Freddie Mercury permanece en la memoria de los artistas peruanos: el Ballet Municipal de Lima le rindió homenaje y un actor honró su legado

Freddie Mercury, uno de los músicos más emblemáticos del siglo XX, es recordado por su poderosa voz, una presencia escénica magnética y su excepcional talento musical. Alcanzó la fama mundial como líder y vocalista principal de la banda de rock Queen.

En 1970, Mercury se unió a los músicos Brian May y Roger Taylor, quienes tocaban en una banda llamada Smile. En 1971, junto con el bajista John Deacon, fundaron Queen. Mercury, más que el vocalista principal, fue un compositor talentoso, responsable de muchos éxitos del grupo, incluyendo “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to love”, “Don’t Stop me now” y “We are the champions”.

A mediados de los años 80 comenzaron a circular rumores sobre su salud, y las especulaciones aumentaron debido a su apariencia cada vez más frágil en apariciones públicas. Mercury mantuvo su diagnóstico de sida en privado hasta poco antes de su muerte.

El 23 de noviembre de 1991, Mercury hizo público que tenía sida mediante un comunicado.

”Respondiendo a las informaciones y conjeturas que sobre mí han aparecido en la prensa desde hace dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas del virus y que tengo el sida. Es hora de que mis amigos y mis fans en todo el mundo conozcan la verdad, y deseo que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que padecen esta terrible enfermedad para luchar contra ella”, reza el comunicado.

Un día después, el 24 de noviembre, falleció en su casa en Kensington, Londres, a la edad de 45 años debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad.

El icónico líder de Queen ha tenido una influencia significativa en la industria musical y artística de Perú, trascendiendo fronteras y generaciones. Su legado ha sido particularmente resonante en la escena musical peruana, donde su talento único y el impacto de su obra con Queen han servido de inspiración para numerosos artistas y bandas locales.

“Freddie, la leyenda”

En octubre de 2021, el Ballet Municipal de Lima preparó un espectáculo titulado “Freddie, la leyenda”, un musical que se adentra en la vida de Freddie Mercury, el icónico líder de la banda de rock británica Queen.

El director coreográfico del espectáculo destacó que la producción incluye cantantes en vivo y busca reflejar los diversos momentos vividos por el artista a lo largo de su vida.

“Este espectáculo es una oportunidad única para explorar las facetas tanto públicas como privadas de Mercury”, comentó.

Evento fue disfrutado en La Cúpula de las Artes en el Jockey Plaza. (Instagram/@balletmunicipaldelima)

En una entrevista con TV Perú, Pedro Ibáñez, el bailarín principal y figura central del tributo, enfatizó que su interpretación de Mercury trasciende la mera imitación en el escenario. Según Ibáñez, encarnar a Mercury implica una profunda inmersión emocional y una meticulosa expresión de las vivencias del artista a través de cada etapa significativa de su vida. Esta aproximación va más allá del aspecto físico, buscando capturar y transmitir la esencia y los matices emocionales que definieron la trayectoria de Mercury.

“Encarnar a Freddie Mercury es un desafío total. Es un ícono conocido por todos, pero lo más importante es adentrarse en sus emociones, en su vida privada, en lo que experimentó detrás del escenario, su manera de amar, su enfermedad y todas sus experiencias humanas”, expresó el bailarín.

¿Cuál es la historia de Jhony Milla, el llamado Freddie Mercury peruano?

En las calles de Perú, un artista callejero conocido como el ‘Freddie Mercury peruano’ ha capturado la atención gracias a su impresionante imitación del icónico líder de la banda Queen. Jhony Milla, un talentoso actor y artista de 38 años originario del Callao, ha forjado una carrera honrando el legado del famoso cantante británico, cuya influencia en la música es reconocida mundialmente.

Milla, quien también ha trabajado como clown, mimo y productor de eventos, ha ganado miles de seguidores a través de sus actuaciones, capturadas en videos grabados en los techos de autobuses públicos y compartidos en redes sociales. Su dedicación al perfeccionamiento de su personaje, con 8 años de trabajo y entre 4 a 5 horas diarias de práctica, ha resultado en una imitación que muchos consideran casi perfecta.

