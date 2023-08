Carlos Álvarez podría volver a la televisión y no descartó trabajar al lado de Jorge Benavides

Carlos Álvarez podría regresar a trabajar con Jorge Benavides. (Foto: Captura de Instagram)

Hace unas semanas, Carlos Álvarez anunció que su contrato con Willax Televisión finalizó de manera abrupta, pues el canal de Erasmo Wong decidió dar por finalizado su programa ‘La Vacuna del Humor’ de un momento a otro, sin darle muchas explicaciones.

El comediante utilizó sus redes sociales para lamentar este hecho, pero no por él, sino por sus compañeros, quienes confiaban que tenían un trabajo fijo hasta fin de año, que era la fecha en que terminaba su contrato.

Ahora, tras encontrarse sin trabajo, Carlos Álvarez se encuentra escuchando propuestas laborales. Justamente una de ellas llegaría desde ATV, en el que actualmente se encuentra Jorge Benavides con su programa ‘JB en ATV’.

De darse su ingreso a este canal, la dupla de comediantes podrían trabajar nuevamente juntos después de 12 años, pues como se recuerda, la última vez que coincidieron fue en ‘El Especial del Humor’, el cual se transmitía por la señal de Latina.

Carlos Álvarez podría volver a la televisión con su humor político. (Foto: @carlosalvarezoficial_ Instagram)

En una entrevista que concedió a El Popular, el humorista, que fue despedido de Willax Televisión, reveló que ha recibido dos propuestas televisivas, las cuales se encuentra evaluando. Además, confesó que espera que las conversaciones lleguen a buen puerto.

Asimismo, Carlos Álvarez no quiso revelar los nombres de las casas televisivas que lo quieren entre sus filas. Sin embargo, no descartó que una de ellas sea ATV, por lo que la posibilidad de que vuelva a estar al lado de Jorge Benavides no queda totalmente descartado.

“Bueno, como te decía, estamos en conversaciones con dos canales de televisión. Ojalá lleguen a buen puerto, por respeto a estas televisoras no vamos a decir los nombres, pero ojalá se concrete todo. No, no puedo decir nada (sobre descartar a ATV), pero estamos en conversaciones con estos canales de TV”, comentó.

Carlos Álvarez se va del país luego de que Willax TV canceló su programa.

Tenía pensado irse del país

Carlos Álvarez tenía pensado irse del país para poder reinventarse y traer nuevas ideas para programas cómicos, esto tras haber perdido su trabajo en Willax Televisión, pero al parecer se quedará para iniciar un nuevo proyecto.

“Me voy del país por un tiempo, para traer mejores ideas e innovar el humor. Es importante reinventarse. Estoy agradecido a mi elenco y equipo de producción”, comentó.

No respetaron su contrato

Cuando Carlos Álvarez se enteró de que ya no sería parte de Willax Televisión, el comediante expresó su desacuerdo con el canal, pues señaló que debió respetar el contrato que tenía, el cual debió durar hasta fin de año.

“Pienso que uno debe respetar la firma y no dejar a mitad de camino, debemos ser más honesto con nosotros mismos”, comentó en sus redes sociales, lugar que utilizó para expresar su molestia por este suceso.

Carlos Álvarez resta importancia a las amenazas de muerte que recibió.

En otro momento, el excompañero de Jorge Benavides indicó que le parecía bastante extraño la actitud que tomó el canal, esto debido a que ellos tenían un acuerdo que finalmente no respetaron.

“Me parece extraño porque teníamos con el canal un compromiso hasta fin de año. Es incomprensible que faltando cinco meses corte un programa. Lo siento mucho por mis artistas porque todos queremos trabajar”, añadió.