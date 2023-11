¿Existe una ‘vacuna’ contra la obesidad en Perú? Esta es la dura advertencia de expertos y autoridades

No es la primera vez que se menciona en el Perú y otras partes de Sudamérica a la supuesta vacuna contra la obesidad, que a inicios de este año ya fue declarada como ‘ilegal’ en Colombia. Sin embargo, un reciente video viral en TikTok, de la reportera de televisión Katty Villalobos, quien sale promocionándola, volvió a poner sobre el tapete este delicado tema para la salud pública de millones de peruanos.

“Escúchame, lo que te voy a contar te va a dejar pero totalmente sorprendido o sorprendida. Mira, ¿dónde estoy? Estoy en Sumak Estética. ¿Y sabes a lo que he venido hoy día? Me van a colocar la vacuna antiobesidad. Yo no soy gorda, pero soy rellenita y siempre he tenido problemas con el peso”, afirma Villalobos en el clip, que ya cuenta con casi dos millones de reproducciones y al menos 70 mil reacciones en TikTok.

En ese mismo video, la reportera peruana agrega: “Hoy me voy a colocar esta vacuna que ni siquiera sabía que existía y que obviamente tiene todos los permisos y certificados habidos y por haber. Así que hoy voy a experimentar la vacuna antiobesidad, aquí en Sumak Estética”.

La reportera de televisión Katty Villalobos aparece promocionando una supuesta 'vacuna antiobesidad' en un video viral de TikTok. (Captura)

El lugar que menciona, Sumak Estética Integral, es un centro de spa ubicado en una zona exclusiva del distrito de Miraflores. En su fanpage, la empresa pone una escueta descripción: “Somos especialistas en estética corporal y contamos con lo más moderno en aparatología cosmética”.

Villalobos no aparece sola en el video, sino que se muestra en compañía de “la licenciada Elena Valverde Castillo”. “Pero que te expliquen los especialistas, te va a explicar todo con respecto a esta vacuna alucinante”, indica la reportera.

“Querida Katty, esta es una vacuna completamente natural, porque contiene, nada más, oligoelementos. Tú sabes que, a veces, es difícil bajar de peso por la cantidad de líquidos que retenemos en nuestro cuerpo. Entonces esta vacuna se encarga de ingresar a tu cuerpo vía intramuscular para hacer ese efecto drenante que a nosotros nos ayuda a bajar de peso”, detalla Valverde Castillo.

El centro de spa Sumak Estética Integral, a donde acudió la reportera peruana, ofrece la 'Vacuna Antiobesidad' a 150 soles y garantiza la aplicación de 'oligoelementos 100 % naturales'. (Captura)

Infobae Perú contactó con la médico endocrinóloga Romyna La Rosa Vasquez y el nutricionista especialista en peso, Yácomo Casas, para ahondar en el tema y conocer si existe esa vacuna promocionada en redes sociales y la que ya captó la atención de cientos de miles de cibernautas con problemas de obesidad.

De forma tajante, la experta aseguró que no existe ninguna ‘vacuna contra la obesidad’ y advirtió a la ciudadanía corroborar con los especialistas adecuados las sustancias que ingieren o se aplican mediante inyectables.

“Se dicen en el video que se aplica oligoelementos naturales, que podrían ser hierro, fósforo, potasio u otros componentes, pero estos aplicado en exceso pueden llevar a una persona a la intoxicación”, alertó.

Dijo, además, que podría tener consecuencias aún más graves en mujeres gestantes, en el mismo feto y en madres que están dando de lactar, pues todo se transmite al bebé mediante la leche.