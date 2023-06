“Si nos queman, te quemamos a ti”: víctima de secuestro en Los Olivos revela el terror que vivió antes de su rescate

Víctima de secuestro en Los Olivos revela las amenazas y el terror que vivió antes de su rescate. (Canal N)

Efectivos de la Policía Nacional frustraron la mañana del jueves el secuestro de una empresaria que acababa de dejar a su hijo en un colegio del distrito de Los Olivos, y cuya camioneta luego fue interceptada por un auto negro de donde bajaron dos sujetos que la encañonaron y la ingresaron a su vehículo.

Te puede interesar: Mujer baleada se encuentra “grave” por tiroteo entre la policía y secuestradores en Los Olivos

La Policía tomó conocimiento del hecho a través de una llamada e inició una persecución que terminó con la captura de tres delincuentes, la fuga de uno de ellos y la liberación de la mujer, que emocionada abrazó a uno de los efectivos.

Horas después la empresaria dio unas breves declaraciones a la prensa en las que reveló las amenazas que recibió por parte de sus captores, todos de nacionalidad venezolana, así como los momentos de terror que vivió antes de ser liberada.

Te puede interesar: Policía frustra secuestro de una mujer luego de feroz balacera en Los Olivos

La madre de familia dijo sentirse “infinitamente agradecida” con la Policía. Además, contó que durante el secuestro y balacera pensaba en su padre que falleció recientemente. “Me encomendé a él”

Policía da detalles del rescate de mujer que estaba siendo secuestrada en Los Olivos. (Canal N)

Amenazas de los secuestradores

Por otro lado, reveló que, al momento de la balacera, sus secuestradores la amenazaron y le dijeron que ellos eran heridos de bala por parte de la Policía y la iban a matar a ella.

Te puede interesar: Tres de los policías que lograron abatir a ‘Maldito Cris’ están fuera de peligro, informó la PNP

“Ellos me decía, si me queman a mí, te quemo a ti”, dijo a la prensa y agregó que no llegaron a golpearla y que sintió mucha tranquilidad al abrazar a uno de los Policías.

Abrazo emotivo

Por otro lado, el teniente M. Perales contó pormenores de la escena que protagonizó con la secuestrada, a quien abrazó luego de invitarla a salir del auto donde era llevada por sus captores.

El efectivo contó que se encontraba patrullando con el oficial de tercera Ángel Farfán, cuando ambos recibieron una llamada que los alertó del secuestro de la empresaria.

“En (las avenidas) Antúnez de Mayolo con Universitaria empezó la persecución que siguió por distintas arterias de la zona de Covida en Los Olivos”, dijo.

C{amaras de seguridad captaron los instantes en que la policía frustra el secuestro de una empresaria en Los Olivos y captura a tres delincuentres.

“Se realizó el plan cerco, pero, pese a ello, los presuntos delincuentes no tuvieron piedad y en todo momento embestían las motos policiales. Solo dos motos sobrevivieron la persecución y los dos hemos sido los que interceptamos el auto”, añadió.

Dijo estar consciente del peligro que corría al enfrentar a los delincuentes, sin embargo, señaló que eso es parte de la vocación de servicio de la Policía, “listo para morir por el Perú”.

“El abrazo de la ciudadana fue gratificante y fue como la frase que dice ‘misión cumplida’. (...) Ella dijo gracias en todo momento”, expresó.

Además, comentó que los tiros que realizaron los efectivos fueron selectivos y solo dispararon a los laterales del vehículo para no herir a la secuestrada que iba al centro. En cambio, uno de los delincuentes sí fue alcanzado por una bala en la pierna.

Víctima de secuestro en Los Olivos revela las amenazas y el terror que vivió antes de su rescate.

Delincuentes extranjeros

Los delincuentes iban a bordo de un auto de placa CAD-357, que figura a nombre de la empresa Zoeger Renting S.A.C. La Policía logró capturar a tres delincuentes mientras que un cuarto sujeto, el conductor, se dio a la fuga.

Ya en el suelo y esposados, los detenidos aseguraron ser de nacionalidad venezolana. Además, se identificaron como Anderson Tovar, de 26 años; Frank Silva Romero, de 31 años; y Willy Alfonso Palacios, de 30 años.

El cuarto delincuente que escapó del lugar tenía puesto un pantalón jean y una capucha de color negro y blanco. Ahora es buscado por la Policía.