Ate: denuncian a profesor por abusar sexualmente de su alumna y señalan que no sería el único caso

Los padres pudieron ubicar a la menor gracias a su celular. (Panamericana)

Un nuevo caso de violencia sexual en un colegio de Ate genera alerta en los padres de familia. Lamentablemente, las niñas y adolescentes se encuentran en peligro hasta en sus aulas de clases y eso quedó evidenciado con la denuncia que realizó una madre al descubrir que su hija había sido abusada sexualmente por su profesor.

Este caso evidencia una problemática que más alarma genera en el Perú. De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el Perú, se ha registrado un promedio de 34 casos diarios de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, reveló que, en el 74% de ellos, el abusador es un familiar o alguien muy conocido y cercano al entorno —social o escolar— de la víctima.

Denuncian abusos en el colegio Alfred Nobel

Un grupo de madres de familia se dieron cita a las afueras del colegio Alfred Nobel para exigir un pronunciamiento de la institución; sin embargo, no obtuvieron respuesta. En una entrevista con Panamericana, ellas informaron que el hecho ocurrió el último 13 de noviembre y que agresor había sido identificado como el docente Alexander Roy Gonzales Foroca, quien enseñaba el curso de Geometría, aunque hoy se encuentra prófugo de la justicia.

El profesor se encuentra prófugo, pero las autoridades ya iniciaron su búsqueda. - Crédito: Panamericana

Señalaron que él abusó de su cargo para llevarse a la menor de 15 años con engaños y amenazas a un hotel del distrito y que luego la envió en un taxi al descubrir que sus parientes la buscaban. De acuerdo a sus testimonios, la adolescente no ingresó a la escuela y recién pudieron encontrarla, cerca de las 2.00 p.m., a 20 minutos del centro educativo. No obstante, manifestaron su temor porque este no sería el único abuso cometido en el interior del plantel.

El reportaje de Panamericana detalló que hace, tres meses, otra apoderada denunció un caso de abuso por parte del docente tras llevar a su menor hija a consulta psicológica. Aparentemente, los estudiantes y otras autoridades habrían estado al tanto de esto, pero nadie ha tomado cartas en el asunto.

Finalmente, ellas exigen el pronunciamiento de los responsables del colegio y que se establezcan medidas de prevención para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Por su parte, el agresor se encuentra no habido y sin señales de su paradero.

Otra denuncia por abuso sexual en un colegio de Jaén

Hace unas horas, un grupo de estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa Talentus denunció al docente Marlon Musayun Díaz por tocamientos cometidos en el interior de la casa de estudios.

Para este jueves 23 de noviembre, se espera que las menores pasen por médico legista, así como por una pericia psicológica, con el objetivo de comprobar la denuncia formulada el miércoles 22.

Pese a la gravedad de los hechos, los padres rechazaron que, hasta el momento, el director Juan Carlos Fernández Damián no se ha pronunciado para informar sobre medidas preventivas para evitar estos abusos.

Las víctimas de violencia sexual requieren de atención integral por parte del Estado. - Crédito: Lenny Cáceres/CuartoOscuro

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”. Puedes contactarte desde un teléfono fijo o un celular, recuerda que atiende las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También puedes acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Cuenta, además, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atiende de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.