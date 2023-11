Lucho Cáceres defiende a Gisela Valcárcel de críticas por su “teoría de la palta”: “Sus mensajes terminan siendo memeados”

Lucho Cáceres defiende a Gisela Valcárcel de críticas por su “teoría de la palta”. YouTube: Cinesmero

Lucho Cáceres salió a respaldar a Gisela Valcárcel luego de que la exconductora de televisión explicó en una entrevista que no le preocupa quedarse con dinero porque tiene un curioso método para volver a tener estabilidad financiera.

El actor nacional comentó en una entrevista al espacio digital Cinesmero que los comentarios de la popular ‘Señito’ son genuinos y no tuvieron ninguna una mala intención. Además, señaló que la gente aprovecha en distorsionar sus mensajes y convertirlos en un motivo de burla en las redes sociales.

“Soy muy amigo de ‘Gise’ y la quiero mucho. Ella, cuando dice esas cosas, lo dice de alguna manera genuina e intentando dar un mensaje que muchas veces es memeado y pasado para otra cosas”, explicó en una entrevista con Hugo Lezama.

Como se recuerda, la directora de GV Producciones señaló que no teme perder dinero porque ya sabe cómo hacerlo. La rubia explicó a Cristian Rivero como cualquier persona puede generar ingresos con la ‘teoría de la palta’.

“Si tengo 10 soles y compro dos paltas por no más de cuatro soles, junto con algunas galletitas, puedo vender galletas con palta a un precio de S/ 7.50″, comentó. Asimismo, la ‘Señito’ empezó a comentar sobre la importancia de reinvertir las ganancias y también guardar el dinero.

Fue así que explicó que tras vender todas las paltas y las galletas tuvo una ganancia de S/ 5.25; sin embargo, no utilizaría todo, ya que debía de pensar en volver a invertir ese dinero, pero no todo, sino también guardar una parte por alguna emergencia.

“De esos S/5, la mitad, los S/2.50 los voy a guardar, y estos S/2.50 está por lo que pase, así nomás se hace el múltiplo, nunca se gasta todo lo que se tiene”, fue el mensaje que dio Gisela Valcárcel cuando reveló su fórmula para generar ingresos.

Al respecto, el comunicador audiovisual le consultó a Cáceres si su apoyo a la madre de Ethel Pozo se debía a que la conocía hace varios años o porque en verdad comprende su curioso método de hacer dinero.

“Dijo: ‘Qué tonta la gente que no hace plata’. ¿Por qué no medimos a otras personas, blanquitos palteando con la misma vara a Gisela?, porque solamente tú la conoces y crees que tiene buenas intenciones?, cuestionó el conductor.

Al respecto, Lucho Cáceres nuevamente la defendió y dijo que no era su intención de burlarse de la gente. “Tú crees que ella ha querido decir eso. Será porque no lo siento así por conocerla. No creo que ella ha querido tener una intención, no, simplemente le han preguntado y ha dicho: ‘No, (tengo miedo quedarme sin plata) porque sé como hacer plata’. A estas alturas no, no sé, me pongo a vender en la esquina”, explicó.

El actor nacional comentó que él también conoce cómo hacer dinero de manera humilde porque también le ha tocado vivirlo y no dudaría en volver hacerlo.

“Yo no sé si ponga el ejemplo de las paltas, pero si preguntas, tampoco tengo miedo a que por alguna necesidad económica o angustia tenga que hacer cosas. He taxiado cinco años de vida cuando estudié derecho”, manifestó.

¿Qué relación existe entre Lucho Cáceres y Gisela Valcárcel?

La amistad entre Lucho Cáceres y Gisela Valcárcel data de hace varios años. El actor fue uno de los modelos de la ‘Señito’ en su programa al mediodía ‘Aló Gisela’ en 1996.

Lucho contó en una entrevista a ‘Dia D’que la reina de la televisión lo vio en los pasillos del canal 4 y luego le pidió a su productora que sea su modelo.

“Gisela me ve en el estudio 4 grabando ‘Mundo Agrario’ y nos saludábamos. Me vio bailando, sin el terno, me vio en otro contexto y le dijo a su productora que me ofreciera ser modelo, y cuando me lo ofrecieron me parecía una oferta rara, no me veía ahí”, detalló en el dominical de ATV.

Luego, Gisela lo ha invitado en varias oportunidades ara que sea jurado en sus programas de talento en canto y baile como; ‘El Gran Show’ y ‘El artista del año’.