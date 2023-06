Lucciana Pérez aún no asimila su logro en el Roland Garros Junior: “Fue un sueño haber jugado este torneo”

La tenista peruana brindó nota desde el aeropuerto Jorge Chávez de Lima luego de hacer historias en el Grand Slam de París. (Video: Canal N)

Lucciana Pérez tuvo una destacada actuación en el Roland Garros Junior 2023. La tenista peruana llegó hasta la final, pero fue derrotada por la rusa Alina Korneeva por un marcador de 2 sets a 0. La joven raqueta habló acerca de como vivió ese partido decisivo y de su relación con Laura Arraya, leyenda de este deporte en el país.

“Sí, la verdad que fue un sueño para mí haber jugado este torneo (Roland Garros Junior) y llegar hasta la final fue increíble. Fue una semana soñada para mí y estoy muy feliz por ello. Bueno, fueron partidos durísimos desde el primero. Los Grand Slam son los más duros que hay en el circuito junior. Cada encuentro fue un desafío y lo supe superar”, sostuvo en una entrevista para Canal N.

Asegura que salió a jugar y disfrutar la final, con muchas ganas de ganarlo, pero lamentablemente, el resultado no fue el esperado. “En el primer set tuve muchas chances, pero no se dio. Así es el tenis. En los anteriores partidos, tuve muchas chances de perderlo también, pero los supe sacar adelante. No se dio esta vez, igual quedan buenas sensaciones y con ganas de seguir avanzando”, declaró.

Lucciana Pérez es la gran esperanza del tenis femenino peruano (Instagram: lucciana_perez).

Además, la tenista de 18 años mencionó que no ha asimilado todo lo que ha vivido en las últimas semanas: “Sí, creo que aún no me doy cuenta lo que he hecho. Seguro que en estos días, que estarán más tranquilos, realmente me daré cuenta lo que hecho”.

Pérez contó sobre su relación con la leyenda del tenis y de haber superado su récord al llegar a la final del torneo: “Sí, lo sabía. Hablo mucho con Laura Arraya, quien también fue histórica para el Perú. Ella fue una buena jugadora. El haber llegado a mi primera final de Grand Slam es un muy buen resultado para mí y con ganas de seguir avanzando”.

“Ella me dijo que estaba muy feliz y orgullosa de mí, porque sabe todo el trabajo que he realizado antes para poder llegar acá. Sobre todo en este torneo, que ella sabe que para mí es el más especial de todos. La verdad que no sabía (que la había superado). Yo estoy muy perdida en ese tipo de cosas. Todos sabemos lo que ella ha hecho. Lo que dejó ella como legado, a mí me motiva mucho”, afirmó.

La peruana no pudo llevarse el título, pero ya hizo historia para el tenis peruano. (Video: ESPN)

Lucciana Pérez y lo que se viene para su carrera

La tenista peruana también contó sobre sus siguientes pasos en lo que queda del año. Su siguiente torneo será Wimbledon Junior, que comenzará en el mes de julio. Asimismo, detalló sobre cuál de todos los Grand Slam es su favorito y de la experiencia que tuvo tiempo atrás.

“Sí, ahora descanso en Lima por dos semanas. Después, me voy a jugar Wimbledon Junior que se juega en pasto. En agosto, me voy a estudiar a Estados Unidos. Igual voy a seguir jugando torneos profesionales. Voy a tratar de meterme más en la WTA (Women’s Tennis Association). Ese va a ser mi camino”.

Pérez explicó cuál su meta que tiene para antes de que termine el año y qué pasos va a seguir cuando deje la categoría junior: “Mi sueño es poder terminar como número 1 en el mundo este año. Luego, poco a poco, me iré metiendo en la WTA”.

Lucciana Pérez representó al Perú en la Billie Jean King Cup 2023 y ganó cinco partidos en la categoría individuales (Instagram lucciana_perez).

“Mi torneo favorito es Roland Garros. La verdad que la experiencia fue bonita. El año pasado que fui, me sorprendió muchísimo por las instalaciones. Este año fue distinto porque ya sabía a lo que me iba a enfrentar. Fue todo con mucha más calma”, anunció.

Por último, dio un mensaje para todos los jóvenes que deseen practicar el tenis o cualquier deporte en nuestro país: “Hay que trabajar muy duro para poder conseguir los sueños. Creo que si uno se esfuerza mucho para ello, si cumplen tus metas.