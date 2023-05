Se enamoró de Johnny Orosco y luego lo dejó por Dios: El amor secreto de Milagros Soto, ‘Princesita Mily’

En el 2007, Milagros Soto admitió que tuvo un romance oculto con el líder de Néctar.

Dos leyendas de la música se enamoraron profundamente, pero lo mantuvieron en secreto por cuatro años. Este fue el caso de Milagros Soto y Johnny Orosco, los vocalistas de las orquestas más importantes de la cumbia peruana: Pintura Roja y Néctar. Aunque el cantante jamás admitió este romance debido a su trágica muerte, fue la ‘Princesita Mily’ quien se armó de valor para gritarlo a los cuatro vientos.

Se sabe que Milagros Soto y Johnny Orosco se conocieron en los años ochenta, cuando el legendario ‘Arbolito’ daba sus primeros pasos musicales de la mano de Pintura Roja como guitarrista. Para ese entonces, la intérprete de “El teléfono” estaba de vuelta en la banda tras un corto paso por el grupo Halley. Fue así que se vieron por primera vez.

“Cuando entré de nuevo al grupo, cada uno me dio su recibimiento. Cada uno saludó a su manera. A Johnny le dijeron: ‘Oye, serrano, saluda’. Él no sé qué cosa dijo, algo en quechua creo. Yo dije: ‘¿Qué?’. Pero desde ahí, él me pareció el más simpático de todos”, recordó ‘Princesita Mily’, quien falleció a los 57 años este lunes 22 de mayo, para ‘Reporte Semanal’.

Johnny Orosco en Pintura Roja, donde inició como guitarrista. (ATV)

Un romance clandestino

Según Soto, su particular voz fue lo que impresionó a Johnny Orosco. Con el tiempo, iniciaron una relación amorosa, que prefirieron mantener en estricto privado por largo tiempo. Todo era color de rosa hasta que ‘Princesita Mily’ se enteró de la verdad: el líder de Grupo Néctar estaba casado con Eva Atanacio y tenía un hijo, llamado Deyvis Orosco.

Pese a esta gran revelación y al dolor que le causó la traición, Milagros continuó su romance con Johnny Orosco por un año más, aprovechando las giras por el interior del país y la poca comunicación del fallecido exvocalista de Néctar con su familia.

“Yo no sabía que tenía una pareja. Fueron años que no supe porque nunca la vi. En el último año sí, seguí con él porque las cosas ya estaban hechas y era difícil romper (...) A mi relación con Johnny yo le puse un nombre: ternura. Era un hombre muy tierno y cariñoso”.

'Princesita Mily' decidió alejarse de la música tras su ruptura con Johnny Orosco.

Terminó con Johnny Orosco y se refugió en Dios

La ‘Princesita Mily’ contó en su momento que su romance clandestino con Johnny Orosco llegó a su fin y el cantante de cumbia peruana marchó a Argentina para continuar con su carrera musical. Jamás se separó de Eva.

Milagros, por su parte, arregló su corazón roto leyendo la Biblia.

“Te tiene que pasar algo para recurrir a Dios. Yo tenía una pareja que no debía tener, él tenía una persona y un hijo. Me afectó mucho. Ese vacío que sentía en mi corazón por haberlo dejado tenía que llenarlo alguien, con algo mucho más grande. Y ese alguien se llamó Jesús. Llegué llorando y con el corazón destrozado, pero la palabra de Dios fue lo único que pudo llenar mi ser. ¿Qué sería de mí sin Él?”, reflexionó Milagros Soto, quien se casó y tuvo dos hijas dos años después de separarse de Johnny.

Le pidió perdón a Deyvis Orosco

En el 2007, a puertas del estreno de la serie ‘Néctar en el Cielo’, Milagros Soto admitió que tuvo un romance clandestino con Johnny Orosco por cuatro años; y no dudó en pedirle perdón a Deyvis Orosco y a Eva Atanacio por haberlos herido con su “aventura de amor”.

La Princesita Mily y Johnny Orosco tuvieron una relación clandestina, por lo que la exvocalista de Pintura Roja decidió pedirle perdón a Deyvis Orosco.

“Era un secreto que ahora puedo soltar. El saber que estaba haciendo un mal me llevó a un bien. Me llevó a Cristo y me hizo arrepentirme. Yo me he sentido culpable por mucho tiempo, el momento de pedir perdón llegó. Johnny ya forma parte de mi pasado… ahora mi nuevo amor es Dios. Deyvis, perdóname”, exclamó para las cámaras de Latina TV.

En respuesta, Deyvis Orosco dijo: “A mí no me tiene que pedir perdón de nada. Si yo acepto esto sería como aceptar que pasó algo. A mí no me consta nada. Yo tengo el mejor de los recuerdos de mi padre. No voy a permitir que nadie manche el recuerdo que nos dejó”.