Marcelo Tinelli salió con Milett Figueroa y quedó encantado: “Es una mujer atractiva”

Milett Figueroa llegó a Argentina con el objetivo de participar en el reality ‘Bailando 2023’. Lo que nunca imaginó la modelo peruana es que su presencia en este espacio desataría todo tipo de emociones, especialmente en el presentador Marcelo Tinelli.

En un primer momento, la influencer ingresó para ser la pareja de baile de Martín Salwe, pues al no ser una figura reconocida en dicho país, la producción pensó que lo mejor sería que ella desempeñe el papel de bailarina.

Sin embargo, antes que se estrene ‘Bailando 2023′, surgieron los rumores de un supuesto interés amoroso por parte de Marcelo Tinelli, algo que habría sido aprovechado por Milett Figuroa, y es que cuando hizo su aparición en la pista de baile, lo primero que hizo fue coquetear con el presentador de televisión.

Debido a que tomó más protagonismo que Martín Salwe, las diferencias con este influencer empezaron a aparecer, al punto de tener que separarlos, esto debido a que la modelo peruana empezó a brillar con luz propia en el reality de baile.

Milett Figueroa le hace aclaración a Marcelo Tinelli sobre su salida. Bailando 2023.

Asimismo, los coqueteos entre Marcelo Tinelli y Milett Figuroa se fueron intensificando, incluso surgió el rumor de que el presentador invitó a la actriz a su casa ubicada en Punta del Este, Uruguay, pues un fin de semana ambos coincidieron en ese país.

Ante los constantes coqueteos, el argentino decidió tomar las riendas de la situación e invitó al teatro a la modelo peruana. Esa sería la primera cita que ambos tendrían, aunque no fue calificada de romántica por parte de Milett, ya que no hubo una cena como inicialmente se dijo.

Esta primera salida marcó lo que serían las posteriores salidas de ambos. Ahora último, ellos fueron captados saliendo juntos de un evento, por lo que un reportero de América no dudó en consultarle a Marcelo Tinelli si tenía planes de iniciar un romance con la modelo peruana, a lo que él solo atinó a decir que ‘le encantaba’.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tuvieron una nueva cita. (Foto: Captura de Amor y Fuego)

“A mí ella me encanta. Es una mujer muy atractiva, inteligente, sensible. No nos conocemos tanto, pero si en algún momento se da, se dará”, fue lo primero que indicó, posteriormente, le recordaron que el día que tuvieron su primera cita no salieron a cenar por falta de tiempo.

Marcelo Tinelli quiso aclarar dicha situación, ya que se dijo que era un hombre muy ocupado y que no tenía tiempo para el amor; sin embargo, él dejó en claro que para Milett Figueroa siempre tenía un espacio. “Tiempo para ella tengo”, comentó.

Por su parte, Milett Figueroa pidió que no adelanten una opinión sobre lo que podía suceder entre ambos, pues ellos de momento se encuentran llevando las cosas con total tranquilidad, sin apurar nada, ya que si el romance se tiene que dar, en algún momento se dará. “Si las cosas se tienen que dar, se van a dar. No hay que apurar nada”, comentó.

Finalmente, ellos empezaron a contar lo que podría ser su siguiente cita. La modelo sostuvo que posiblemente sea en la casa del conductor, y es que tienen pendiente de que él le prepare su bebida alcohólica especial, mientras que ella debía de cocinarle para que pruebe su sazón.