Amy Gutiérrez tilda como referente de la salsa peruana a Yahaira Plasencia: “Me gusta mucho el estilo que está haciendo”

Fuertes declaraciones. La cantante Amy Gutiérrez sorprendió a muchos de sus fieles seguidores con sus declaraciones en una reciente entrevista para el programa de YouTube “Hablemos de Belleza”. La salsera hizo su reaparición y compartió su opinión sobre a quien considera como un gran referente en la salsa peruana.

Cuando le preguntaron, Amy respondió sin vacilar y compartió que, desde su perspectiva, Yahaira Plasencia ha demostrado una versatilidad notable y la considera la mejor en su género. Además, destacó el estilo pop urbano distintivo que la expareja de Jefferson Farfán mantiene, se alinean más a sus gustos a diferencia de las demás.

Sin embargo, la salsera enfatizó que no lo menciona para restar méritos a sus compañeras como las cantantes Daniela Darcourt, Brunella Torpoco y Paula Arias, sino simplemente se trata de preferencias personales. “Creo que cada una tiene su estilo, pero debo mencionar una”, dijo en un inicio.

“Ahorita me gusta mucho el estilo que está haciendo Yahaira, no quiero que lo vean como que una canta mejor que la otra, me encanta la voz de Daniela, Brunella, lo que Paula está haciendo con sus chicas”, agregó la salsera para “Hablemos de Belleza”.

Amy afirma que mira a Plasencia como un referente de la salsa en el Perú, pues en la actualidad ambas comparten el mismo estilo. Además, la cantante no dudó en destacar que la intérprete de “Cobarde” esté sacando cover de canciones antiguas. “Siento que el estilo de Yahaira me gusta porque me encanta lo urbano, me encanta lo pop, la versión que ha sacado recién, así como balada de una cantante antigua. Diría que todas son referentes de la salsa, pero me alineo más con el género de Yahaira”, acotó.

Por otro lado, Gutiérrez fue consultada si el famoso Productor Sergio George la buscó para unirla a su grupo de talentos. La artista de 24 años manifestó que no tuvo una invitación formal, pero sí supo que la contactaron. “No me propusieron directamente, pero cuando estaban buscando han preguntado, pero yo trabajo independiente. Me gusta ser líder de mis cosas y el equipo de trabajo que tengo ya 4 años y eso sería dejarlo todo”, finalizó.

Magaly Medina le dice a Amy Gutiérrez que se atienda en un psiquiatra

Recientemente, la cantante Amy Gutiérrez sorprendió a muchos de sus seguidores al mostrarse llorando y revelar que estaba atravesando una fuerte depresión. Ante esta situación, la conductora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina, no dudó en expresar su opinión y aconsejar a Amy que busque ayuda especializada en medicina psiquiátrica, ya que lo que está experimentando no sería suficientemente abordado solo con la ayuda de un psicólogo.

“Esta cantante, muy talentosa, joven, ella que hace unos días nos alarmó poniendo un mensaje en su cuenta de Instagram que luego borró donde aparece llorando desconsoladamente. Esta no es la primera vez que Amy Gutiérrez habla, que está triste, que se siente mal, que está depresiva”, dijo en un inicio la conductora de ATV, el pasado15 de noviembre.

“La depresión, señoras y señores es un mal sistémico de nuestro país, desgraciadamente la salud mental está tan descuidada en nuestro país que incluso personas que están en el ojo público lo padecen y a veces no nos damos cuenta. Aunque tenemos a una persona ahí enfrente de nosotros”, agregó.