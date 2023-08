Yuriel Celi recibió brutal pisotón en Universitario vs Binacional: Anthony Rosell fue expulsado y dejó a su equipo con 10 hombres

Tras revisión del VAR, el jugador de Binacional recibió la tarjeta roja en el Estadio Monumental. (Video: Liga 1 Max).

Universitario de Deportes recibió este sábado 12 de agosto a Deportivo Binacional por la octava fecha del Torneo Clausura 2023 en el estadio Monumental de Ate. En los primeros compases del segundo tiempo, el ‘poderoso del sur’ se quedó con un hombre menos en la cancha después de la expulsión del lateral izquierdo Anthony Rosell después de una doble patada sobre el volante Yuriel Celi.

Te puede interesar: El multitudinario recibimiento de hinchas a Universitario que volvió a entrenar en el ‘Lolo’ Fernández después de 23 años

A los 53 minutos de la etapa complementaria, el jugador cedido desde el Hull City de la segunda división de Inglaterra trataba de escaparse de la marca del volante Edson Aubert cerca a la línea que indica el saque de banda y trasladaba la pelota pegada al botín izquierdo. En un intento desproporcionado por arrebatarle el esférico, el carrilero zurdo ex Alianza Lima se lanzó en carretilla e impactó de manera temeraria ambas piernas del ex seleccionado peruano sub 17.

Con su pierna derecha pisó uno de los tobillos del canterano de Cantolao, mientras que con su pierna hábil pateó violentamente la otra extremidad inferior. Celi rápidamente cayó al gramado y se tomó la zona afectada mientras que Rosell negaba con la mano que haya entrado con mala intención sobre su colega de profesión.

Te puede interesar: Entradas del Universitario vs Binacional: precios y cómo comprar para duelo por fecha 8 del Torneo Clausura

Al la acción, el centrocampista chileno de Universitario, Rodrigo Ureña, pidió la cartulina amarilla para el defensor de 28 años. Este pedido fue acatado por el árbitro del compromiso Bruno Pérez quien en primera instancia solo amonestó al infractor y sancionó un tiro libre a favor de los dirigidos por Jorge Fossati.

Antes que se reanude el juego, el réferi recibió la comunicación de la Sala VAR, integrada por César García y Diego Jaimes, para que pueda revisar detenidamente la brutal falta. Después de una minuciosa revisión en la cabina instalada en el recinto deportivo, el ‘hombre de negro’ cambió el color de la tarjeta y Rosell Delgado se fue a los vestuarios antes de tiempo.

Te puede interesar: Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado tras victoria de Universitario ante Melgar por fecha 7 de Liga 1

Celi Guerrero se mantuvo en el terreno hasta el minuto 70, cuando el ‘Flaco’ Fossati decidió que deje su lugar para el ingreso del delantero Alexander Succar.

Yuriel Celi jugó ante Binacional por primera vez como titular en la 'U'. (Universitario)

Yuriel Celi fue titular por primera vez en el año

Desde que se oficializó su cesión por todo el 2023 con los ‘merengues’, Yuriel Celi no había sido titular ni en el Torneo Apertura, Clausura, ni Copa Sudamericana. Fue este sábado 12 de agosto frente a Binacional que apareció por primera vez en la oncena titular tras las lesiones de Emanuel Herrera, Edison Flores y Luis Urruti.

Antes de la contienda con el ‘Bi’, registraba siete apariciones, seis por Liga 1 y la restante por el certamen organizado por Conmebol. Independiente Santa Fe, Melgar, Unión Comercio, Deportivo Municipal, Sporting Cristal, César Vallejo y UTC fueron los oponentes con los que tuvo participación, siempre entrando desde el banquillo. Acumula 177 minutos en campo.

Próximo partido de Universitario

Universitario buscará seguir siendo líder del segundo certamen del año en la Liga 1 2023 y en la novena jornada de la competición tendrá que viajar fuera de la capital. El miércoles 16 de agosto tendrá que enfrentar a Asociación Deportiva Tarma (ADT) en el estadio Unión desde las 15:15 horas de Perú.

Desde que el ‘vendaval celeste’ retornó a la máxima categoría del balompié local, solo se enfrentaron una vez en Tarma. Ocurrió en el Torneo Clausura 2022 y acabó en un empate 1-1 con goles de Jordan Guivin para los ‘estudiantiles’ y Kevin Serna para los anfitriones.