Tula Rodríguez se conmueve al hablar de la viudez: “Estar enamorada y que se vaya, es difícil”

Tula Rodríguez estuvo como invitada este 19 de abril en el set de ‘Mande quien mande’ junto a Leslie Shaw, Viviana Rivasplata y Laura Borlini. Las figuras del espectáculo participaron de la secuencia ‘Soltera, casada, viuda y divorciada’, donde cada una habló de su estado civil.

Cuando fue el turno de la exvedette de opinar acerca de la viudez, se mostró conmovida al recordar a su difunto esposo Javier Carmona, quien falleció en setiembre de 2020 a los 56 años tras permanecer 24 meses en estado vegetativo.

“A diferencia de mis compañeras, no puedo decir que estoy felizmente viuda. Si me dan a elegir entre todos los estados, a mí me gustaría estar casada y estar con mi esposo, no es fácil”, comenzó diciendo Tula Rodríguez, para luego contar cómo ha sobrellevado su vida en los últimos años tras la partida del padre de su hija.

“No es fácil, porque tú te haces una vida, una idea de que te vas a morir con él, que va a ser hasta viejitos, y el tema se interrumpe. Entonces, yo me imagino que si yo me divorciaría es como ‘al fin no lo veo’, pero estar enamorada y confirmar que él es el hombre para toda la vida, y que parta, es difícil”, agregó conmovida la exconductora de ‘En Boca de Todos’.

En ese momento, María Pía Copello le consultó si le gustaría rehacer su vida con otro hombre y a lo que Tula Rodríguez no tuvo problema en contestar, señalando que es difícil para ella encontrar a otra persona que llene el vacío que ha dejado Javier Carmona.

“Siempre me preguntan y la verdad que todavía me complico, porque yo siento que nadie es como él (Javier Carmona). Está mal que yo compare. Si bien es cierto, ya he pasado terapia hace tiempo, pero no. Si alguien llega que sea para sumar y espero nunca comparar. Cero presión”, finalizó.