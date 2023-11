La noche más infame, el apagón de Alianza Lima: cronología, comunicados, responsables y consecuencias

El estadio Alejandro Villanueva está en el ojo de la tormenta por el corte de luz al final del partido de definición por el título. - Crédito: Andina.

La definición de la Liga 1 2023 ha terminado con la coronación de Universitario de Deportes ante Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva. El resultado global fue 3-1 producto de un empate a uno en el Monumental de Ate más la resolución con un contundente 2-0 en Matute a través de las anotaciones de Edison Flores y Horacio Calcaterra.

No obstante, el score pasó a un segundo plano por una vergonzoso acontecimiento que terminó por dañar la imagen institucional de los ‘blanquiazules’: al silbatazo final se apagaron las luces del recinto en un claro intento de evitar los festejos del nuevo monarca al tiempo que comenzaron a caer bengalas a la cancha producto de la insatisfacción de aquellos hinchas que soñaban con el tricampeonato.

A pesar de ese clima enrarecido y hostil, los futbolistas de Universitario se las ingeniaron para celebrar su histórico título a oscuras acompañados de su cuerpo técnico, dirigentes y periodistas institucionales. Para tratar de encender literalmente el contexto, el mediocampista Yuriel Celi agarró una de las bengalas lanzadas desde las graderías y recorrió con ella para iluminar el escenario. A raíz de ese accionar, la organización de la Liga Profesional de Fútbol no pudo realizar la ceremonia de entrega del trofeo y se aplazó para el domingo 12 de noviembre, en el Monumental.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 y se quedó con el título de Liga 1 2023: (Video: Liga 1 Max)

Mientras la delegación ‘crema’ se mantenía en estado de apoteosis por la proeza marcada en Matute, se instauraba la interrogante alrededor de la identidad del sujeto que ordenó el apagón en La Victoria sin importarle el riesgo en el que puso a todos los simpatizantes ‘blanquiazules’ y el ridículo ocasionado a nivel mundial.

En medio de esa situación, sobre las 23:00 horas, apareció el delegado Héctor Ordóñez para desmarcarse aduciendo que hubo un conocimiento previo de otros involucrados: “Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a esta situación. […] Esas decisiones no nos corresponden a nosotros, de no premiación, de apagar las luces. Esas decisiones no son de la institución”.

Y sumó: “Las actas del club explican las diferentes coordinaciones de las autoridades. No hemos quedado expuestos a una sanción porque son las autoridades quienes determinan los pasos que tenemos que seguir las instituciones. ¿El club acató órdenes? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Se han labrado actas con el Ministerio Público, ya el club lo detallará. No es una decisión de la institución si hay premiación, vuelta olímpica o luz”.

Hinchas de Alianza Lima arrojaron bengalas al campo de juego, mientras las luces de Matute permanecían apagadas.

La Policía Nacional y la Fiscalía de la Nación, a escena para rebatir e indagar

Horas más tarde de lo expuesto por Ordóñez, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado precisando que hubo medidas de seguridad articuladas con la Federación Peruana de Fútbol, la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, Ministerio Público, Gerencia de Desastres y representantes de Alianza y Universitario para la buena realización de la final y, además, se aclaró que “sin comunicación alguna por parte de los organizadores y los representantes antes mencionados, al término del partido, sorpresivamente se apagaron las luces, poniendo en riesgo la permanencia y salida de los jugadores de ambos equipos y espectadores que asistieron al recinto”.

Así se ha expresado la PNP para retrucar los argumentos inconsistentes del delegado ‘blanquiazul’. Por si fuera poco, la Fiscalía hizo su aparición en el estadio Alejandro Villanueva, a primera hora del día, para investigar a los responsables detrás del apagón que causó zozobra entre los asistentes e impidió la ceremonia de premiación de Universitario. “Nos llama la atención que ningún directivo esté presente en el estadio, solo hemos encontrado a una persona que nos señala ser jefe de Prevención, que no conoce los pormenores con respecto a lo sucedido ayer”, mencionó la fiscal Úsula Moreno Díaz a las cámaras de Canal N.

El bochornoso hecho, por otro lado, tendría consecuencias penales. “La Fiscalía Provincial Penal ha aperturado investigación preliminar por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios, el cual tiene una pena que oscila entre los seis a ocho años”, especificó Alfonso Barrenechea, coordinador nacional de la Fiscalía de Prevención del Delito. De tal modo que una vez que se conozcan a los autores del apagón afrontarán un duro proceso que los llevará a la privación de la libertad.

Fiscalía: de 6 a 8 años de prisión para responsables de apagón en Matute

El vergonzoso descargo de Alianza Lima por el cese de la luz

Con la definición del campeonato 2023 ya establecida, Alianza Lima rompió su largo silencio, en principio, compartiendo un escueto mensaje de felicitación a Universitario por el título que puso final a su sequía más larga (2013-2023). Después, con un comunicado extenso, intentó explicar el porqué del apagón. El área de prensa indicó que el suceso, que ha recibido el castigo de todas las personas independientemente de su interés con el fútbol, fue para salvaguardar a los presentes.

“La decisión de apagar las luces del campo de juego del estadio Alejandro Villanueva, una vez concluida la final de la Liga 1, se tomó con el único fin de incentivar la rápida evacuación de las tribunas y así preservar la integridad y seguridad del público y de las delegaciones deportivas”, rezó el escrito agregando que “la única motivación de nuestra institución fue evitar situaciones lamentables en un contexto de deterioro de las garantías de seguridad que se hizo evidente en los últimos minutos del partido”.

Comunicado de Alianza Lima sobre la decisión de apagar las luces del estadio de Matute.

El pedido de clausura para Matute

A Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes, le tocó seguir las finales nacionales fuera del país por razones de salud. Una vez recuperado habló con Radio Programas del Perú al respecto del vergonzoso apagón precisando que exigirá una sanción drástica contra el estadio de Matute. “Hemos enviado ya una carta a la Federación solicitando la suspensión de ese estadio y estamos dispuestos a que la Fiscalía venga a solicitar nuestra declaración para que tenga la información correspondiente para la investigación, dijo“.

“Sale un representante del club (Alianza Lima) y luego las autoridades salen a desmentirlo, entonces deja cosas en el tintero para analizar y una denuncia de oficio del Ministerio Público a raíz de esto. No pasó nunca en la historia del fútbol peruano y se ha podido convertir en una tragedia. Tienen que haber responsables, personas que deben asumir este problema, porque dejó de ser un evento deportivo”, complementó.

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, argumentó que se debe investigar qué sucedió en el apagón en Matute. Video: RPP Noticias

Empresas, organizaciones y entidades se unen a la tendencia del apagón

Fue tan indignante la manera en cómo se apagó el escenario aliancista, que distintos espacios aprovecharon el momento para realizar publicaciones y reacciones al respecto. Por ejemplo, el Ministerio de Energía de Minas tiró de ironía: “¿Se cortó la luz en pleno partido? Tranquilo... Sigue estas recomendaciones y sé un campeón en Seguridad Eléctrica”. En esa línea, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) siguió con un “¿Se te apagó la luz? Tranquilo, taxista formal. Accede a un 40% de descuento en focos led con Smart Solutions, y sé un campeón del ahorro”.

Además, el nuevo campeón se agarró de ese deleznable suceso para lanzar una curiosa promoción: “Que no te apaguen la luz. Dile adiós a los imprevistos, no te quedes sin luz en medio de tus celebraciones. Adquiere nuestro foco antiapagones y evita pasar una vergüenza en casa. Recuerda que es 27 veces más potente que uno tradicional”.