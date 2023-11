El romántico viaje de Piero Quispe junto a su novia y familia tras salir campeón con Universitario

Vacaciones de Piero Quispe con su familia y novia. | @cieloberms

El mediocampista de Universitario de Deportes, Piero Quispe, se ha tomado un respiro luego de la conquista del campeonato nacional y viajó hacia Punta Cana, República Dominicana, en compañía de su familia y novia para disfrutar unas vacaciones.

Luego de una intensa temporada deportiva, Quispe comparte este período de descanso y celebración lejos de los terrenos de juego, tal como lo reveló en sus plataformas digitales.

El jugador de 22 años de edad, quien se consagró como una de las figuras del equipo crema, mostró su agradecimiento a través de una publicación en redes, con la frase: “Gracias Dios por permitir estos momentos en familia”, evidenciando la importancia de compartir su éxito con su entorno más íntimo.

Piero Quispe disfruta de unas románticas vacaciones con su novia Cielo Berrios en Punta Cana. | @cieloberms

Vacaciones románticas

Tanto él como su novia Cielo Berríos han compartido instantáneas y clips de sus románticas vivencias en la conocida discoteca Coco Bongo. La joven sigue celebrando que su equipo haya ganado la copa de la Liga 1, pues agregó “XXVII” (número 27 en romanos), en referencia a los 27 títulos de Universitario de Deportes.

La feliz pareja también se tomó varias fotografías en las paradisiacas playas de Punta Cana, donde tuvieron una experiencia inolvidable con delfines.

Berríos, de 19 años, ha ganado notoriedad por su relación con Piero Quispe, aunque la pareja opta por la discreción en cuanto a su vida privada, manteniendo sus perfiles de Instagram accesibles únicamente para conocidos.

Piero Quispe viajó con su novia Cielo Berríos en Punta Cana luego del campeonar con Universitario de Deportes. | @cieloberms

Cielo Berríos compartió imágenes de sus vacaciones en Punta Cana al lado del jugador Piero Quispe.

Berríos apoyó activamente a su pareja durante todos los partidos en el Estadio Monumental de Ate, lo que queda reflejado en las publicaciones de sus redes sociales. Las muestras de apoyo incluyen fotografías y videos animando al futbolista durante los encuentros.

“Quiero que no olvides, que te admiro y te respeto. Estoy muy orgullosa de ti. Orgullosa de la manera en la que has sobrellevado los problemas, orgullosa de cómo has luchado para conseguir tus sueños. Te amo, mor”, fue el mensaje de apoyo que escribió la joven en redes sociales el pasado 28 de junio.

Regresó a San Martín de Porres

El retorno a su casa, situada en el distrito de San Martín de Porres, fue también un momento destacado para Quispe y su familia. Sus padres, Arturo Quispe y Rosaly Córdova, prepararon una cálida bienvenida que contó con la presencia de los vecinos, quienes fueron testigos de la conmovedora escena.

Este encuentro refleja el apoyo comunitario que rodea al futbolista, justo después de brindar alegría a sus aficionados con la obtención del título nacional.

Piero Quispe llevó a su familia de vacaciones a Punta Cana. | Instagram

Biografía de Piero Quispe

El joven centrocampista peruano Piero Aldaír Quispe Córdova, nacido el 14 de agosto de 2001, se ha consolidado como una de las figuras emergentes en el fútbol nacional al ser declarado el mejor jugador del Torneo Clausura 2023. Jugador del Club Universitario de Deportes, Quispe ha sido reconocido por su desempeño en la Primera División del Perú, lo que le ha valido ser convocado a la Selección Peruana de fútbol desde 2022.

Quispe inició su formación en la Academia Chumpitaz y posteriormente se integró al sistema de divisiones menores de Universitario de Deportes, donde completó su proceso formativo. Desde su participación en la Copa Federación, se destacó como uno de los jugadores más sobresalientes de su generación. En 2019, dio un paso adelante al unirse al equipo de reserva del club y consiguió anotar tres goles en el Torneo de Promoción y Reserva, demostrando así su capacidad goleadora y consolidando su trayectoria deportiva.

Es originario del barrio Hacienda Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres en Lima. Su transición desde las categorías inferiores hasta convertirse en un elemento vital del primer equipo de Universitario y su posterior debut con la “Blanquirroja”, es un testimonio de su dedicación y habilidad en el campo.