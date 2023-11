Congresista Héctor Acuña considera que sí se merece bono de 10 mil soles y califica de “figuretis” a los que lo devuelven

Héctor Acuña afirma estar en desacuerdo con el bono recibido por los congresistas (RPP)

A pesar de que el Perú atraviesa por una grave recesión económica, desde el Congreso de la República insisten en defender el bono de S/ 9.900 que la Mesa Directiva de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) no solo dispuso para los trabajadores, sino también para los propios parlamentarios. El último que ha salido en defender tal beneficio ha sido Héctor Acuña (Unidad y Diálogo Parlamentario).

“Yo estoy totalmente en desacuerdo, pero esta decisión no parte por cada uno de nosotros (los congresistas). Sabemos que solo recibimos los acuerdos de la Mesa Directiva. Igual pasó en el tema del buffet, en la clínica, y en todas las actuaciones que el Congreso tiene”, dijo en declaraciones a RPP Noticias esta mañana. Además, alegó que “hay que premiar a quien trabaja” cuando le consultaron si devolvería el dinero.

“En el Congreso, como en toda empresa, hay trabajadores y colaboradores que sí trabajan y se lo merecen. En cambio, otros no. (¿Usted considera que sí lo merece?) En mi caso sí porque me dedico a tiempo completo a mis leyes y actividades que hago. Ahora, si lo tengo que devolver, pues lo devolveré siempre con el mejor criterio”, anotó.

El legislador también deslizó que sus colegas Flor Pablo (no agrupado) y Roberto Sánchez (Cambio Democrático) han tenido ansias de “figuración” al anunciar que devolverían el polémico bono antes las críticas.

“En mi caso (de devolver el dinero del bono) pasa por decisiones que parten para resolver el problema de fondo. No parte por problemas de figuración. Bien fácil y popular es la devolución del cheque”, finalizó.

Posiciones divididas

Toda la controversia surge a raíz de que la semana pasada se conoció que la gestión de Alejandro Soto dispuso que a través del Acuerdo 045-2023-2024, al que Infobae Perú tuvo acceso, otorgar un “bono extraordinario” por casi 10 mil soles (2 UIT) al personal activo que labora en el Legislativo bajo cualquier “régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñe”. Además, se indica que “no tiene carácter remunerativo, compensatorio ni pensionista y no está sujeta a cargas sociales”.

La medida ―solicitada por el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República y el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo― recibió el visto bueno de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. Por ello, la Oficialía Mayor informó a la Dirección General de Administración, a cargo de la exparlamentaria Marisol Espinoza, para que pueda efectuarlo en el más breve plazo.

Sin embargo, el beneficio también se extendió a los parlamentarios. Es así que algunos se mostraron a favor y en contra de este bono.

El vocero alterno de Renovación Popular, José Cueto, aseguró que “de ninguna manera” devolverá el bono y defendió su entrega. “Los congresistas son los que realmente generan todo en trabajo acá. (La entrega del bono) no significa que me hayan hecho caso. Pero me he dado con la sorpresa de que también nos han puesto el bono a nosotros y está bien”, dijo en RPP Noticias.

Lady Camones, integrante de Alianza para el Progreso, también fue una de las legisladoras que descartó devolver el bono e indicó que “le dará utilidad social”. “La decisión de la congresista Flor Pablo es una decisión personal, y nosotros, bueno, veremos cómo podemos darle utilidad a ese bono”, agregó en entrevista con Canal N.

El vocero de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, mencionó que destinará casi S/ 10 mil para niños de su región de origen, Puno. “Lo voy a distribuir a los niños de mi región en juguetes y chocolatadas, y premios para estudiantes destacados de las promociones de escuelas y colegios. Y para deportistas, tal y como suelo practicar desde antes de ser congresista y lo seguiré haciendo hasta después de ser congresista”, manifestó a El Comercio.