“Peruanos de verdad”: ¿Qué famosos aparecen en la campaña del Gobierno y por qué los están criticando?

Spot 'Peruanos de verdad' es criticado por los usuarios | TV Perú

La canción ‘Peruanos de verdad’, iniciativa creada por el Gobierno que busca promover la unión y el respeto, generó una fuerte controversia en las redes sociales. Muchos usuarios han criticado a los artistas que participaron de la grabación del tema y Dina Boluarte, de haber usado el video con un trasfondo político.

El material audiovisual fue difundido en medio del reciente caso de corrupción en el país, que ha causado un remezón en la sociedad. Según los hechos, la fiscal Marita Barreto reveló la existencia de una supuesta organización criminal liderada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, implicada en maniobras de destitución y elecciones en altos cargos públicos.

La situación llevó a manifestaciones ante el Ministerio Público, donde se pedía la renuncia de la fiscal, quien a su vez denunció al Ejecutivo de maniobrar políticamente. Así también, anunció un proceso contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes de diciembre del 2022.

Artistas peruanos son parte de la campaña 'Peruanos de verdad' y están recibiendo críticas en redes sociales. | Captura/TV Perú

¿Qué pasó con el video “Peruanos de verdad”?

En respuesta a las críticas de politización, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) retiró el vídeo “Peruanos de verdad” de sus plataformas. En este spot participaron artistas como Deyvis Orosco, Marco Romero, Mimy Succar, Roxana Maldonado, Ruby Palomino, Natalia Salas, entre otros.

La controversia surgió cuando algunos usuarios acusaron a la mandataria de utilizar el contenido para favorecer su imagen política, lo cual condujo a un intenso escrutinio público hacia los cantantes involucrados, en especial hacia la ganadora de ‘El Gran Chef Famosos’.

Natalia Salas se pronuncia

En defensa de su participación, la intérprete expresó en Instagram su desconcierto ante los ataques recibidos, subrayando que el involucramiento en campañas habitualmente se asocia a causas benéficas y apolíticas.

Natalia Salas afirma que no es simpatizante de ningún partido político. Captura/Instagram

A pesar de su historial de apoyo a diversos sociales como la Teletón y contra el maltrato animal, lamentó la ola de críticas y aclaró que no tiene afiliaciones en el Gobierno. Ante el acoso en línea, Natalia Salas optó por desactivar los comentarios en su cuenta y expresó esperanza en que los malentendidos se disipen tras su explicación.

Natalia Salas cantando en la campaña 'Peruanos de verdad'. Captura/TV Perú

“Leí la canción, me gustó la melodía y dije que sí porque la idea era promover la unión, no todo lo que se ha generado. Quiero aclararles que a mí no me pagaron por cantar, por la voz, ni por ir ni por regresar. Fue un favor que yo hice para las personas que me escribieron”, explicó.

La artista aprovechó el espacio para disculparse con aquellos que se sintieron ofendidos por el spot, haciendo hincapié en que jamás fue su intención dañar mediante su participación.

Natalia Salas finalizó su mensaje con un llamado a la calma y un deseo de días mejores para todos, desmarcándose de cualquier connotación política que pudiera haberse inferido del mensaje original.

Natalia Salas se defiende de las críticas por aparecer en campaña ‘Peruanos de verdad’ | Instagram/@nataliasalas

“No me parece correcto los mensajes de odio y violencia, horribles, que estoy recibiendo. Si ustedes leyeran el tenor de las cosas que me han mandado… es para derribar a cualquiera (...) Siento que no merezco que me traten así porque no le he hecho nada malo a nadie, nunca”, manifestó.

Así reaccionaron los usuarios

En las redes sociales, se generaron opiniones divididas del video que se difundió en TV Perú y sus otras plataformas. Muchos cuestionaron su contenido y a los artistas involucrados. “Si todo sigue como va, ‘Peruanos de verdad’ va a ser el nuevo ‘Ritmo del chino’: la banda sonora de la caída del régimen”, puso un internauta.

“O sea hay peruanos de verdad, y los que protestan y fueron asesinados son peruanos de mentira. Si buscas justicia eres peruano fake. Tremenda estupidez”, redactó otro en Twitter.

Críticas a campaña del Gobierno. | captura/Twitter