definitivamente, me quedo con la Cassandra de antes. No la veo brillar, la veo descuidada”, comentó.

“Ella es una chica muy guapa. Yo la he visto en muchos momentos de su vida y estaba regia, muy bien, pero ahora es como si se hubiera abandonado a sí misma”, complementó Magaly Medina en la última edición de su programa, de este martes 28 de noviembre.

Cassandra Sánchez en el cumpleaños número 2 de su hijo Milán. Captura/ATV

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ considera que la empresaria sufre de una “baja autoestima”.

“Yo creo que cuando uno baja la autoestima, no te quieres tanto, te rechazas cuando te ves al espejo. Yo no creo que ella se sienta feliz así, teniendo que usar unos pantalones anchos, ese saco que parece una carpa / Ella es una mujer joven y tiene a su lado un hombre que es un artista, que sube a los escenarios. Entonces, ¿por qué la vemos así? Con el pelo amarrado, como si no tuviera una secadora en casa”, precisó.

Finalmente, Magaly Medina le recomendó a las amas de casa no descuidar su aspecto físico. “Siempre hay platita para una peluquería, una manita de gato. Tienes que verte bien, no estás en el papel de mamacha o de nana de tu hijo. Las mamás también somos mujeres y tenemos que brillar, sentirnos bien con nosotras mismas. La coquetería nunca tiene que perderla, por eso no me gusta verla así (a Cassandra)”, sentenció.

Magaly Medina cuestionó a Cassandra Sánchez por no "arreglarse" para la fiesta de su hijo. Captura/ATV

Cassandra Sánchez responde a críticas

No es la primera vez que Magaly Medina critica el aumento de peso de Cassandra Sánchez de Lamadrid. Luego de lanzar sus dardos contra la imagen de la empresaria, la gerente comercial del Miss Perú compartió una clara indirecta: “Tus tiempos, tu proceso, tu felicidad. Brillen siempre de adentro hacia afuera, ahí es donde está la verdadera magia”.

Sin embargo, la empresaria fue cuestionada por, supuestamente, usar una faja en la fotografía que publicó. La pareja de Deyvis Orosco aclaró en la caja de comentarios: “No reina, no estoy con faja. Ese es mi cuerpo, pero tomaré como halago que pienses que estoy con faja”.

Cassandra Sánchez de Lamadrid comparte inspirador mensaje sobre la belleza interior. | Instagram @casemaze

Cassandra Sánchez pasará por el altar

Después de cinco años juntos, dos pedidas de mano y un hijo de por medio, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se casarán el próximo jueves 21 de diciembre, así lo confirmó el cantante de cumbia a través de sus redes sociales.

Por su parte, Magaly Medina informó que el matrimonio será civil y se llevará a cabo en la sala del Park Plaza del Hotel Belmond en Miraflores, donde “Jessica Newton hace sus eventos del Miss Perú, donde fue el baby shower y el bautizo, o sea el jugoso canje”.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se van a casar. Instagram/@casemaze

El programa ‘América Hoy’ filtró la lista de regalos que habrían pedido Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, que va desde artículos muy costosos hasta algunos más accesibles para los bombillos de sus invitados.

- Un celular de última gama (Apple Ipad Pro) de S/. 5.299.

- Una impresora multifuncional S/. 949.

- Una chimenea ecológica de S/. 3.700.

- Un horno de pizza S/. 2.079.

- Un fondue maker (para derretir queso) de S/. 300.

- Una máquina para hacer donuts: S/. 99