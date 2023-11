Juan Carlos Oblitas confirmó reunión con Juan Reynoso e indicó quién tomará la decisión de su salida tras malos resultados con Perú

El Director General de la Federación Peruana de Fútbol contó brevemente su encuentro con el todavía técnico de la selección. (Video: Canal N)

El ciclo de Juan Reynoso al mando de la selección peruana vive sus horas más determinantes. Dos días después del empate frente a Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias 2026, el director técnico de la ‘blanquirroja’ sostuvo hoy, jueves 23 de noviembre, una esperada reunión en la Villa Deportiva Nacional (Videna) con el director general de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas.

Culminada la cita, el dirigente de la FPF abandonó las instalaciones ubicadas en el distrito limeño de San Luis y se comunicó de manera escueta con los medios de comunicación que aguardaban su salida. El ‘Ciego’ evitó dar detalles de su conversación con Reynoso Guzmán, pero confirmó que la decisión final sobre su salida del cargo será tomada por el Directorio de la Federación.

“Lo único que les puedo decir es que he hablado con Juan, nada más, es lo único que les puedo decir. Hemos tenido una reunión en la mañana, muy buena y cordial. La decisión se tomará en el Directorio”, señaló ante la prensa.

Luego de que el propio entrenador negara posibilidad alguna de renunciar en la conferencia de prensa tras el partido con la ‘vinotinto’, en caso el ente rector del balompié peruano decida cortar el proceso, deberá negociar con el ex Cruz Azul y sus representantes legales, ya que la cláusula de indemnización es de 2 millones de dólares. Oblitas fue consultado sobre si el caso ya se encuentra en el área legal de la entidad, a lo que tuvo una escueta respuesta. “Bueno, tienen que conversar”, indicó.

En la misma línea, se le preguntó si había discutido con el ‘Cabezón’ algún monto económico para definir su partida de la ‘blanquirroja’, algo que rechazó de manera rotunda. “No, eso no he hablado. De cosas de finanzas no hablo”, afirmó.

El estado de ánimo del también ex seleccionador no es el mejor debido al mal momento deportivo, ya que los incaicos marchan últimos en la tabla de posiciones con apenas dos puntos de 18 posibles, a tres unidades del séptimo puesto, que brinda acceso al repechaje para la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos. “¿Cómo está personalmente?”, fue la pregunta de uno de los reporteros, respondiendo de la siguiente forma: “Mortificado, nada más. Nadie esperaba esta situación”, fue lo último que dijo antes de su marcha.

Juan Reynoso junto a Juan Carlos Oblitas durante su presentación como entrenador de la selección peruana - Crédito: difusión

Reunión estaba pactada hace casi un mes

El pasado septiembre, tras las derrotas en las Clasificatorias Sudamericanas contra Chile y Argentina, Oblitas Sabas rompió su silencio después de tres meses y en conferencia de prensa en la Videna habló de diversos temas. Aquel miércoles 25 de octubre, además de respaldar públicamente al comando técnico, confirmó que cualquiera sean los resultados de la siguiente jornada doble, con Bolivia y Venezuela, se iba a sostener una junta tanto con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y Juan Reynoso, hecho que finalmente terminó ocurriendo.

“Con Agustín Lozano hemos quedado que luego de los partidos de noviembre, sean los resultados que sean, nos vamos a sentar con Juan para hacer un informe de todo lo que pasó hasta ese momento”, comentó en aquella oportunidad.