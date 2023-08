Jugador de Barcelona SC se defendió de críticas recordando la edad de Paolo Guerrero con sarcasmo: “Trajeron experiencia”

Jugador de Barcelona SC se refirió a la edad de Paolo Guerrero. (Studio Fútbol)

Paolo Guerrero llegó a LDU este temporada luego de su salida de Racing y, como era esperarse, recibió buenos y malos comentarios. Muchos de estos último vinculados a su edad. Y es que el ‘Depredador’ se incorporó al fútbol ecuatoriano con 39 años encima y en la recta final de su carrera como futbolista.

Pero, el delantero peruano no tardó mucho en demostrar que sigue vigente. En su debut con los ‘albos’, le marcó un gol a Ñublense en Chile y colaboró para que su equipo avance a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, donde chocará ante Sao Paulo de Brasil.

Damián Díaz, futbolista de Barcelona SC y rival del ‘nueve’ nacional en la Serie A, brindó declaraciones a la prensa y se defendió de las constante críticas que recibe. Lo sorpresivo fue que citó al actual atacante del ‘Rey de Copas’ de forma sarcastica.

“Tengo mi familia, mis hijos, a veces pienso que les puede afectar, yo ya estoy acostumbrado de tantas cosas que se dijeron y que se inventan cada semana. Si pierde Barcelona es culpa del ‘Kitu’, si gana Barcelona es culpa de los demás. Siempre es la culpa mía”, inició.

“Liga acaba de contratar a un jugador de 39 años (Paolo Guerrero) y trajeron experiencia. Independiente tiene a Pellerano, tiene 41 y es el mejor del mundo. ‘Kitu’ tiene 37 y es choro, ladrón”, agregó el volante nacionalizado ecuatoriano desatando las risas de los presentes.

“Estoy acostumbrado, la verdad que no escucho demasiado lo que se habla afuera porque sé que me puede influir en contra, solo me entreno a la par de mis compañeros lo mejor posible, trato de ser uno más, me toque o no me toque jugar, siempre doy lo mejor, después el tiempo se encargará de sacarme, hoy estoy bien”, finalizó.

Damián Díaz llegó a Barcelona SC en 2011 y lleva 11 temporadas en total.

Paolo Guerrero tendrá acción

Por otro lado, Paolo Guerrero alista motores para saltar al campo de juego. El peruano fue convocado para el clásico quiteño entre LDU y El Nacional por la tercera fecha de la segunda ronda de la Primera División de Ecuador, más conocida como Serie A.

El duelo histórico se llevará a cabo hoy viernes 18 de agosto e iniciará a las 17:30 horas de Perú. Asimismo, tendrá como escenario el estadio Rodrigo Paz Delgado, que probablamente lucirá un buen marco tras venderse gran porcentaje de entradas. El encuentro será transmitido por Gol TV o Star+. Infobae Perú también hará el minuto a minuto.

El ‘Depredador’ irá en búsqueda de romper su sequía goleadora. Desde que le marcó a Ñublense, no ha vuelto a celebrar, pese a que jugó de titular tres partidos más, completando un total de 255 minutos. Lo más probable es que vuelva a arrancar en el equipo de Luis Zubeldía.

LDU de Quito anunció su partido ante El Nacional por Serie A de Ecuador.

Su vigencia lo llevará a la selección peruana

Con 39 años en su espalda, Paolo Guerrero seguirá comandando el ataque de la ‘bicolor’, al menos en el arranque de estas nuevas Eliminatorias. El exHamburgo, en LDU, encontró la regularidad que no pudo tener en Racing y se perfila como titular para los partidos ante Paraguay y Brasil.

Y es que con la lesión en el tobillo de Gianluca Lapadula y los pocos minutos de Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders, ‘Paolín’ volverá a llevar la cinta de capitán y será el delantero en el debut del técnico Juan Reynoso en un proceso clasificatorio.

La lista del ‘Cabezón’ se dará a conocer el viernes 25 de agosto en rueda de prensa y Guerrero llegaría a la Videna en los siguientes días para comenzar a preparar los duelos ante la ‘albirroja’ y ‘verdeamarela’, los cuales se jugarán el 7 y 12 de setiembre.