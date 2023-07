Andrea Luna confiesa los motivos por los cuales no quiere convertirse en madre: “No me sentiría bien”

Andrea Luna cuenta por qué no quiere convertirse en madre. (Instagram)

Andrea Luna dejó a más de uno sorprendido al revelar que entre sus planes no está convertirse en madre. La joven actriz se ganó el corazón de miles de peruanos por su participación en el fenecido programa ‘América Kids’ en 2009. Posteriormente, su popularidad creció con sus múltiples personajes en películas, obras teatrales y teleseries como ‘Amor de madre’, ‘Princesas’, entre otros.

Hoy en día se encuentra alejada de la pantalla chica, pero lo que sucede en su vida no pasa desapercibido. Por ello, su decisión de no ser mamá ha llamado la atención de muchos. En una reciente entrevista con un medio local, la modelo peruana explicó los motivos por los cuales no piensa en el embarazo. Recordemos que la última pareja que se le conoció a la actriz fue Pietro Sibille, con quien terminó a fines de 2021, y desde entonces no se le ha visto con otra persona.

“(¿Piensas ser mamá?) No, nunca lo pensé y ahora menos”, reveló Andrea Luna a Magacín 24.7, para luego señalar que actualmente está muy contenta viviendo con su mascota, al cual rescató junto a su papá. “Ya tengo a mi ‘Flakko’ que es mi hijito”, acotó.

“Asimismo, dio a conocer sus razones para no concebir más adelante. “Es que no me sentiría bien que alguien dependa de mí. Si voy a cuidar a alguien será a mí, a mis papás, mi trabajo, mi productora y por supuesto al ‘Flakko’”, aseguró.

Con respecto al matrimonio, Andrea Luna dejó en claro que está enfocada en sus proyectos personales y solo usaría un vestido de novia para darle vida a un personaje. “(¿Matrimonio?) Tampoco y si lo hago, sería solo para arreglar algún papel (risas). (...) si alguien desea casarse, que se case y sea feliz. No es algo que me quite el sueño”, sentenció.