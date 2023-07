Ducelia Echevarría se burla de Rafael Cardozo por ‘coquetear’ con Rosángela Espinoza: “Más falso”

Ducelia Echevarría afirma que romance entre Rosángela y Rafael es armado por la producción de 'EEG'.

Fiel a su estilo, Ducelia Echevarría se refirió al supuesto romance que hay entre Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo, integrantes de ‘Esto es Guerra’. Según la rubia modelo, los protagonistas de la “falsa” historia de amor están haciendo hasta lo imposible para volver a figurar en el reality de competencia.

Te puede interesar: Ducelia Echevarría revela que fingió interés en Israel Dreyfus por pedido de la producción de ‘Combate’

Cuando se le preguntó por esta rumoreada relación amorosa, que inició curiosamente en los sets de ‘Esto es Guerra’, Ducelia Echevarría no pudo aguantar las risas. “Ay eso es más falso, por favor. (Más falso que billete de tres soles) y eso, te diría”, exclamó la exchica reality.

“Conocemos lo hipócrita que es Rafael. Si me pides mi opinión sincera, eso es refalso. Tampoco tuvieron otra opción que llevar a Rosángela (como nuevo jale del programa)”, siguió diciendo.

Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo salieron juntos en una cita romántica. América TV

Tras ello, cuestionó a Rafael Cardozo por prestarse al juego, pues no es la primera vez que Rosángela participa en un romance falso. Anteriormente, fue relacionada con Zumba y fue la misma productora de ‘Combate’, Marisol Crosuillat, quien admitió que los coqueteos fueron armados.

Te puede interesar: Ducelia Echevarría explica los motivos de su inesperada salida de ‘Esto es Guerra’

“Él está buscando sus recursos y cuando uno no tiene recursos, por ahí cae. (¿Crees que Rosángela se está enamorando?) Ay, por favor, ¿tú crees que Rafael la va a llevar a...? Mejor no digo. No me hagan hablar mucho”, señaló Ducelia.

Finalmente, Ducelia Echevarría negó mantener una amistad con Rosángela Espinoza. “No la conozco, no es mi amiga y no me interesa. La verdad no me interesa lo que haga con su vida”, sentenció en el estreno del ‘Gran Circo Estelar: La fiesta de Tatiana’.

Magaly Medina tampoco cree en romance de ‘EEG’

En su programa de espectáculos, Magaly Medina afirmó que Rosángela Espinoza fue convocada por la producción de ‘Esto es Guerra’ porque su carrera como marketera no funcionó; mientras que Rafael Cardozo volvió porque “Cachaza lo dejó”.

Te puede interesar: Magaly Medina no cree en romance entre Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo: “Los dos se están prestando al juego”

“Ahora están fingiendo una telenovela armada por los guionistas del programa. Ahora quieren que se enamoren a la fuerza. Tal y como otras parejas de ese reality, que se han enamorado así. Es como el caso de Nicola con Wendy en México, si quieres seguir trabajando en el reality, haces todo lo posible por quedarte. Por eso, estos dos se prestan al juego”, manifestó.

“Estas telenovelas funcionan. Ella intentó cazar un jeque en Dubai y no le funcionó; y tiene su título colgado en la pared. Rafael también estaba olvidado, lo llamaban de rellano. Ahora son los protagónicos de Esto es Guerra porque han llamado a los dinosaurios”, añadió.

Magaly Medina no cree en el romance de Rosángela Espinoza y Rafael Cardozo. | Magaly TV La Firme.

¿Por qué Ducelia Echevarría no está en ‘Esto es Guerra’?

Ducelia Echevarría ha destacado en ‘Esto es Guerra’ por ser la competidora más fuerte del programa. Sin embargo, dejó de aparecer en el reality de competencia de un momento a otro y sin explicación alguna por parte de los conductores, Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

El pasado 17 de julio, Ducelia Echevarría explicó en ‘Amor y Fuego’ por qué no está más en ‘EEG’. Indicó que renunció por mutuo acuerdo y que ahora está enfocado en sus proyectos personales, entre ellos iniciar una carrera profesional.

“Tengo mis prioridades, tengo mis cosas. Quiero crecer. Yo he venido a Lima a estudiar y mi prioridad siempre fue regresar a mi tierra querida, Pozuzo”, resaltó en el programa de Gigi Mitre y Rodrigo González.