Marisol anuncia acciones legales contra Ángela Vera y Yolanda Medina por difamación: “Llegaré hasta las últimas consecuencias”

Marisol anuncia acciones legales contra Ángela Vera y Yolanda Medina por difamación| (Captura: Magaly TV La Firme)

La cantante Marisol estuvo en la reciente edición de Magaly TV La Firme del 21 de agosto, junto a su abogada Carla Viso, para hablar por primera vez sobre las declaraciones que brindó la cumbiambera Yolanda Medina y la señora Ángela Vera. La popular ‘Faraona’ rompió su silencio para defenderse de que Vera la acusara de haber destruido su relación con George Núñez hace más de 28 años.

En esa misma línea, la cantante conocida como la ‘Faraona de la cumbia’ desmintió haber sido la amante del padre de su hijo mayor y anunció su intención de emprender acciones legales por difamación contra Ángela Vera y Yolanda Medina, ya que considera que han perjudicado su reputación.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias porque mi honor nadie lo puede manchar de esa manera. Voy a ir hasta el final porque nadie puede ir por la calle tildando a la gente como uno quiere, hacer leña contra una persona sin pensar en su familia. Han querido hacer trizas mi carrera y no lo han logrado”, dijo la artista sumamente confiada.

Marisol se defiende de acusaciones de Yolanda Medina y expareja del padre de su hijo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Marisol contra declaraciones de Yolanda Medina

Por otro lado, la cantante de cumbia Marisol, en entrevista con Magaly Medina junto a su abogada, comunicó que ha procedido a enviar una carta notarial a Yolanda Medina en respuesta a sus recientes afirmaciones sobre ella, las cuales habrían afectado su imagen pública como artista.

“Hemos visto conveniente enviar estas cartas notariales por toda la difamación hacia mi persona. A mí me ha juzgado de la peor manera y si yo me he callado es porque no voy a contestar. Yo siempre he dicho que soy una dama y sé a quién le contesto y a quién no. Yo digo, lo afirmo y lo diré, yo tengo valores, tengo hijos”, dijo Marisol, quien también aclaró que nadie la sacó de la casa sin ropa.

Como se recuerda, Ángela Vera compartió su versión de los hechos en el programa de Magaly Medina, abordando un episodio en la vida de la señora que tuvo lugar en los años noventa, cuando la ‘Faraona’ tenía 18 años. En respuesta a esto, Ángela acusó a la cantante de cumbia de haber intervenido en su relación pasada, calificándola presumiblemente como ‘La amante’.

“Apareció la señora Marisol y empezó a estropear todo, a meterse porque la señora es un poquito manipuladora. (…) Qué tanto habla de las amantes, la ‘quita marido’, ella fue la que malogró mi relación porque se metió en mi relación con George Núñez Quiroz”, empezó contando. “Marisol, la ‘Faraona de la cumbia’, que tanto habla de las amantes, las ‘quitamaridos’ ella fue la que malogro mi relación porque se metió en mi relación con George Núñez”, dijo en un inicio Ángela sobre la presunta relación que existió en el pasado.

“Ya la encontré a ella en mi casa con él, yo la boté de la casa desnuda y encima le pegué, le empecé a pegar, la desesperación de una mujer no, al ver a su pareja la boté, la arrastré, yo vivía en un pasaje con un portón, yo no sé ahora la señora como habla muchas cosas y no recuerda ella es la primerita ella tenía 18 años y estaba con sus cosas”, dijo en aquella oportunidad la señora.

Marisol es acusada de Ángela Vera de meterse en una relación. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Qué dijo Yolanda Medina?

La líder de Alma Bella, Yolanda Medina, no le gustó para nada que la cantante Marisol dejara entrever que se involucró en su romance con George Núñez. Hace unos días, en el programa ‘Magaly TV La Firme’, le pidió encarecidamente que hable con la verdad y arremetió contra la cumbiambera por insinuar que fue la amante.

“Me da lástima que no sea frontal, que sea tan hipócrita, baja, bruta, que no se acuerde que ella misma corrió el rumor en Chiclayo. La gente tiene la mente un poco torcida. La señora es bipolar. Hace muchos años, ella llamó a Arturo Clavijo, del diario el Ciclón, para decirles que yo me había metido en su relación”, comentó furiosa.