A través de su arte, el público puede recordar a Mercury. Su habilidad para entretener y emocionar a las personas que pasan por las calles demuestra la universalidad de la música de Queen y el amor perdurable por el trabajo de su carismático líder.

“Uno de mis sueños es recorrer el mundo con mi arte. Quisiera estar en Europa, montarme en un tren eléctrico en Asia, y presentar mis personajes, como Freddie Mercury o el ‘Mimo Alegría’, otro rol que interpreto”, compartió Milla en una entrevista con el diario Trome.

El Freddie Mercury peruano a través de su habilidad busca entretener y emocionar a las personas que pasan por las calles. (TikTok: Freddiemercuryperuano)

Recientemente, se publicó un video en TikTok en el que se puede ver a Milla realizando un espectáculo en el mercado de Caquetá. El clip, que se volvió viral, acumuló más de 17 mil ‘me gusta’, 1.288 comentarios y 833 guardados, aproximadamente. Es preciso mencionar que en el material audiovisual, el artista aparece sosteniendo apios, y con un movimiento ondeante único, anuncia su presencia a los vecinos, demostrando su habilidad para captar la atención del público.

Marc Martel, el hombre que hizo la voz de Mercury en la película “Bohemian Rhapsody”

“Bohemian Rhapsody”, una obra maestra del cine, nos lleva a través de la vida de Freddie Mercury y los entretelones de la icónica banda Queen. Esta producción se enriquece con un toque especial: la participación del talentoso Marc Martel. Con su impresionante habilidad para imitar la voz de Mercury, Martel infunde autenticidad y pasión a la película, cautivando a la audiencia.

En el filme, Rami Malek realiza una interpretación visualmente de Mercury. Sin embargo, es la voz de Martel la que a menudo resuena, fusionando su talento vocal con las grabaciones originales de Queen, creando así una experiencia sonora tanto realista como conmovedora.

Marc Martel con su impresionante habilidad para imitar la voz de Mercury. Él interpreta la canción "Bohemian Rhapsody", logrando cautivar a su audiencia. (Youtube: Marc Martel)

La película es un torbellino de emociones que narra acerca del ascenso al estrellato de Queen y los desafíos y logros personales de Mercury. Además, pone de relieve a los otros miembros de la banda: Brian May, Roger Taylor y John Deacon, mostrando la sinergia y las tensiones que alimentaron su creatividad. El recorrido emocional y artístico de Mercury se entreteje hábilmente con momentos clave de la banda, culminando con su legendaria actuación en el concierto Live Aid de 1985.

Los artistas que se inspiraron en Freddie Mercury

Sergio Dávila, destacado diseñador de moda peruano, ha ganado reconocimiento en prestigiosas pasarelas de Nueva York. Sus diseños únicos incorporan materiales como el fino algodón pima peruano, lanas delicadas, seda mezclada con algodón, y cachemira, así como tejidos artesanales. Dávila ha revelado que su colección se inspiró en Freddie Mercury, el icónico cantautor conocido no solo por su impresionante voz, sino también por sus actuaciones extravagantes y su estilo único.

Desde el inicio de su carrera, Katy Perry ha sido una ferviente admiradora de Freddie Mercury, destacando su influencia indeleble en el mundo de la música. En sus primeras giras, Perry rendía homenaje al icónico líder de Queen interpretando su clásico “Don’t stop me now”, mostrando no solo su admiración sino también su habilidad para abrazar la energía y el estilo de Mercury. En una entrevista con Fuse en 2008, Perry reveló un detalle fascinante: tiene un santuario dedicado a Mercury.

“Es una de las más grandes estrellas de rock. Su extravagancia y personalidad increíble lo distinguen como un ícono atemporal”, dijo Perry.

Lady Gaga, cuyo nombre artístico es un tributo al icónico éxito de Queen “Radio ga ga”, no solo ha rendido homenaje a la banda a través de su apelativo, sino también a través de su electrizante presencia en el escenario y su audaz enfoque musical. Continuando el legado del legendario Freddie Mercury, Gaga ha tejido la influencia de Queen en su carrera. Un hito destacado en esta conexión fue su colaboración con Brian May, el guitarrista de Queen, en su sencillo “You & I” del álbum “Born this way”.