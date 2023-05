¿De dónde es originario el ceviche? ChatGPT responde a la incógnita que pondría fin al debate

Foto composición: Infobae Perú.

Perú tiene como uno de sus platos bandera al ceviche, un platillo exquisito que tiene como ingredientes principales al pescado, cebolla, ají y limón. En los último días, se ha vuelto a cuestionar su procedencia. Con el objetivo de obtener una respuesta clara, se consultó al chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT, acerca del origen del ceviche.

Antes de revelar esta información que podría ponerle fin a las disputas en redes sociales surgidas a raíz de afirmaciones de figuras públicas, influencers, que señalan que es proveniente de Ecuador, Chile y otros países, nos centraremos un poco de cómo surgió y evolucionó en nuestro multicultural Perú.

No cabe duda que el sencillo encanto se crea a partir de una especial combinación de ingredientes que se complementan perfectamente dando una explosión de sabores en el paladar que enorgullece a más no poder a todos los peruanos. No es por nada que en el año 2004 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, pero este platillo peruano no siempre tuvo el mismo sabor.

La tradición de preparar ceviche se remonta a la época preincaica, específicamente con la cultura Mochica. Fue esta civilización la que creó un plato a base de pescado fresco marinado en el jugo de una fruta cítrica llamada “tumbo”, además de utilizar hierbas locales en su preparación.

El proceso de preparación del ceviche experimentó cambios significativos a lo largo del imperio incaico. Durante esta época, se utilizaba la chica de jora para macerar el pescado. Además, se incorporaban ingredientes como la sal y el ají en la preparación del ceviche.

Después de la llegada de los españoles, se incorporaron dos ingredientes al ceviche: la cebolla y el jugo de naranjas agrias. Con el paso del tiempo, a mediados del siglo XX, se sustituyeron las naranjas agrias por el limón, lo cual le otorgó ese sabor distintivo que hoy tanto gusta no solo a los peruanos también a extranjeros de paladares exigentes. En la actualidad, el ceviche peruano se suele acompañar con otros complementos como camote, canchita serrana, choclo y chicharrón de pota lo que realza su valor en la gastronomía del país.

¿De dónde es el ceviche, según ChatGPT?

Según la inteligencia artificial, no existe un origen definido del ceviche, por lo que no se puede determinar con certeza el país del cual proviene. Este plato de origen marino es reconocido no solo como uno de los más representativos de Perú, sino también de México y Ecuador.

“El origen exacto del ceviche es motivo de debate y hay varias teorías al respecto. Se cree que el ceviche tiene sus raíces en la región costera de América Latina, específicamente en áreas cercanas al océano Pacífico”, es el resultado que arroja el ChatGPT.

Esta nueva IA que viene revolucionando el mundo digital señala que el ceviche sería originario de Perú, pues nuestros ancestros utilizaban cítricos para sazonar el pescado, sin embargo, no eran los únicos. En otros países latinoamericanos también usaban alimentos ácidos para marinar el pescado.

“Una teoría sugiere que el ceviche se originó en Perú, remontándose a la época precolombina, donde se utilizaban cítricos para marinar pescados y mariscos. Otra teoría afirma que el ceviche pudo haberse originado en otros países costeros de América Latina, como Ecuador o México, donde también se preparan platos similares a base de pescado o mariscos crudos marinados en jugo de cítricos”, añadió.

De esta manera, el ChatGPT concluye que el ceviche no es el plato más representativo de Perú, sino de América Latina en general.

“Dado que el ceviche es un plato popular en varias regiones de América Latina, es difícil determinar su origen exacto. Lo que sí está claro es que se ha convertido en un ícono de la gastronomía latinoamericana y se disfruta en diferentes formas y sabores en diversos países”, puntualiza.

Es necesario mencionar que, los países latinoamericanos mencionados que por tantos años han disputado la pertenencia del “ceviche” tienen un preparado bastante diferente al platillo que se come en Perú. Por ejemplo, el ceviche ecuatoriano utiliza además del pescado, tomate, mostaza. Asimismo, el ceviche mexicano añade aguacate o palta, aceitunas, entre otros ingredientes. Por su parte, el ceviche chileno es conocido por su preparación a base de mantequilla, pan de molde, pimentones. Los ingredientes de estos platillos hechos en los mencionados países varían de acuerdo al gusto de la gente de sus zonas. Tanto para Perú como para Ecuador, Chile y México sus ceviches son los platos más exquisitos.