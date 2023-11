Aeropuerto Jorge Chávez: Dos caídas del sistema en el control migratorio genera largas filas

Fallas en el sistema de Migraciones genera largas colas en el aeropuerto Jorge Chávez| Fernando de la Barra

Este sábado 25 de noviembre, diversos usuarios manifestaron su incomodidad luego de no poder pasar el control migratorio, debido a las fallas de su sistema. Esto generó largas filas y que las personas se aglomeren para esperar su turno.

A través de TikTok, un usuario grabó las largas colas que ocasionó que las fallas sistemáticas, por lo que señalaban que podrían perder su vuelo. “No hay sistema en Migraciones y las colas no se mueven. La gente va a perder sus vuelos”, se lee.

Horas más tarde, el usuario que grabó este video audiovisual manifestó que efectivamente llegó a perder su vuelo, pero la aerolínea donde iba a viajar le brindó un nuevo dentro de 8 horas. Una situación que podría haber afectado a otros pasajeros.

“Pasar el control de seguridad hoy en el aeropuerto Jorge Chávez es demencial. Se cayó el sistema y esto es un caos. Filas inmensas”, escribió otro usuario.

Cabe precisar que, esto sucedió en el control de migraciones; es decir, sistema que debes pasar para subir al avión con anticipación.

“Una vez se cayó el sistema a eso de las 10 p.m., perdí mi vuelo y todas las opciones que me daba la aerolínea para reprogramar porque recién volvió”, “Caos en el @LAPJorgeChavez. Sistema de @MigracionesPe caído y miles de pasajeros varados”, “Lo mismo me paso hace un mes, 2 horas para pasar control y migración, es terrible y no funciona el biométrico”, comentan otros usuarios.

Comunicado de Migraciones

A través de sus redes sociales, Migraciones reconoció que existió “intermitencias” en dos oportunidades durante este día. Sin embargo, que a estas horas de la tarde, el inconveniente fue superado.

“Con normalidad se desarrolla el control migratorio en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, superadas las intermitencias ocurridas en el proceso de verificación de pasajeros entre una hora antes de la medianoche y las 2 de la madrugada aproximadamente”, se lee en la misiva.

Sin embargo, el sistema de Migraciones no es la primera vez que se ve interrumpido, una misma situación se reportó en agosto, pero para que las personas puedan tramitar su pasaporte. Es así como se sienten que

Expulsión de los ciudadanos extranjeros del Perú

Este 10 de noviembre se terminó el plazo para que los ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país sin documentos y no hayan tramitado sus permisos sean expulsados. Un anuncio que viene desde la gestión de Dina Boluarte.

Es así como, el premier Alberto Otárola señaló que se aprobó el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), el cual consiste en que la Policía Nacional del Perú podrá detener a la persona que no cuente con alguna acreditación dentro del sistema Migratorio durante 24 horas. Este periodo será para que se compruebe su identidad.

En tanto, en ese entonces el ministro Vicente Romero señalaba que no solo serán expulsados los ciudadanos que no cuenten con la documentación respectiva, sino también los que estén involucrados en delitos como “el tráfico de inmigrantes e ingreso clandestino”.