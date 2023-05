Magaly Medina a Jossmery Toledo, luego de comunicado de Paolo Hurtado: “Perdió las esperanzas de reconquistarlo”

Magaly Medina a Jossmery Toledo, luego de comunicado de Paolo Hurtado “Perdió las esperanzas que la oficialicen". ATV.

Magaly Medina advirtió en su programa, de la noche del 26 de mayo, que la modelo Jossmery Toledo ya no tendría oportunidad de regresar con Paolo Hurtado, esto después de que el futbolista salió a pedir perdón públicamente a su esposa Rosa Fuentes.

La conductora de espectáculos indicó que la expolicía ya no tendría oportunidad de ser oficializada por el futbolista, luego de que el jugador muestre evidentes intenciones de recuperar a su familia.

“Este perdón público deja peor parada todavía a Jossmery Toledo... Habrá perdido toda esperanza de reconquistar al ‘Caballito’, habrá perdido la esperanza de ser en algún momento la oficial. Ya no se la verá encapuchada otra vez para andar de clandestina por las calles cusqueñas”, expresó Medina en su programa.

Magaly Medina resaltó que el jugador de Cienciano ha reconocido ante la opinión pública, la humillación que le hizo pasar a la madre de sus hijos y ha resaltado su paciencia. “Es un reconocimiento de él a su esposa, a su paciencia, le ha dicho que agradece a Rosa”, enfatizó.

Paolo Hurtado y Jossmery Toledo disfrutan de un fin de semana juntos.

Magaly Medina comentó que comunicado de Hurtado es por presión de su club deportivo

La figura de ATV expresó que las disculpas de Paolo Hurtado que hizo el pasado viernes 26, mediante sus redes sociales, fue producto de la presión que sintió por parte del Cclub deportivo Cienciano, quien no lo convocaba para jugar en los recientes encuentros.

“Conocemos tanto, cómo actúan estos jugadores y cómo actúan los clubes, que seguramente le dijeron ‘mira Paolo, tienes que hacer un mea culpa ante el público porque has quedado pésimo y muy anti caballero’. Así que lo obligaron a leer su comunicado”, dijo.

Además, señaló, que Hurtado demoró, pero finalmente lo hizo, demostrando que es un caballero y aún valora a su familia por haberlos hecho pasar por momentos tan incómodo ante la opinión pública.

“Ha hecho lo quede debió hacer tiempo y lo debió hacer de corazón como lo hacen los caballeros y los hombres desde el momento que son infieles y le faltan el respeto a su esposa e hijos. Eso es de hombres, machos y valientes es salir a enfrentar, dar la cara y pedir disculpas”, resaltó en un inicio la controvertida conductora.

Sin embargo, estos comentarios no habrían sido del agrado de Paolo Hurtado y la noche de ayer arremetió contra ‘urraca’, indicando que Alfredo Zambrano, esposo de Medina le estaría siendo infiel.

“Le paso un dato: El muñeco de torta de su esposo, que cree que canta lindo, la para adornando seguido. Sería bueno que su equipo de ‘investigación’ lo siga a él. Páguele también unas cuantas clases de canto para ver si supera la etapa eliminatoria de La Voz”, puntualizó el jugador.

Paolo Hurtado envió un polémic mensaje a Magaly Medina.

Magaly Medina respondió fuerte y claro a Paolo Hurtado

Magaly Medina no se quedó tranquila y antes de terminar su espacio televisivo respondió al futbolista, tildándolo de “patán y una persona que tiene la misma calaña de Jossmery Toledo”.

“Yo estoy acostumbrada a lidiar con futbolistas, con la brutalidad que viene de ellos. Por eso, no tengo muy buena opinión de la gran mayoría de futbolistas, aunque hay excepciones. Pero este señor es la generalidad: borrachines, mujeriegos, infieles y que con plata que ganan afanan a bataclanas que vieron de lejos”, señaló en un principio.

Sobre la presunta infidelidad de Alfredo Zambrano, la periodista de espectáculos exclamó: “El ladrón piensa que todos son de su condición. Te voy a decir una cosa, yo no me llamo Rosa Fuentes, no soy mujer de futbolista. ¿Me entiendes? Yo no me casé con nadie que me esté adornando porque, para empezar, a mí me lo dirían al momento, y no mi equipo de chacales, sino por ser mi esposo… gentuza como tú y otra gente del espectáculo que siempre quiere verme adornado, en todos los lugares lo vigilan y graban. No lo necesito. Ese día que yo lo mande a seguir, estaré bien loca y necesitaré psiquiatra urgente”, afirmó.