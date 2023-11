Jossmery Toledo y capitán de la FAP captados juntos en Punta Sal: modelo supera su amorío con Paolo Hurtado

Jossmery Toledo viajó con misterioso galán a Tumbes. | Magaly TV La Firme

Jossmery Toledo cautivó a sus seguidores al compartir imágenes desde las hermosas playas de Punta Sal, en Tumbes. Las fotografías sugerían que estaba sola; sin embargo, estuvo acompañada por un miembro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), identificado como José Eduardo Díaz Tenorio y quien tiene la distinción de ser el número uno de su promoción.

Las imágenes de la exintegrante del reality ‘Esto es Guerra’ con su misterioso galán - inicialmente - fueron difundidas por el portal de espectáculos ‘Instarándula’. Horas después, el programa ‘Magaly TV La Firme’ reveló detalles del viaje que realizó la modelo.

Toledo, quien anteriormente tuvo una relación clandestina con el futbolista Paolo Hurtado, estuvo disfrutando de unas breves vacaciones junto al joven que sería su nuevo interés amoroso. En las instantáneas también se ve a una tercera persona, cuya identidad no ha sido revelada.

El portal 'Instarándula' difundió imágenes de Jossmery Toledo en Punta Sal acompañada de un capitán de la FAP.

¿Quién es el nuevo amigo de Jossmery?

José Eduardo Díaz Tenorio tiene 34 años de edad y ostenta el rango de capitán en la FAP, según la información recabada del mencionado programa televisivo y corroborada por las redes sociales. “Es todo un piloto destacado en Piura, y, al parecer, habría sido el número uno de su promoción. No es por nada, pero feo no es. Al menos, no está como los ‘exs’ de la Toledo. Al parecer, estaría soltero”, menciona la reportera del programa de espectáculos de ATV.

Ellos estuvieron alojados en uno de los cómodos Bungalows que tiene la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en Punta Sal. De acuerdo al magazine de ATV, el joven estaría soltero, por lo que no tuvo ningún problema en lucirse con la expolicía.

¿Quién es el capitán de la FAP que estuvo con Jossmery Toledo en Punta Sal? | ATV

Cabe mencionar que aún no se ha confirmado una relación oficial y tampoco se han registrado declaraciones formales por parte de Toledo sobre las imágenes recientemente publicadas. Hasta el momento, la curiosidad crece entre los seguidores de la también influencer, quienes esperan más detalles sobre este viaje a una de las zonas más emblemáticas del litoral peruano.

Magaly TV La Firme reveló la identidad del capitán de la FAP que viajó con Jossmery Toledo en Punta Sal.

Jossmery se amaneció en edificio vinculado a Farfán

La polémica Jossmery Toledo, hace dos semanas, fue captada pasando la noche en un inmueble que antiguamente se asoció con un encuentro entre Olenka Mejía y el futbolista Jefferson Farfán. Las imágenes de su ingreso fueron difundidas por el programa de televisión ‘Amor y Fuego’, lo cual generó especulaciones sobre la naturaleza de su visita y posible conexión con los personajes previamente mencionados.

El programa de entretenimiento mostró a la modelo Toledo ingresando al establecimiento el 20 de noviembre. Reportaron que la modelo pernoctó en el lugar y fue vista dejando el edificio a la mañana siguiente. La pregunta sobre con quién pudo haber compartido su tiempo quedó en el aire.

Los usuarios en redes sociales estuvieron pendientes de este ‘ampay’ e imaginaron la reacción de Paolo Hurtado, examante de la modelo. “Paolo no está soportando”, “Bien por ellos”, “Paolo llora de impotencia”, “ja, ja, ja, está que le duele la cabeza”, “obvio de ardido”, “Están solteros, no están haciendo nada de malo si se quieren comer, haya ellos”, fueron algunos de los comentarios en el Instagram oficial de ‘Amor y Fuego’.

Jossmery Toledo se amanece en edificio vinculado a Farfán. | Willax

Cuñada de Paolo Hurtado agredió a Jossmery

En un incidente ocurrido a finales de octubre en un centro comercial, Kiara Fuentes, excuñada del futbolista Paolo Hurtado, acusó a la expolicía Jossmery Toledo de acosar a Hurtado. Fuentes, a través de una publicación en Instagram, atacó a Toledo con comentarios despectivos sobre la persecución en presencia de los hijos de Hurtado. La acusación fue negada por Toledo, quien afirmó ser víctima de insultos verbales por parte de Fuentes.

Posteriormente, la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial confirmó que, contrariamente a las alegaciones, Jossmery Toledo nunca salió de su vehículo y fue, de hecho, abordada por Kiara Fuentes con agravios.

Frente a la controversia, Kiara Fuentes se defendió en el programa ‘Amor y Fuego’, declarando: “Yo no saco cara por él, de ninguna manera porque yo sé que él es el principal culpable de todo lo que ha pasado y de ninguna manera lo voy a defender. Nadie sabe lo que sucede entre cuatro paredes y las cosas que yo le he dicho a él”.