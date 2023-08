Alcalde de San Juan de Lurigancho: “Atrapar a los delincuentes es el trabajo de la PNP no del municipio”

Alcalde opina sobre la ola de violencia en el distrito que lidera desde el 1 de enero - crédito Municipalidad de SJL.

La ola de violencia en el distrito de San Juan de Lurigancho cada día está descontrolado y es que las muertes, robos, extorsiones, secuestros y más actos delictivos están a la orden del día. Solo en menos de 48 horas se registró la muerte de dos personas a manos del sicariato.

Es la población que pide a gritos que se frene estos altos índices de criminalidad que ha convertido el distrito más grande de Lima en una verdadera pesadilla. Ante esto, Infobae Perú conversó con el alcalde Jesús Maldonado y comentó las acciones que está tomando su municipio frente a estos casos. Sin embargo, dejó en claro que ellos solo realizan operativos disuasivos, pero que los verdaderos encargados por velar por la seguridad de los ciudadanos es la Policía Nacional del Perú.

“Me gustaría que los vecinos entiendan cuáles son las facultades de la de la municipalidad, porque en el imaginario de los vecinos y obviamente ante la escasez de operativos; piensan que el alcalde tiene que capturar a los delincuentes, tiene que juzgarlos y meterlos presos, eso no es facultad del alcalde, de eso depende la Policía Nacional.”, expresó.

“El alcalde no puede arrestar, el alcalde no puede detener (...) esa dedicación es exclusiva de la Policía Nacional del Perú, entonces este sereno es tan civil como tú y yo. El sereno solamente es un agente disuasivo. Por eso es que nosotros hemos solicitado a la presidenta Dina Boluarte que saque a las Fuerzas Armadas y los traiga a San Juan de Lurigancho para que sean agentes de disuasión en el distrito, lo que necesitamos es tener mayor cobertura de presencia de las fuerzas del orden por dimensión”, explicó ante el pedido de decretar en estado de emergencia a su distrito.

Hay que tener en cuenta que en este distrito existen nueve comisarías y hay cerca de 1.400 efectivos policiales para resguardar el distrito, considerando que un porcentaje de estos agentes del orden se dedica a tareas administrativas.

Alcalde de San Juan de Lurigancho opinó sobre la ola de violencia en su distrito - crédito Municipalidad de SJL.

Zonas rojas de San Juan de Lurigancho

Para obtener un registro del mapa delictivo del distrito de San Juan de Lurigancho, el alcalde de esta comuna ha compartido información sobre las zonas con mayores índices delictivos, considerando que el INEI informó que hasta el año 2022 la población en este lugar superaba el millón 225 mil 92 personas.

“Aquí el nivel del delictivo se ha complicado por la llegada de las bandas extranjeras que han insertado una dinámica de robo que antes no teníamos. El cobro de gota a gota no es que digamos propiamente de las bandas nacionales, sabemos que esto vino desde hace años con bandas colombianas. Por ejemplo, el tema de cobro de cupos no lo teníamos tan salvajemente. Hace unos meses en un paradero en San Fernando, un tipo extranjero sacó una metralleta y comenzó a disparar a diestra y siniestra a los que estaban ahí y ¿por qué? Porque se rehusaban a pagar los cupos”, mencionó.

Tras esto, expresó que zonas como Canto Grande, Canto Chico, Casa Blanca, Huáscar, Bayovar, Campoy, son en donde más incidencias de casos de violencia se ha registrado como robos, secuestros, extorsiones y muertes.

“Puedo decir que a diario matan a una persona en San Juan de Lurigancho. Hasta el momento hay cerca de 68 muertos, incluyendo el crimen del joven que murió en la losa deportiva por cobra de cupos. Estamos arando solos, incluso hasta un ambulante está siendo extorsionado por estas mafias”, manifestó para Infobae Perú.

Personal de serenazgo del distrito de SJL - Crédito Municipalidad de SJL. - crédito Municipalidad de SJL.

Fortaleciendo a los serenos

Jesús Maldonado, burgomaestre de San Juan de Lurigancho, que asumió este 1 de enero su mandato, mencionó a Infobae Perú que está dando su mayor esfuerzo para fortalecer a los miembros de serenazgo de su jurisdicción. Acotó que cuando tomó las riendas del municipio había muy pocos agentes y que en la actualidad cuentan con 800 serenos, los cuales brindan seguridad a todo el distrito.

