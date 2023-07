Perú Libre justifica alianza con Fuerza Popular para Mesa Directiva: “Es la ruptura de la hegemonía derechista”

Perú Libre se pronuncia por postulación de Waldemar Cerrón a la Mesa Directiva con el fujimorismo. RPP TV

Después de que se conociera sobre la alianza “fujicerronista” entre Fuerza Popular y Perú Libre para presentarse como lista postulante a la Mesa Directiva del Congreso se han generado diversos cuestionamientos e interrogantes, debido a que ambos partidos tienen marcadas diferencias de ideología e intereses políticos.

Así, Jaime Quito, Alex Flores y Alfredo Pariona, políticos representativos de la bancada de izquierda, fueron los primeros en anunciar su salida de la agrupación parlamentaria liderada por Vladimir Cerrón. Ya remitieron oficios al vocero Flavio Cruz comunicando su renuncia.

“Considero, como cuestión de convicción y conciencia, que la representación parlamentaria que nos enconmendó el pueblo no supone una carta libre para traicionar nuestros principios políticos ni la lucha por la refundación del país mediante una Asamblea Constituyente. Nuestro mandato debe obedecer a la voluntad de cambio social que nos ha encomendado un pueblo históricamente excluido y discriminado”, dijo Jaime Quito.

Ante esta avalancha de críticas, el partido político Perú Libre emitió un comunicado para justificar su alianza. En su pronunciamiento alegó que esta sería una oportunidad porque “sería la primera vez que la izquierda popular estaría en ese nivel de dirección”. Incluso lanzó una puya, contra lo que consideran “la izquierda caviar”, a la que mencionaron para indicar que también estableción “alianzas con otros partidos”.

“La composición de la Mesa debe ser la representación exclusiva y proporcional de los partidos políticos que representan a sus electores, no de disidentes o traidores que formen bancadas con otros fines. La Mesa no es más que la expresión del Congreso en miniatura. En este período de gobierno la izquierda siempre fue excluida, aun siendo al inicio la primera bancada mayoritaria. Esto trajo consecuencias nefastas para el país, porque de haber estado la izquierda en la Mesa podría haberse evitado hasta el golpe de Estado parlamentario”, manifestó Perú Libre.

Asimismo, la Comisión Política del Partido precisó que la presencia de la izquierda en coalición con Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Avanza País “no debe entenderse como la absorción de ella a la línea ideológica de los partidos de derecha, sino más bien de la ruptura de la hegemonía derechista, que va a permitir una pluralidad en la toma de decisiones, de donde anteriormente estábamos totalmente excluidos”

“Perú Libre ganó estas elecciones nacionales y no es posible que no esté representado en ningún nivel de gobierno, el derrocamiento al Ejecutivo no implica la derrota de una legítima representación a los sectores populares. La izquierda debe dejar la cultura de estar preparados solo para oponernos y no para gobernar en los niveles más altos. Es un salto cualitativo que debemos aprender, una experiencia que debemos adquirir para que no se repita la triste experiencia del fracaso del primer gobierno nacional de izquierda”, señalaron en línea a lo manifestado por Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

Pronunciamiento de Perú Libre sobre su postulación a la Mesa Directiva junto a Fuerza Popular.

El partido político que llevó a la presidencia al exmandatario Pedro Castillo expresó que la decisión de lo que se ha denominado la “alianza fujicerronista” es un acuerdo tomado de la Asamblea Nacional Extraordinaria del día 23 de julio y no “decisiones unilaterales”.

Al ser Waldemar Cerrón, de Perú Libre, candidato a la segunda vicepresidencia de la Mesa Directiva su hermano Vladimir Cerrón ha asumido una defensa férrea de la cuestionada decisión.