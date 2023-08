MEF sobre cobros de peajes: “El principal problema es cómo hacer que Odebrecht salga de este consorcio”

Fuente: Canal N

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Álex Contreras, refirió este martes que su cartera intentó mediar, sin éxito, para que Rutas de Lima cumpla con la disposición aprobada en enero pasado por el Consejo Metropolitano de Lima, la cual puso fin, de manera anticipada, al contrato de concesión de cobro de peajes.

En una rueda de prensa, el titular del portafolio encomendó al alcalde Rafael López Aliaga a tomar una decisión “en estricto respeto del marco legal”.

“Hemos tenido reuniones con el concesionario, con el alcalde y esperamos que esto se resuelva de la mejor manera respetando el marco jurídico [...] Tuvimos una reunión interesante, estuvimos a punto de cerrar, pero no llegamos a un acuerdo”, señaló.

Rafael López Aliaga sigue siendo criticada como alcalde de Lima. (Andina)

Contreras consideró que el principal problema es “cómo hacer que Odebrecht”, uno de los accionistas de Rutas de Lima, junto con Brookfield y Sigma, “salga de este consorcio”.

“Si logramos ponernos de acuerdo en eso, el resto es más sencillo. Como MEF hemos estado acompañando y buscando que se resuelva de la mejor manera”, continuó.

Las declaraciones del ministro llegan tres días después de que López Aliaga anunciara que la firma operaría hasta el último sábado, con lo cual los peajes de la Panamericana Norte (de Chillón) y Sur (de Villa) serían “devueltos” a la administración edil.

“Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día 29 de julio, a la medianoche, devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos”, remarcó.

Compañía canadiense Brookfield responde a gestión de Rafael López Aliaga por peajes|Composición Infobae (Andina)

Sin embargo, a la fecha los ciudadanos continúan pagando 6.50 soles cada vez que atraviesan estas carreteras, un panorama que empujó a un grupo de vecinos y autoridades de la Municipalidad de Puente Piedra a realizar un plantón con el lema “No más peaje”.

“Lo que queremos es que el alcalde de Lima nos dé una explicación [...] Estamos 1 de agosto y no dice nada. Queremos que nos diga cuál es la estrategia. Sabemos que hay una medida cautelar, pero él nos dijo que él tenía una estrategia jurídica con la que iba a resolver el tema, que no la iba a revelar. Hasta ahora no hay nada”, dijo a RPP el burgomaestre distrital, Rennán Espinoza.

Rutas de Lima, en tanto, ha señalado que el tema es materia de discusión ante el Tribunal Arbitral internacional y que no se puede desconocer la medida cautelar dictada por dicha instancia a su favor.

“El Tribunal Arbitral Internacional designado por las partes, según lo establecido en el Contrato de Concesión y en conformidad con la Constitución y las leyes peruanas, es la única autoridad o instancia que puede resolver acerca de la validez de la caducidad decretada por la Municipalidad. Ninguna autoridad o instancia distinta [...] puede decidir sobre lo que está en controversia”, indicó el consorcio en una misiva difundida en su web.

Autoridad Edil insiste en que logrará suspender el cobro de peajes. | MML

Agregó que, “de concretarse un ataque y/o desalojo de la concesión”, podría considerarse “una grave e irreparable violación a las garantías que los tratados celebrados por el Estado peruano otorgan como protección a los inversionistas extranjeros”.

El exregidor de Lima, Víctor Aguilar, dijo a La República que la promesa de López Aliaga “siempre fue una farsa” y que no puede actuar unilateralmente porque hay arbitrajes internacionales.

“Él lo sabía. El alcalde continuó [...] armando historias. Le dio plazo a Rutas de Lima, pero fue puro humo. Siguen cobrando peajes. [Lo] dejaron en visto”, señaló. Hasta ahora, el líder ultraconservador no ha brindado declaraciones ni difundido pronunciamiento al respecto; tampoco participó del Desfile Militar por Fiestas Patrias.