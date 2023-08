‘Double Dragon Twins’ revelan mala actitud de las conductoras de ‘América Hoy’: “Ninguna nos saludó”

Cantantes de ‘Double Dragon Twins’ relatan desplante de América HOY | Youtube ChiquiWilo

Las gemelas Andrea e Irene Ramos, que conforman el dúo musical ‘Double Dragon Twins’, volvieron a pronunciarse sobre el lamentable incidente que vivieron con la producción del magazine ‘América HOY’, programa presentado por Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.

A mediados del mes de agosto, las cantantes relataron que el magazine no trasmitió su musical y que les hicieron esperar en vano. “Nos mintieron, nos hicieron ir a grabar y no lo pasaron ni en vivo, ni al día siguiente, ni esta semana ni en esta vida”, comentaron en un video publicado en sus redes sociales.

Luego de la presión mediática, el programa de América TV emitió el show que prepararon las gemelas, aunque con varios días de retraso. Lamentablemente, esto no resarció el error, ya que Andrea e Irene Ramos no olvidan el desplante que les hicieron.

Gemelas relatan cómo fue el desplante en ‘América HOY’

Las hermanas del ‘Double Dragon Twins’ estuvieron en el set de ‘ChiquiWilo’, podcast que se emite por Youtube. Ambas dieron más detalles de cómo se sintieron durante las grabaciones en ‘América HOY’.

Todo el malestar comenzó temprano, cuando Andrea e Irene llegaron a las instalaciones del canal y nadie les decía dónde estaban las oficinas de GV Producciones.

“Vamos tempranito a esta programa ‘América Mañana’ porque así nos metieron el floro ‘grabas hoy y te pasamos mañana’. Estábamos dándole vueltas sin saber a dónde ir (…) llegamos y entramos ‘¿aquí es?’. Nos dijeron siéntense allá, en unas sillitas, relató Andrea Ramos.

Irene Ramos recordó que tuvo una fuerte alergia por el aire acondicionado, provocándole reiterados estornudos en el set.

“Y las miradas eran de ‘qué asco’, había mirada así... porque hacía bulla y tenían razón porque estaban grabando (…) estaban en una secuencia de cocina y ‘uyyy nos quedamos sin tiempo, bueno chicos, muchos gracias y se acaba el programa’ (Nos hicieron esperar) por las puras”, agregó su hermana.

Aunque les explicaron que grabaría el musical para ser emitido al día siguiente, Andrea Ramos aseguró que - cuando ingresaron al set - recibió miradas de desprecio por parte de las presentadoras de ‘América HOY’.

“Entro al set, saludo y las personas que estaban en los sillones que son las personas que conducen hicieron así (con desprecio) Uno si me contestó, un hombre, pero nadie más respondió el saludo, ninguna de las mujeres respondió el saludo. Yo dije ‘¡miércoles! ya fue, ya’. Yo le dije (a mi hermana) métete y hacemos lo que tenemos que hacer”, dijo, imitando los gestos de las conductoras del magazine.

El popular ‘ChiquiWilo’ se mostró indignado con lo que escuchaba: “¡le hicieron el feo!”.

Y no acabó allí. Según contaron, el DJ del programa no sabía qué canción iban a cantar, generando más malestar en ellas,

“La sensación fue como ‘ok’, terminamos el musical (y nos dijeron) ‘gracias chicas’. Retiraron los micrófonos, ‘allí está la puerta, adiós’”, contó.

Andrea Ramos lloró por supuesto maltrato

sAndrea Ramos, integrante de ‘Double Dragon Twins’ confesó que se puso a llorar en su casa tras lo vivido en ‘América HOY’. Y es que ellas habían anunciado acerca de esta presentación a todos sus fans, quienes pagaron una suscripción en la plataforma de streaming del canal.

“Durante dos días se soplaron el programa y tampoco aparecimos (…) Me dolió, siendo sincera yo llegué a mi casa y me puse a llorar, dije ‘tengo que trabajar más para que no me vuelve a pasar esto’. Hay tantos artistas que por miedo no dicen nada. Habían dos musicales más en cola que también los habían cancelado, a parte de mi”, dijo, molesta.

La respuesta de Ethel Pozo al dúo Double Dragon Twins

Ethel Pozo, durante una transmisión en vivo, indicó que no logró ver a las cantantes nacionales grabar su show en el magazine porque salió apurada de los estudios. Además, aseguró que a ella la contratan como presentadora de TV y no está al tanto de la pauta.

“Nosotros solo conducimos el programa, no sabemos la pauta, no sé ni quién viene. No es que yo sea así, ‘ay, tampoco sabe nada’, pero hay personas que conducen y son directores del programa, como Marcelo Tinelli, Gisela Valcárcel y Magaly Medina. A los demás solo nos contratan para conducir”, expresó este lunes 21 de agosto.