Además, sostuvo que en el mes de noviembre estarán llegando equipamiento logístico para que los trabajadores que velan por el resguardo en las calles cuentan con las herramientas necesarias.

“La municipalidad ha venido creciendo y nos estamos preparando para el próximo año de manera logística, porque vamos a tener 50 camionetas adicionales, vamos a tener 110 cámaras adicionales unidas a las 100 cámaras de las empresas privadas. Vamos a tener un mejor monitoreo, esto le va a dar al ciudadano la posibilidad de que si en algún momento es asaltado, van a tener las pruebas para la investigación de la policía. Sabemos que las cámaras no capturan delincuentes, pero evidencian, quienes son y la PNP tendrá material para su investigación”, sostuvo.

Ante esto, le consultamos sobre las medidas de protección para el sereno, al conocer que los delincuentes cada día son más avezados, sobre todo con el personal de seguridad. Hecho que ocurrió en el distrito de Surco, cuando un agente municipal de seguridad trató de capturar al “Maldito Cris” y este le disparó a quemarropa.

Personal de serenazgo del distrito de SJL - Crédito Municipalidad de SJL. - crédito Municipalidad de SJL.

Tras esta pregunta, el burgomaestre aseguró que solo por el momento están gestionando la compra de 20 chalecos antibalas para su personal, pero espera que con el tiempo esta cifra vaya creciendo y así todos sus serenos puedan estar protegidos. Adicionalmente, resaltó la calidad de personal que trabaja con él, asegurando que en su escuadrón hay muchos jóvenes estudiantes de carreras técnicas y universitarias.

“Todos los días hacemos una captura, una intervención, recuperamos espacios públicos, recuperamos espacios tomados por los drogadictos, por la gente de mal vivir, etcétera. Nuestra acción es permanente, diaria, pero tiene una límite, claro”, dijo a Infobae Perú.

“Primero, no voy a pedirle a un sereno que se enfrente a un tipo con armas, no voy a poder hacer eso, yo tendría que tener un velorio cada fin de semana por cada sereno que fallece y eso es desmotivar el trabajo. Segundo que nosotros sí le damos implementos para que puedan cuidar mejor su integridad, me refiero a los cascos, guantes, escudos”, aclaró para nuestro medio.

¿'Plan Bukele’ en San Juan de Lurigancho?

Durante esta entrevista, le preguntamos al alcalde Jesús Maldonado qué opina sobre emular en el Perú el plan Bukele impuesto en El Salvador. Ante esto, la autoridad edil expresó que primero lo que se debe hacer es un cambio en el sistema de justicia en el país, alegando el caso de la jueza que liberó a 18 investigados por presuntamente pertenecer al Tren de Aragua. Además, exigió que antes de traer cualquier estrategia, primero las autoridades “deben hacer su chamba”.

“En principio yo creo que deberían hacer mejor bien su chamba, ya para luego fijarse y hacer otras cosas. Cuando digo que deben hacer bien su trabajo, me refiero que dejen de liberar delincuentes y ahí sería interesante cualquier estrategia”, aclaró.

“Yo siento cierta incomodidad cuando una autoridad o un representante de una institución tan importante como es el Poder Judicial no se fija en sus propias acciones y debería él sancionar drásticamente a los fiscales y a los jueces que liberan delincuentes, eso debería ser su trabajo y no darle falsas esperanzas a la ciudadanía queriendo contentar nada más con opiniones populistas”, acotó.

Los penales en SJL son un call center de la delincuencia

El alcalde de San Juan de Lurigancho, se mostró muy preocupado por la situación en su distrito y no dudó en hablar sobre cómo es que dentro de los penales Lurigancho y Castro Castro operan las bandas delincuenciales para extorsionar, cobrar cupos y más.

“Hoy los penales son un call center de llamadas. Aquí hay dos penales que desde adentro te llaman para hacerte extorsiones. Estos delincuentes saben el nombre, dónde vives, cuántos son en tu familia, qué negocios tienes. Entonces, de qué estamos hablando”, aseveró.

Antes de culminar el burgomaestre no dudó en enviar un mensaje a la ciudadanía. “Decirle a nuestros vecinos que estamos duplicando nuestros esfuerzos por darles un mejor servicio de seguridad ciudadana en lo que tiene que ver con las tareas disuasivas junto con la Policía Nacional, estamos colaborando muchísimo”, finalizó.