Videojuegos: ¿cómo viene evolucionando en los últimos años?

En los últimos años, la cantidad de jugadoras ha ido en aumento. El número de jugadoras femeninas es del 44% de la población total de gamers en el mundo. Créditos: Andina

La industria de los videojuegos, pese a ser relativamente joven, ha presentado una evolución agigantada respecto a la complejidad y experiencias que ofrecen a sus usuarios. Dicho progreso se atribuye, en gran medida, a los avances tecnológicos relacionados con el hardware en el que son ejecutados. Estos, al poseer un mayor poder de procesamiento, permiten a los desarrolladores de videojuegos crear aventuras mucho más inmersivas y extensas en relación con la duración de estas, lo que se refleja en las ganancias que genera anualmente la industria.

El rubro de los videojuegos ha demostrado ser altamente lucrativo, superando incluso a industrias mucho más longevas como lo son el cine y la música. Ello se debe principalmente a su factor de interacción inherente, el que no está tan marcado en otras industrias. Este factor de interactividad es incluso más atractivo para las nuevas generaciones, a las que se les conoce como nativos digitales. Este grupo de personas se caracteriza por individuos que han nacido y crecido rodeados de avances tecnológicos como los celulares, computadoras, etc; lo que ha generado que desde una temprana edad se familiaricen con estímulos fuertemente audiovisuales, por lo que cualquier otra experiencia que no involucre este tipo de incentivo por lo general genera un fuerte rechazo.

Los videojuegos han evidenciado ser fascinantes para los nativos digitales, debido a que en estos confluyen todos los estímulos que les genera interés, sumado a que requieren de la interacción de las personas no solo con el videojuego, sino con otras personas con intereses similares gracias a los videojuegos multijugador en línea.

Este creciente interés por los videojuegos se ve reflejado en las ganancias que generan anualmente. Tan solo en el año 2022, esta industria generó más de 180,000 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales gran parte provinieron desde los dispositivos móviles, plataforma que se ha convertido en la que más ingresos genera debido a su accesibilidad y gran alcance en relación con su público objetivo. Entre los países que más ganancias generan en esta industria se encuentran China, Estados Unidos y Japón, que en conjunto generaron más de 108.500 millones de dólares en el año 2021, más de la mitad de lo generado el 2022. Esto se debe principalmente a que en dichos países se encuentran muchas de las empresas de videojuegos con mayor impacto, como Tencent, Sony, Xbox Game Studios, Nintendo, etc.

A medida que la industria de los videojuegos sigue expandiéndose, se ha acrecentado la demanda de profesionales calificados en áreas como programación, arte, animación. InfoJobs, bolsa de empleo española, ha percibido un incremento del 31% en las ofertas de empleo relacionadas con los videojuegos entre el año 2022 y abril del 2023. Dentro de dicho incremento, un notable 47% corresponde particularmente al área de desarrollo de videojuegos, siendo los profesionales encargados de programar las funcionalidades contempladas los más solicitados.

Ante dicho crecimiento, especialmente en el área de desarrollo de videojuegos, se vienen formando profesionales con amplios conocimientos en programación de videojuegos, enfocados en desarrollar videojuegos y simuladores multiplataformas, entre los que destacan dispositivos móviles (iOS y Android), escritorio y web; desarrollar simuladores utilizando Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV), siendo estas dos últimas tecnologías emergentes que amplían los rubros en los que los egresados pueden desempeñarse laboralmente.