Mr. Peet se quiebra al ver a niños llorando por su eliminación de ‘El Gran Chef Famosos’: “Es muy conmovedor”

Mr. Peet se quiebra al ver a niños llorando por su eliminación de 'El Gran Chef Famosos'.

Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet , fue el segundo eliminado de la ronda final de la segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. El comentarista deportivo se mostró bastante tranquilo cuando escuchó la deliberación de los jurados, pero al voltear y ver parte de producción quebrarse, no pudo contener las lágrimas en el programa de Latina TV y enviarle un tierno mensaje a su hijo.

Pero otro aspecto que lo ha hecho llorar fue los videos que le han enviado a sus redes sociales, donde pequeños seguidores del popular Mr Soberbia lloran desconsoladamente porque ya no lo verán en la competencia de cocina.

En su programa de YouTube ‘Madrugol’ agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le han brindado, pero le envió un especial agradecimiento a los niños que le tomaron mucho cariño a su personaje de Mr. Peet y hacían sus tareas mientras lo veían en el reality de gastronomía.

“Hay videos desgarradores de niños y niñas aferrados a su madre llorando que no quieren que se vaya Mr. Peet. Eso por supuesto que me conmueve mucho porque considero que no hago nada especial, es un trabajo como cualquiera”, se escucha de decir al locutor de radio, quien se quiebra y derrama varias lágrimas.

Mr. Peet se quiebra al ver videos de niños llorando por su eliminación de 'El Gran Chef Famosos'. YouTube: Madrugol.

Comentó que un día antes que se emita la edición del miércoles 9 de agosto de ‘El Gran Chef Famosos’, se sentía preocupado por como iban a tomar sus pequeños seguidores la noticia de su eliminación. Como sabe, la final del reality de cocina ha sido grabado hace dos semanas, exactamente la última semana de julio.

Por eso, alertó mediante sus redes sociales a que los adultos acompañen a sus niños mientras vieran el programa. “Lance un mensaje como para que los padres estén al lado de sus niños, porque los niños no aceptan la derrota, yo no entendía la derrota cuando era un niño y me ponía a llorar y mi mamá me decía no llores porque está perdiendo tu equipo, llora cuando me haya ido”, detalló.

Luego de ello agradeció a la productora Rayo en Botella por ofrecerle un trabajo y sintió que cumplió con lo encomendado. “Me quedó con la satisfacción y con la alegría y como decía mi padre en una extraña relación que tenía con él, me dejo una frase; ‘hay que dejarle algo a la gente’”, manifestó en su programa digital.

Mr. Peet fue eliminado de la competencia de 'El Gran Chef Famosos'. (Foto: Latina)

Mr. Peet pensó dos veces en retirarse del programa

En su programa ‘A presión’, transmitido por Youtube, Mr. Peet agradeció al programa televisivo de Latina y dio detalles inéditos sobre su participación. Reveló que durante la grabación de los episodios afrontó un duro momento, por el que quiso retirarse en dos oportunidades. Sin embargo, personas del equipo de producción de ‘El Gran Chef Famosos’ lo alentaron a permanecer en la competencia hasta ganar.

“Normalmente, todo el mundo agradece a la gente previsible, ¿no? Pero yo quiero agradecer desde aquí, lo he hecho en el canal, lo hice en el programa, no sé si vaya a salir porque probablemente no venda. Pero yo sí quiero agradecer al personal técnico, a todos los integrantes del personal técnico, a las chicas, a los chicos, por esas ganas, por ese aliento que te daban cuando por ahí llegabas un poco cargado, bajoneado, estresado”, dijo.

El comentarista deportivo reaccionó en vivo al episodio en el que lo eliminaron y contó por qué quiso retirarse en dos oportunidades. (A presión)

El comentador deportivo también mencionó que una persona en particular, del equipo de producción, le dijo que quería que ganara la competencia. Esto ocurrió cuando él afrontó un momento difícil en su vida personal, motivo por el que quiso abandonar la competencia. Aclaró que su intención nunca fue hacerlo de mala manera.

“La gente que me conoce, mi entorno, mi familia, sabe que atravesé un momento muy complicado y entonces en ese momento alguien que no voy a decir su nombre, pero sabe a quién me refiero y que aprendí a quererla, a respetarla, y valorar, a todos en realidad. Pero se acercaban y me dijeron ‘Mr. Peet no te abandones’, queremos que tú ganes y eso me daba fuerza. Miraba a mi alrededor y veía a la gente que me alentaba en serio y reaccionaba. Lo hacía y pasaba”, confesó.