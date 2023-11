Magaly Medina cuestiona a Brunella Horna por pedir anestesia durante su parto: “Yo aguanté 7 horas”

Magaly Medina cuestiona a Brunella Horna por pedir anestesia durante el parto | Magaly TV La Firme. ATV

Este viernes 24 de noviembre, Brunella Horna dio a luz a su primer hijo con Richard Acuña. Aunque la rubia conductora ha evitado dar detalles de su proceso de parto, Magaly Medina habló con los doctores que la atendieron, revelando que no aguantó las contracciones y pidió anestesia para ser atendida.

“Desde la Clínica Delgado, donde ella dio a luz con el doctor Ascenso, nos informaron en tiempo real desde que ella llegó con los dolores. Cometeré una infidencia, nos han enviado hasta audios de cómo ella se quejaba, decía que no iba aguantar tantos días con ese dolor, que quería que la anestesien”, expresó la ‘Urraca’ en su programa de espectáculos.

Tras calificar a Brunella Horna como “una madre primeriza asustada”, la periodista la criticó por no haber sido tan tolerante al dolor.

“Es una mujer joven, ¿cómo no va a tener las fuerzas necesarias para eso? Yo estuve siete días con inducción de parto y aguanté, tenía 19 añitos. Pero bueno, bienvenido pues, ojalá que ese bebé sea un símbolo de unión para ellos”, manifestó Magaly Medina para luego cambiar de tema.

Magaly Medina reveló que Brunella Horna pidió anestesia al momento de dar a luz. Captura/ATV y América TV

Brunella Horna admitió tener miedo

Antes de entrar al quirófano, Brunella Horna respondió varias preguntas de sus seguidores. Según dijo, tenía planeado traer a su bebé al mundo por parto natural. “Nadie apuesta por mí, nadie me cree, soy supersensible, pero el amor de madre te hace fuerte y decidida”, expresó en sus historias de Instagram.

En otro momento, la conductora de ‘América Hoy’ afirmó que “le daba miedo dar a luz” y que atravesó por una crisis en una de sus visitas al médico.

“Tengo mucho miedo la verdad, pero a la vez muero por conocerlo. Ya estoy más tranquila esperando el gran momento”, expresó.

Brunella Horna admite que tiene miedo de dar a luz a su primer bebé.

¿Cómo se llama el hijo de Brunella Horna?

El primer hijo de Brunella Horna con Richard Acuña se llama Alessio Acuña Horna y nació el 24 de noviembre de 2023.

“Mi príncipe azul, bienvenido Alessio. Llegas a hacerme la mujer más feliz del mundo”, fue el tierno mensaje de Brunella Horna sobre su bebé recién nacido.

Richard Acuña muestra la primera foto de su hijo con Brunella Horna.

Brunella Horna revela que su bebé no tendrá nana

La modelo y conductora de TV Brunella Horna generó sorprendió a todos al revelar que no contará con una nana para el cuidado de su primer hijo, información que compartió durante una emisión del programa ‘América Hoy’

La conversación sobre la maternidad de Horna surgió tras un apunte de Valeria Piazza, quien expresó sus dudas sobre la capacidad de Horna de asumir tareas como cambiar pañales o preparar alimentos para el bebé; a lo que la popular ‘Bubu’ aclaró muy segura que no contrataría a nadie para que la ayude en casa.

“No voy a tener nana, no, voy a impresionar de verdad, van a conocer una nueva faceta. Ivana (Yturbe) tampoco tuvo ayuda”, finalizó.

Brunella Horna se lució en sesión de fotos con Richard Acuña y sus cuatro hijos.

Un embarazo complicado

En abril de este año, Brunella Horna renunció a la conducción de ‘América Hoy’ por problemas de salud. Tiempo después, la presentadora de TV retornó y admitió que se fue del programa porque tuvo una amenaza de aborto.

“Yo tuve un descanso absoluto, me prohibieron hasta ir al baño. He sangrado 4 meses y medio, con mucho dolor, como mamá primeriza no sabía. Yo pensaba hacer una vida normal, pero lamentablemente no pude los primeros meses, es por eso que me retiro. Yo no tengo ninguna enfermedad, pero así me tocó, hay que hacer caso al médico”, expresó en ese entonces, mostrando su pancita de sesis meses de embarazo.